Μητσοτάκης και Τασούλας δεν θέλουν διαδηλωτές έξω από τη Βουλή

«Ο ιδεώδης τρόπος να τo εξετάσουμε είναι να αποστειρώσουμε το θέμα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κ. Τασούλας

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να επενδύει στην πόλωση, στην εθνικιστική έξαρση και στην υποτίμηση των λαϊκών κινητοποιήσεων, επιχειρώντας να περιορίσει με αυταρχικό τρόπο τις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Σύνταγμα, λίγες ημέρες μετά την τεράστια νίκη του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις, την κατακραυγή και την επικοινωνιακή διαχείριση των εντυπώσεων, ο πρωθυπουργός επανήλθε στο ζήτημα και βρήκε υποστήριξη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα.

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος -είναι ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους», είπε ο πρωθυπουργός στο προεδρικό μέγαρο και τόνισε ότι «η διαφύλαξη της τάξης παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – η συντήρηση και ο καθαρισμός του μνημείου στο υπουργείο Άμυνας», σχολίασε και ανακοίνωσε πως σύντομα θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή.

«Όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν και με τη διάταξη η οποία θα έρθει στη Βουλή. Και θέλω να πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έσπευσαν πάλι να επενδύσουν σε μία, θα έλεγα, εκτός τόπου και χρόνου "επαναστατική γυμναστική", θα αντιληφθούν τη σημασία τουλάχιστον να μπορούμε να ομονοούμε στα απολύτως προφανή: να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε αυτό το μνημείο και κυρίως να διαφυλάξουμε τον πραγματικό του χαρακτήρα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σκεφτόμουν πως μετά την αντιπαράθεση που υπήρξε, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το θέμα είναι να αποστειρώσουμε το θέμα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα», πρόσθεσε ο ΠτΔ κατά την καθιερωμένη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Δεν είναι εύκολο να το αποστειρώσουμε στο μυαλό μας το θέμα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα άξιζε να το κάνουμε, βλέποντας πώς είναι τα αντίστοιχα μνημεία σε όλες τις χώρες του κόσμου, ανεξαιρέτως, σε όλες τις χώρες του κόσμου ασχέτως πολιτικού καθεστώτος και να σκεφτούμε ότι, αυτό το μνημείο συμβολίζει, τους αγώνες του έθνους, τους απελευθερωτικούς και τους αμυντικούς, τις πιο φονικές μάχες», σημείωσε ο Κώστας Τασούλας.

«Παλιότερα έχουν καεί από βόμβες μολότοφ οι σκοπιές και μάλιστα φτάσαμε σε σημείο, μιας και η Προεδρική Φρουρά είναι αρμόδια εκεί για τη συνεχή παρουσία της, η οποία και ελκύει τα βλέμματα χιλιάδων Αθηναίων και χιλιάδων τουριστών, φτάσαμε στο σημείο τώρα να έχουμε παραγγείλει από ένα ειδικό εργοστάσιο του στρατού, να μας φτιάξει σκοπιές από ειδικό αντιπυρικό ξύλο. Νομίζω πως αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, εάν υπήρχαν όροι οι οποίοι ξεχώριζαν την αποστολή του μνημείου από την αποστολή ενός χώρου ο οποίος είναι προορισμένος για τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας», σημείωσε ο ΠτΔ.

«Θέσατε ένα θέμα επίμαχο πάντως, απόδειξη είναι η ένταση που υπάρχει. Ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε χρόνο στο διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι το πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το μνημείο», κατέληξε ο Κ. Τασούλας.