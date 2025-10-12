Σκέρτσος για Άγνωστο Στρατιώτη: Οι διαμαρτυρίες θα γίνονται από την Αμαλίας και κάτω

Τις διαδηλώσεις οι οποίες θα συμβαίνουν... εναντίον της επιχειρεί να διαρρυθμίσει χωροταξικά η κυβέρνηση, όπως μαρτυρά ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέτσου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετική με την, ανακοινωθείσα την Κυριακή από τον πρωθυπουργό, ανάθεση του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα στην αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στην αρμοδιότητα δηλαδή στρατιωτικών οι οποίοι με τη δύναμη των όπλων τους θα μπορούν κατόπιν εντολών και από κοινού με την αστυνομία, να ορίσουν ποιος θα έχει πρόσβαση και ποιος όχι, στο εμπρόσθιο μέρος της Βουλής.
Αδυνατώντας να μεταβολίσει τη νίκη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, η κυβέρνηση προχωρά λίγες μόλις μέρες μετά από αυτήν, στη λήψη ενός μέτρου προειδοποιητικού προς όποιον σκέφτεται να επαναλάβει κάτι ανάλογο για την υπεράσπιση του αιτήματός του, δηλαδή στην προσπάθεια γρήγορης διάψευσης και κατάπνιξης, του μηνύματος λαϊκής αυτοπεποίθησης το οποίο εξέπεμψε η νίκη του κ. Ρούτσι.
Ο κ. Σκέρτσος στην ανάρτησή του τεχνηέντως εστίασε στο μέγεθος του χώρου, προκειμένου να καθησυχάσει τους επικριτές του μέτρου πως οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα συνεχιστούν στο χώρο από τη Λεωφόρο Αμαλίας και κάτω, έναν χώρο ο οποίος όπως ανέφερε, είναι πολλαπλάσσιος σε εμβαδό.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας