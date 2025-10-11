Η συνέντευξη Τσίπρα στην «Εφ.Συν.» ενόχλησε τον Μαρινάκη

«Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από προσωπολατρίες και σωτήρες, αλλά από πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή του», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα βασίζεται στην ασθενή μνήμη που θεωρεί ότι έχουν οι πολίτες» και σχολίασε πως οι νεότερες γενιές ίσως δεν έχουν ζήσει «την τραγωδία του 2015», προσπαθώντας να πετάξει τη μπάλα στην.... προηγούμενη δεκαετία.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί «καθεστώτος διαφθοράς», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «η Ελλάδα επί Τσίπρα ήταν 27η στην Ευρώπη σε ανάπτυξη και με χαμηλότερους μισθούς, ενώ σήμερα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών». Ο Π. Μαρινάκης αποσιώπησε τις αρνητικές αξιολογήσεις της κυβέρνησης από τους πολίτες και το γεγονός πως η «διαφθορά» έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόβλημα της κοινωνίας, μετά τα γαλάζια σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπών και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος.

Επιχείρησε να πανηγυρίσει, θυμίζοντας τα μέτρα - ψίχουλα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και αναμένεται να εφαρμοστούν το 2026. Τόνισε ότι «η κυβέρνηση αυξάνει μισθούς και συντάξεις μέσα από τη μείωση φόρων και την πάταξη της φοροδιαφυγής» και πως «οι μειώσεις αυτές δεν προκύπτουν από υπερφορολόγηση, αλλά από την αύξηση των εσόδων μέσω της ανάπτυξης». «Σιγή» ωστόσο για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό που «κόβει» την όποια αύξηση και περιορίζει την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

«Η Ελλάδα θα είναι πρώτη χώρα στην Ε.Ε. σε ρυθμό αύξησης των επενδύσεων το 2026», ανέφερε ο Π. Μαρινάκης, ενώ μίλησε και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. «Ναι, υπάρχει εισαγόμενη ακρίβεια και πραγματική δυσκολία για πολλά νοικοκυριά. Το ζήτημα της στέγασης είναι υπαρκτό και το έχω ζήσει και προσωπικά», είπε μεταξύ άλλων. Συμπλήρωσε επίσης ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη καλείται να διαχειριστεί τις περισσότερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών - πανδημία, πόλεμο, ενεργειακή κρίση», κρίσεις τις οποίες, είπε, ότι δεν δημιούργησε καμία από αυτές η κυβέρνηση.

Για την ελευθερία του Τύπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι «η Κομισιόν στην ετήσια έκθεση για το κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον από τις καλύτερες επιδόσεις και λιγότερες παρατηρήσεις σε σχέση με δεκαπέντε άλλα κράτη». Οι εκθέσεις διεθνών οργανισμών για την ελευθερία του Τύπου λένε ακριβώς τα αντίθετα, αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε σε αυτές...

Αναφερόμενος στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Π. Μαρινάκης δήλωσε πως οι πρώτες πληρωμές ξεκινούν εντός Οκτωβρίου και συνεχίζονται τον Νοέμβριο και παράλληλα δεσμεύτηκε ότι «όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε παρατυπίες θα ελεγχθούν από την Επιτροπή» και πως... «το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο». Ούδεν σχόλιον για τις ντροπιαστικές αποκαλύψεις στην εξεταστική που φανερώνουν την πυραμίδα διαφθοράς.

Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης και για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. «Σταθήκαμε όλοι ανθρώπινα δίπλα του, αλλά η Ελλάδα είναι μια Δημοκρατία με διάκριση των εξουσιών. Οι αποφάσεις αυτές ανήκουν αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη», ισχυρίστηκε. Στην πραγματικότητα, ο πατέρας του Ντένις χλευάστηκε και αμφισβητήθηκε με χυδαίο τρόπο από υπουργούς της κυβέρνησης.