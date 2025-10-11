Νέοι… πονοκέφαλοι στη δεξιά πολυκατοικία

Οι δύο διαφορετικοί κόσμοι που υπάρχουν στη Ν.Δ. αποτυπώθηκαν μέσα στην εβδομάδα σε δύο διαδοχικές παρουσιάσεις βιβλίων. Από τη μία είδαμε την περασμένη Τετάρτη μια συγκέντρωση της παραδοσιακής λαϊκής Δεξιάς στο Ωδείο Αθηνών, με την ηχηρή βέβαια απουσία του Αντώνη Σαμαρά, και από την άλλη την Πέμπτη στην Εθνική Πινακοθήκη συγκεντρώθηκε η μητσοτακική Ν.Δ., με το νεοφιλελεύθερο κομμάτι και στελέχη του σημιτικού κέντρου που έχει εντάξει η σημερινή ηγεσία στο κόμμα. Δύο εκδηλώσεις από τις οποίες αναδύονται οι ανοιχτές πληγές στην κυβερνώσα παράταξη και σε έναν βαθμό και η αγωνία για το μέλλον αυτής μπροστά στο ενδεχόμενο νέων κινήσεων.

Η εκδήλωση στο Ωδείο για τον τόμο σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη που επιμελήθηκε ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης συγκέντρωσε πολύ κόσμο και προκάλεσε μεγάλη συζήτηση, όχι μόνο για την ακύρωση της παρουσίας του Αντώνη Σαμαρά τελευταία στιγμή, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός τη δικαιολόγησε.

Ο κ. Σαμαράς, που προφανώς είδε μια επικοινωνιακή «παγίδα», μετά τη διαρροή ότι επρόκειτο να μιλήσει στην εκδήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδειξε πως δεν επιθυμεί σε καμιά περίπτωση να γίνει ακροατής του πρωθυπουργού και να νομιμοποιήσει με την παρουσία του την ατζέντα του νυν ενοίκου του Μαξίμου και της Πειραιώς. Η επίκληση της «προσωπικής επιλογής» από πηγές του περιβάλλοντος Σαμαρά είναι ενδεικτική της αποδοκιμασίας στον ίδιο τον Κυρ. Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός βέβαια από τη μεριά του προσπάθησε να περάσει μια εικόνα ενότητας προς τα έξω με το σχόλιο «Οπως βλέπετε η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης εν συνόλω», που έκανε κατά την αποχώρησή του από το κατάμεστο Ωδείο Αθηνών. Η πραγματικότητα βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι, καθώς ακόμα και η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή δεν μεταφράζεται ως προσπάθεια αποκατάστασης του ψυχρού κλίματος στις σχέσεις του με τη σημερινή ηγεσία του κόμματος που ίδρυσε ο θείος του, Κωνσταντίνος Καραμανλής. Η εντελώς τυπική χειραψία που αντάλλαξαν και κυρίως το ψυχρό βλέμμα του Μακεδόνα πολιτικού δεν αφήνουν περιθώρια για τέτοιες σκέψεις.

Η άλλη όψη

Την Πέμπτη η εκδήλωση για το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη, πρώην στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού, είχε άλλη ανθρωπογεωγραφία, καθώς συγκεντρώθηκε εκεί το νεοφιλελεύθερο Κέντρο, αν και έδωσαν το «παρών» αρκετοί υπουργοί και βουλευτές. Παρέστη επίσης η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και μίλησε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας. Από αυτή την εκδήλωση ο πρωθυπουργός επέλεξε να δώσει διαφορετικό πολιτικό στίγμα, καθώς επικεντρώθηκε περισσότερο στη σύγκριση με την προηγούμενη διακυβέρνηση, φανερώνοντας πως προφανώς τα ραντάρ του Μαξίμου σε αυτή τη συγκυρία είναι αρκετά στραμμένα στις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, μετά την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και τη Βουλή. «Σε μία χώρα η οποία δεν διακρίνεται για την ισχυρή της μνήμη, σε μία χώρα που τείνει πολύ εύκολα τις μεγάλες κατακτήσεις να τις θεωρεί περίπου δεδομένες και αυτονόητες, αξίζει να θυμόμαστε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η διαδρομή» σχολίασε μεταξύ άλλων ο Κυρ. Μητσοτάκης λέγοντας πόσο εύκολα διαβάζεται το βιβλίο του Αλ. Πατέλη. Αλλά αυτή δεν ήταν η μοναδική του αιχμή για τον Αλ. Τσίπρα. Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι έχει «πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού και στους πολίτες οι οποίοι βλέπουν, κρίνουν, συγκρίνουν και θυμούνται».

Συνέχεια από Καραμανλή

Οι εκδηλώσεις πάντως που θα αποτυπώνουν το στίγμα των δύο κόσμων της Ν.Δ. θα έχουν και συνέχεια. Ετσι, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θα μιλήσει την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, στην Παλαιά Βουλή, σε εκδήλωση προς τιμήν της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη. Σε αυτή του την παρέμβαση δεν αναμένεται να σηκώσει το «γάντι» και να απαντήσει στην ισοπεδωτική κριτική που άσκησε ο Κυρ. Μητσοτάκης περί «μακάριας ακινησίας» στην εξωτερική πολιτική την περίοδο 2004-2009. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός θα αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της σύντομης ομιλίας του στην πορεία της τιμώμενης πολιτικού, που ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής. Θα μιλήσει όμως και για την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, κάτι που καταγράφεται σταθερά στις δημοσκοπήσεις. Με δυο λόγια θα σταθεί σε ένα θεσμικό πλαίσιο αρχών, το οποίο όμως θα δηλώνει τι λείπει και τι χρειάζεται σήμερα στη χώρα. Η εκδήλωση φυσικά αναμένεται με ενδιαφέρον και για το ποιοι θα δώσουν το «παρών», καθώς, όπως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι καλεσμένοι όλοι οι θεσμικοί παράγοντες. Εκτός του πρώην πρωθυπουργού, θα μιλήσουν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο ακαδημαϊκός και πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Θόδωρος Φορτσάκης, η πανεπιστημιακός Μερόπη Σπυροπούλου και η πρόεδρος της Παναθηναϊκής Οργανώσεως Γυναικών Μαρία Γιαννίρη.

Ανησυχία

Την ίδια ώρα, αυτό που «καίει» περισσότερο το Μαξίμου σε επίπεδο πολιτικών συσχετισμών είναι το αν ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, καθώς ένα ενδεχόμενο κόμμα πιθανότατα θα σηματοδοτήσει το τέλος της περιόδου Μητσοτάκη για τη Ν.Δ., αφενός γιατί θα τον έθετε εκτός κυβερνητικής τροχιάς και αφετέρου θα του φόρτωνε την ευθύνη για ό,τι ακολουθήσει.

Προς το παρόν, από το κυβερνητικό στρατόπεδο κρατούν χαμηλούς τόνους για την απουσία Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευρ. Στυλιανίδη, αλλά δείχνουν ότι δεν επιθυμούν να συνεχιστεί η συζήτηση επαναπροσέγγισης του πρώην πρωθυπουργού. Ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να απαντήσει αν στο σύνολο της Ν.Δ. θα μπορούσε να χωρέσει ξανά ο κ. Σαμαράς, υπέρ της επιστροφής του οποίου το τελευταίο διάστημα έχουν ταχθεί αρκετά στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων και υπουργοί. Αντ’ αυτού παρατήρησε πως «ήταν μια πολύ ωραία εικόνα ενότητας» και απέρριψε τους ισχυρισμούς πως το Μαξίμου επιχείρησε να φέρει σε δύσκολη θέση τον Αντ. Σαμαρά. «Δεν νομίζω ότι έχει διαφορά η παρουσία από έναν χαιρετισμό», εκτίμησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και απέφυγε να σχολιάσει την προσωπική απόφαση του πρώην πρωθυπουργού.

Πιθανός νέος «πονοκέφαλος» για τη Ν.Δ. θα ήταν και η επαναφορά στο πολιτικό σκηνικό της δεξιάς πολυκατοικίας του Πάνου Καμμένου, ο οποίος βγάζει «καπνούς» και μόνο στην υποψία να ιδρύσει νέο κόμμα ο Αντ. Σαμαράς.