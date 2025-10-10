Συνάντηση με Σκλαβενίτη, την ώρα που η ακρίβεια οργιάζει

Μετά από τέσσερα χρόνια που η χώρα χειμάζεται αδιάκοπα από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, αυτή είναι η μέθοδος με την οποία ο πρωθυπουργός της χώρας... ακόμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα

Τον Γεράσιμο Σκλαβενίτη, επικεφαλής του μεγαλύτερου εργοδότη της χώρας και μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, συνάντησε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με βάση κυβερνητικές πληροφορίες, τη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα λειτουργίας της αγοράς, διαφάνειας και ανταγωνισμού. Μετά από τέσσερα χρόνια που η χώρα χειμάζεται αδιάκοπα από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, αυτή είναι η μέθοδος με την οποία ο πρωθυπουργός της χώρας... ακόμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Οι δύο πλευρές, που όπως αναφέρεται συναντήθηκαν σε καλό κλίμα, εξέτασαν τα ζητήματα του Κώδικα Δεοντολογίας όπως και της μεθοδολογίας της αρχικής τιμής. Επίσης συζητήθηκε και η ανάγκη σαφήνειας και καθαρότητας των κανόνων που πρέπει να διέπουν τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου (ΔΙΜΕΑ).