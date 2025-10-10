Συνάντηση με Σκλαβενίτη, την ώρα που η ακρίβεια οργιάζει

Τον Γεράσιμο Σκλαβενίτη, επικεφαλής του μεγαλύτερου εργοδότη της χώρας και μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, συνάντησε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με βάση κυβερνητικές πληροφορίες, τη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα λειτουργίας της αγοράς, διαφάνειας και ανταγωνισμού. Μετά από τέσσερα χρόνια που η χώρα χειμάζεται αδιάκοπα από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, αυτή είναι η μέθοδος με την οποία ο πρωθυπουργός της χώρας... ακόμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Οι δύο πλευρές, που όπως αναφέρεται συναντήθηκαν σε καλό κλίμα, εξέτασαν τα ζητήματα του Κώδικα Δεοντολογίας όπως και της μεθοδολογίας της αρχικής τιμής. Επίσης συζητήθηκε και η ανάγκη σαφήνειας και καθαρότητας των κανόνων που πρέπει να διέπουν τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου (ΔΙΜΕΑ).
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας