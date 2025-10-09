Το Μαξίμου βαπτίζει «πολιτική διαφωνία» τα... καρφιά Βάρρα σε Βορίδη και παίρνει αποστάσεις

Σε διαστρέβλωση της πραγματικότητας αλλά και σε κακοποίηση της κοινής λογικής κατέφυγε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσπαθώντας (ματαίως, βέβαια) να κρατήσει τις ισορροπίες σε όλα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, με... πρωταγωνιστές τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (και σύμβουλο του πρωθυπουργού) Γρηγόρη Βάρρα και τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο πρώην πρόεδρος του αγροτικού οργανισμού «κάρφωσε» τον Μ. Βορίδη στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής, καθώς κατήγγειλε πως ο πρώην υπουργός μεθόδευσε την παραίτησή του λόγω των ελέγχων που είχε δρομολογήσει, κατηγορώντας τον παράλληλα για εξουσιαστικού χαρακτήρα δράσεις του. Υπενθυμίζεται πως στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας καταγραφόταν ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε ενημερώσει δύο φορές με επιστολές τον Μάκη Βορίδη αναφορικά με τις παρατυπίες στο σύστημα των οικονομικών ενισχύσεων.

Έντονη ήταν η αντίδραση του Μ. Βορίδη, ο οποίος ισχυρίστηκε πως τα λεγόμενα Βάρρα είναι ανυπόστατα και αναπόδεικτα, πως εκείνος δεν έκανε τίποτα παράνομο, πως ο λόγος αποπομπής του κ. Βάρρα ήταν άλλος -χωρίς να τον κατονομάζει- και πως ο κ. Βάρρας υπέπεσε σε λογική αντίφαση.

Μάλιστα, ο υπουργός εξέφρασε νωρίτερα σήμερα τη δυσαρέσκειά του για τους χειρισμούς του Μαξίμου. Συγκεκριμένα, κληθείς να μιλήσει για την τοποθέτηση Βάρρα στο Μαξίμου ανέφερε με νόημα πως «δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου για να ξέρω γιατί είναι εκεί. Για αυτό πρέπει να απευθυνθείτε αρμοδίως».

«Δεν γνώριζε ο πρωθυπουργός», «πολιτική διαφωνία» και «δεν υπάρχει θέμα»

Σήμερα, ο Π. Μαρινάκης, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, προσπάθησε καταρχάς να βγάλει από το κάδρο τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. «Γνώριζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης γι’ αυτό που καταγγέλλει στη Εξεταστική Επιτροπή ο σύμβουλός του;», ήταν μια σαφής ερώτηση που δέχθηκε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αρνείται κατηγορηματικά.

Στη συνέχεια, ο Π. Μαρινάκης προσπάθησε να αποδώσει σε «πολιτική διαφωνία» τα... καρφιά και τις ξεκάθαρες κατηγορίες του Γρ. Βάρρα προς τον Μ. Βορίδη, αρνούμενος το ενδεχόμενο ποινικής ευθύνης. «Είναι γνωστή η διαφωνία σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του κ. Βάρρα και του κ. Βορίδη», «με δεδομένη αυτή την πολιτική διαφωνία – διαφοροποίηση», «υπάρχει μία πολιτική διαφωνία, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολιτικά, δεν συνιστούν ποινική ευθύνη, μεταξύ του κ. Βορίδη και του κ. Βάρρα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Π. Μαρινάκης, επαναλαμβάνοντας πολλές φορές τους ισχυρισμούς του.

Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ούτε λίγο ούτε πολύ προσπάθησε να πείσει πως δεν τρέχει τίποτα με τις δηλώσεις Βάρρα και Βορίδη στην κυβέρνηση, τη στιγμή που το Μαξίμου προσπαθεί να «προστατεύσει» τον πρώην υπουργό και την ίδια στιγμή ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει σύμβουλος του Κυρ. Μητσοτάκη.

Με αφορμή, λοιπόν, τη δήλωση Μαρινάκη πως ο κ. Βορίδης στην απάντησή του «σε όσα ισχυρίστηκε ο κ. Βάρρας», ήταν «σαφής, αναλυτικός» και απλώς «επιφυλάχθηκε, από εκεί και πέρα, για τις υπόλοιπές του ενέργειες», δημοσιογράφος έθεσε την παρακάτω ξεκάθαρη ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο:

«Άρα, υιοθετείτε την απάντηση του κ. Βορίδη σε αυτή την αντιπαράθεση; Γιατί αν την υιοθετείτε, τότε ο Βάρρας υπάρχει θέμα να είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού φαντάζομαι.»

Η απάντηση του Π. Μαρινάκη που ακολουθεί είναι ενδεικτική της προφανούς αμηχανίας του και της δύσκολης θέσης στην οποία περιήλθε, καθώς και της προσπάθειας να κρατήσει τις ισορροπίες μέσα στην κυβέρνηση, διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις: «Εγώ σας απάντησα, απάντησα σε συνάδελφό σας, ότι υπάρχει μία πολιτική διαφωνία, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολιτικά, δεν συνιστούν ποινική ευθύνη, μεταξύ του κ. Βορίδη και του κ. Βάρρα. Εμείς κληθήκαμε πριν από κάποιες εβδομάδες, ως Κοινοβουλευτική Ομάδα, δηλαδή οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή, να απαντήσουμε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες και δώσαμε ξεκάθαρη απάντηση. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι ζητήματα στα οποία έχει ειπωθεί η άποψη του κ. Βάρρα και υπάρχει η σχετική απάντηση του κ. Βορίδη προς αξιολόγηση».