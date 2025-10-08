Δεν έδωσε τελικά το «παρών» ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στην παρουσίαση του βιβλίου του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδη Στυλιανίδη, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου».
Πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά απέδιδαν την ηχηρή απουσία του σε «προσωπική επιλογή», ενώ μετέφεραν τις ευχές του για «κάθε επιτυχία», όσον αφορά το βιβλίο του κ. Στυλιανίδη.
Αίσθηση προκάλεσε επίσης και η τυπική χειραψία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κώστα Καραμανλή. Ο πρωθυπουργός απηύθυνε σύντομο μήνυμα στην εκδήλωση, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «φιλοδοξούμε η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει στο κανονιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη».
Το «παρών» στην εκδήλωση δίνουν πλήθος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως Νίκος Δενδιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Ντόρα Μπακογιάννη, Νίκη Κεραμέως, Θάνος Πλεύρης, Άδωνις Γεωργιάδης, Μακάριος Λαζαρίδης, Βασίλης Κικίλιας, Νίκος Παναγιωτοπουλος, Γιώργος Αμυράς, Τάσος Χατζηβασιλειου, Κωστής Χατζηδάκης, Προκόπης Παυλόπουλος, Απόστολος Τζιτζικώστας, Γιώργος Φλωρίδης κ.ά.
