«Ή εγώ ή το χάος» διαβεβαίωσε τους βιομηχάνους [βίντεο]

Ο πρωθυπουργός διέσπειρε τον ηθικό πανικό ότι κάθε διακυβέρνηση χωρίς τη ΝΔ και τον ίδιο, θα επιφέρει στη χώρα πολιτική αστάθεια και απεμπόληση κεκτημένων • Όσον αφορά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για πολιτικές υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων έκανε λόγο για παροχές χωρίς αντίκρυσμα, ψέματα, απλοϊκές λύσεις και αυταπάτες

Ξεκάθαρα με ορίζοντα τις επόμενες βουλευτικές εκλογές τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, επαναλαμβάνοντας με κάθε ευκαιρία μπροστά στο πιο κατάλληλο γι' αυτό ακροατήριο -τους οικονομικά ισχυρότερους πολίτες της χώρας-, ότι επιδιώκει να επικρατήσει στη χώρα μια πολιτική σταθερότητα, την οποία συνέδεσε αυθαίρετα αποκλειστικά και μόνο με την διακυβέρνησή της από τη ΝΔ και τον ίδιο.

Από το λόγο του δεν έλειψε και η προσεκτική σκιαγράφηση περί μονόδρομου λιτότητας. Άδραξε την ευκαιρία για άλλη μια φορά να ερμηνεύσει όλα αδιακρίτως τα αιτήματα βελτίωσης του βιοτικού πιπέδου των οικονομικά ασθενέστερων ως λαϊκισμό, επικίνδυνο να διαταράξει την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Αντίστοιχα όσον αφορά τις ζητούμενες παροχές προεξόφλησε ότι όλες θα δίνονταν «χωρίς αντίκρυσμα» και έτσι τις κατηγόρησε ως ψέματα, απλοϊκές λύσεις και αυταπάτες.

«Με κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως της Γαλλίας και με το λαϊκισμό που ξαναφουντώνει δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα» τόνισε και προσέθεσε: «Η χώρα μας τα κατάκτησε μέσα από πολλές δοκιμασίες. Είναι άδικο να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια». «Θυμίζω τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική. Μπορεί σε κάποιους να φαντάζουν μακρινά αλλά εσείς ξέρετε το κόστος της αβεβαιότητας. Εχουμε εθνικό χρέος να μην το ζήσουμε ποτέ ξανά», ανέφερε. Είπε επίσης ότι μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν. «Χωρίς υποταγή στα κελεύσματα του λαϊκισμού και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό. Οσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης πως δεύτερη προϋπόθεση είναι η επένδυση στους ανθρώπους ενώ είπε πως τρίτος όρος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και έφερε ως παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. «Είμαστε στο μέσο της δεύτερης θητείας μας. Οι αλλαγές θα αποδίδουν σταδιακά με ορίζοντα το 2027», προσέθεσε και ανάφερε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την επιχειρηματικότητα.

«Η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται σήμερα φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι αυτά συμβαίνουν σε διεθνές περιβάλλον τεράστιων προκλήσεων και αναταράξεων. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι αυτά είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης αξιοπιστίας της χώρας, κοινωνικής ενότητας, σύμπνοιας της κοινωνίας στα βασικά, καθώς και εσωτερικής σταθερότητας. «Η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς», υπογράμμισε. «Η χώρα μας τα πέτυχε μέσα από πολλές δοκιμασίες. Είναι άδικο να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια όπως συχνά συμβαίνει τελευταία», επισήμανε και είπε: «Ας είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε κατακτήσει γιατί δεν είναι λίγα».

«Η ανάδειξη των καθηκόντων που προκύπτουν για όλους μας στην τρέχουσα συγκυρία. Μιλάμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Συντελείται ήδη. Η βιομηχανία έχει τη δική της συνεισφορά. Μετατοπίζεται σε πιο καινοτόμα προϊόντα. Η ίδια εικόνα και στις εξαγωγές, στις επενδύσεις με κατεύθυνση την έρευνα», συνέχισε, ενώ είπε ότι ταυτόχρονα ενισχύονται και οι οικονομίες κλίμακας. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για το μέλλον.

«Μιλώ ανοιχτά. Το σχέδιό μας υπηρετεί έναν στόχο: Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019. Εχουμε τις βάσεις για τον μετασχηματισμό κράτους και οικονομίας. Είτε θα το πετύχουμε μαζί είτε θα επιστρέψουμε στη μιζέρια και τον μηδενισμό. Σε δρόμο που βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδο του», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Κλείνω με το μήνυμα ελπίδας που εκπέμπει ο νέος προϋπολογισμός. Σας καλώ να ανανεώσουμε μαζί την άτυπη συμφωνία με στόχο τη συλλογική πρόοδο», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.