Δύο χρόνια από την 7η Οκτώβρη: «Βλέπουν» αντισημιτισμό, τρομοκρατία αλλά όχι γενοκτονία

Την απελευθέρωση των ομήρων ζητά το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την 7η Οκτώβρη 2023 που σηματοδότησε την τελική πράξη του Ισραήλ στη γενοκτονία των Παλαιστινίων από την ίδρυση του κράτους του, το 1948.
Την ίδια στιγμή βέβαια, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης επιλέγει να σιωπήσει προκλητικά μπροστά στην αδιανόητη σφαγή του παλαιστινιακού λαού αλλά και την απαγωγή, παράνομη κράτηση και κακοποίηση Ελλήνων ακτιβιστών του Flotilla από το Ισραήλ.
Παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Εξωτερικών καταφέρθηκε στην επίθεση της Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς την «αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ», εξακολουθεί να αρνείται ότι επί του παρόντος στη Λωρίδα της Γάζας συντελείται γενοκτονία, εμμένοντας πιστά σύμμαχος της κυβέρνησης Νετανιάχου.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ελληνικό ΥΠΕΞ μιλά από τη μία για «αύξηση των περιστατικών αντισημιτισμού», φέρνοντας ως παράδειγμα την επίθεση στην Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ, αλλά από την άλλη δεν έχει προς το παρόν καταδικάσει τον βασανισμό Ελλήνων πολιτών από τις ισραηλινές δυνάμεις που έκαναν το «έγκλημα» να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν λαό που λιμοκτονεί.
Παράλληλα, και ο πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του για την 7η Οκτώβρη 2023, κάνει λόγο για «θύματα της τρομοκρατίας» και ζητά «απελευθέρωση όλων των ομήρων». Πουθενά δεν βρήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να χωρέσει τη γενοκτονία που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι, με δεκάδες χιλιάδες θύματα αυτά τα δύο χρόνια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση ΥΠΕΞ
«Συμπληρώνονται σήμερα δύο έτη από την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ που κόστισε τη ζωή αμάχων και προκάλεσε ευρεία και επικίνδυνη κλιμάκωση σε όλη την περιοχή. Οι σκέψεις μας συνεχίζουν να βρίσκονται στις οικογένειες των ομήρων και καλούμε σε άμεση απελευθέρωσή τους. Την ίδια στιγμή, η αύξηση των περιστατικών αντισημιτισμού, όπως η πρόσφατη επίθεση στο Μάντσεστερ, απαιτεί συλλογική δράση.
Δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, στη Λωρίδα της Γάζας συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή χωρίς προηγούμενο.
Κάνουμε έκκληση για άμεση επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας και μαζική και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Το Σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump είναι μια απτή ευκαιρία τερματισμού των εχθροπραξιών. Και θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την άμεση έναρξη της ειρηνικής πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ειρήνη και ευημερία σε όλη τη Μέση Ανατολή.
Χαιρετίζουμε τον καίριο διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου και του Κατάρ με στόχο την επίτευξη διαρκούς και βιώσιμης εκεχειρίας. Η Ελλάδα, ως αξιόπιστος συνομιλητής των εμπλεκομένων μερών, είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας