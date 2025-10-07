Δύο χρόνια από την 7η Οκτώβρη: «Βλέπουν» αντισημιτισμό, τρομοκρατία αλλά όχι γενοκτονία

Μπροστά στην αδιανόητη φρίκη, το ελληνικό ΥΠΕΞ και ο πρωθυπουργός δεν βρήκαν χώρο για να καταδικάσουν τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, ούτε την απαγωγή και κακοποίηση Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ.

Την απελευθέρωση των ομήρων ζητά το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την 7η Οκτώβρη 2023 που σηματοδότησε την τελική πράξη του Ισραήλ στη γενοκτονία των Παλαιστινίων από την ίδρυση του κράτους του, το 1948.

Την ίδια στιγμή βέβαια, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης επιλέγει να σιωπήσει προκλητικά μπροστά στην αδιανόητη σφαγή του παλαιστινιακού λαού αλλά και την απαγωγή, παράνομη κράτηση και κακοποίηση Ελλήνων ακτιβιστών του Flotilla από το Ισραήλ.

Παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Εξωτερικών καταφέρθηκε στην επίθεση της Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς την «αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ», εξακολουθεί να αρνείται ότι επί του παρόντος στη Λωρίδα της Γάζας συντελείται γενοκτονία, εμμένοντας πιστά σύμμαχος της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ελληνικό ΥΠΕΞ μιλά από τη μία για «αύξηση των περιστατικών αντισημιτισμού», φέρνοντας ως παράδειγμα την επίθεση στην Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ, αλλά από την άλλη δεν έχει προς το παρόν καταδικάσει τον βασανισμό Ελλήνων πολιτών από τις ισραηλινές δυνάμεις που έκαναν το «έγκλημα» να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν λαό που λιμοκτονεί.

Παράλληλα, και ο πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του για την 7η Οκτώβρη 2023, κάνει λόγο για «θύματα της τρομοκρατίας» και ζητά «απελευθέρωση όλων των ομήρων». Πουθενά δεν βρήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να χωρέσει τη γενοκτονία που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι, με δεκάδες χιλιάδες θύματα αυτά τα δύο χρόνια.

Today we pause to honor the victims of terror. We stand firmly against hatred and violence. As talks advance under @POTUS plan, we urge all parties to act with courage and restraint: toward a lasting ceasefire, release of all hostages and a future of peace and security for all. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 7, 2025