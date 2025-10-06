Το «παραθυράκι» Μαξίμου σε Σαμαρά και η εκδήλωση που θα συμπέσουν ο νυν και οι πρώην

Το πρώτο τετ α τετ Μητσοτάκη- Σαμαρά- Καραμανλή έπειτα από ένα χρόνο, αναμένεται την Τετάρτη στη βιβλιοπαρουσίαση του Ευρ. Στυλιανίδη στο Ωδείο Αθηνών. Η ανησυχία για τη δημιουργία νέου κόμματος τροφοδοτεί νέο γύρο δηλώσεων υπέρ της επαναπροσέγγισης του πρώην πρωθυπουργού. Διπλωματική δήλωση Μαρινάκη.

Εντείνεται το φλερτ της Νέας Δημοκρατίας με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, περίπου ένα μήνα μετά απ' αυτό που πολλοί ερμήνευσαν ως «άνοιγμα» του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ. Σε συνέχεια δηλώσεων από περίπου δέκα βουλευτές αλλά και υπουργούς που είχαν ταχθεί υπέρ της επαναπροσέγγισης των δύο πολιτικών, η σημερινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνείας.

Συγκεκριμένα σε ερώτηση με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη υπέρ της επαναπροσέγγισης με τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στη ΝΔ, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε μεν το γνωστό επιχείρημα ότι ο πρωθυπουργός έχει πει ότι η διαγραφή ήταν μια εξέλιξη που δεν την επεδίωξε, δεν ήταν ευχάριστη και αυτό τα λέει όλα. «Είναι αυτονόητο ότι η αποχώρηση, η διαγραφή ενός πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου δεν μας χαροποιεί», είπε. Το ενδιαφέρον είναι πως ακολούθως συμπλήρωσε πως «προφανώς δεν είναι κανένας αρνητικός να επιστρέψει», προσθέτοντας όμως ότι «θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε μία εξωτερική πολιτική η οποία ψηλώνει συνολικά τη χώρα».

Μένει να φανεί αν οι απαντήσεις που θα δώσει ο πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική αποτελέσουν ακόμα ένα «άνοιγμα». Από το περιβάλλον πάντως του πρώην πρωθυπουργού φάνηκε μέσα από το πρόσφατο άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη στα ΝΕΑ ότι είναι απίθανο να αλλάξει κάτι.

Στο μεταξύ η όλη σεναριολογία για ίδρυση νέου κόμματος από τον Μεσσήνιο πολιτικό προκαλεί αγωνία στο εσωτερικό της Ν.Δ., που δημοσκοπικά είναι καθηλωμένη σε ποσοστά κάτω απ' αυτό των Ευρωεκλογών και πολύ μακριά από ποσοστό αυτοδυναμίας.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, ήταν ο τελευταίος που τάχθηκε υπέρ της επαναπροσέγγισης. Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90.1 είπε: «Είμαι από εκείνους που πιστεύω σε ένα ισχυρό δικομματικό σύστημα, άρα αγωνίζομαι για τη μεγάλη ΝΔ του 40%» και ότι «σε αυτή τη ΝΔ φυσικά χωράνε όλοι και φυσικά ο Αντώνης Σαμαράς».

Μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε η τρίτη μέσα σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων τοποθέτηση του νέου γραμματέα της Κ.Ο Μάξιμου Χαρακόπουλου. «Εγώ θα ήθελα, το έχω πει δημόσια, να ξαναδώ τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, στο κόμμα με το οποίο έγινε πρωθυπουργός και κράτησε τη χώρα όρθια σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία στην περίοδο της οικονομικής κρίσης», ανέφερε την Παρασκευή στον Alpha Radio. Αλλά και σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πολιτική» το Σαββατοκύριακο επέμεινε: «Προσωπικά δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα να τον δω και πάλι στη ΝΔ», τονίζοντας ότι «όπως έχω επανειλημμένως υπογραμμίσει, πάντοτε τρέφω αισθήματα σεβασμού στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με τίμησε με χαρτοφυλάκιο υπουργού στην κυβέρνησή του». .

Σε κάθε περίπτωση με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, μεθαύριο Τετάρτη, για την παρουσίαση του βιβλίου που επιμελήθηκε ο πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το «παρών» τελικά αναμένεται να δώσει και ο Αντώνης Σαμαράς. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρίσκονται επίσης τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Οι τρεις τους, εξαιρουμένης της κηδείας της κόρης του Αντώνη Σαμαρά τον περασμένο Αύγουστο, έχουν να συμπέσουν σε εκδήλωση εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καραμανλή.