Η πρώτη κυβερνητική αντίδραση για την παραίτηση Τσίπρα

Αναπαράγοντας το γνωστό και παραπλανητικό αφήγημα πως ο Τσίπρας κατέστρεψε τη χώρα κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από τη βουλευτική του θέση.
Ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών σχετικά με τη «βόμβα» Τσίπρα, αφού ανέφερε ότι όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο δεν απασχολούν τον δικό τους χώρο, «ανέσυρε», όπως σημείωσε, στη μνήμη του μια δήλωση του Αλέξη Τσίπρα το 2015 από την Αγία Πετρούπολη όπου είχε πει: «Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας αλλά είμαστε λαός της θάλασσας και δεν φοβόμαστε να ανοιχτούμε σε ανοιχτές θάλασσες για να φθάσουμε σε ασφαλή λιμάνια».
«Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για φουρτούνες ο κ. Τσίπρας ψάχναμε όλοι για σωσίβιο γιατί ακολούθησαν τα capital controls, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δις. Η παραίτησή του δεν θα κάνει διαφορά», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.
Κληθείς να σχολιάσει την φράση στην ανάρτηση του κ. Τσίπρα ότι «η πατρίδα μας βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αν θεωρεί ο πρωθυπουργός των 100 δις και του 3ου αχρείαστου μνημονίου των 30 φόρων και της αύξησης του ΕΝΦΙΑ, που θα καταργούσε, όταν είμασταν τελευταίοι σε ανάπτυξη όταν «έβρεχε ανάπτυξη στην Ευρώ» ότι σήμερα που η Ελλάδα έχει αυξήσει 36% τον κατώτατο μισθό και έχει μειώσει 85 φόρους και έχει διπλάσιους ρυθμούς από όλη την Ευρώπη, ότι η χώρα είναι σε αδιέξοδο, έτσι κι εγώ μπορώ να θεωρώ ότι αύριο μπορώ να αναλάβω μια ομάδα ποδοσφαίρου ή μπάσκετ και να κατακτήσω το champions league ή την ευρωλίγκα. Αν πιστεύουμε εμείς ως κυβέρνηση ότι ο πήχης μας είναι η κυβέρνηση 2015 – 2019 δεν θα τα καταφέρουμε. Η ΝΔ το 2019 κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών και όχι του κ. Τσίπρα».
