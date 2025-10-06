Φωνές στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, αφωνία από Μητσοτάκη

Ολο και πιο ζόρικη γίνεται η κατάσταση για την κυβέρνηση κάθε μέρα που περνάει και ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει τον αγώνα του για αλήθεια και δικαιοσύνη με κίνδυνο για τη ζωή του. Το θέμα έχει πια αποκτήσει διαστάσεις έντονης δυσαρέσκειας και στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, από το οποίο τουλάχιστον τέσσερα στελέχη έχουν τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας, με πιο ηχηρή την παρέμβαση του υπουργού Αμυνας, Νίκου Δένδια, που πιθανόν να λειτουργήσει αποδεσμευτικά και για άλλους βουλευτές που ανησυχούν για το τι μπορεί να ακολουθήσει και τον αντίκτυπο που θα έχει. Ηδη μέσα στο Σαββατοκύριακο δήλωση υπέρ του κ. Ρούτσι έκανε και ο πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, που τόνισε ότι «η πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό».

Το μπαράζ εμπρηστικών τοποθετήσεων του Αδωνη Γεωργιάδη, από το οποίο δεν έχει πάρει αποστάσεις το Μαξίμου χωρίς ωστόσο και να υιοθετεί τη ρητορική του, φαίνεται πως έχει εντείνει τη δυσαρέσκεια σε μερίδα της Κ.Ο. Είναι νωπές εξάλλου οι μνήμες από τον περασμένο χειμώνα και του πόσο μπούμερανγκ είχαν γυρίσει τότε οι τοποθετήσεις του για τα Τέμπη, όπως φάνηκε από τα δύο μεγαλειώδη συλλαλητήρια.

Σκάνδαλο

Χθες ο πρωθυπουργός απέφυγε την οποιαδήποτε αναφορά στο ζήτημα κατά την εβδομαδιαία του ανασκόπηση, όπου αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην προηγούμενη ανάρτησή του για να τονίσει με τη σειρά του πως είναι αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Η χθεσινή του ανάρτηση προκάλεσε σχόλια από την αντιπολίτευση, με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να στηλιτεύει το γεγονός ότι «δεν έγραψε ούτε λέξη» τόσο για τον απεργό πείνας όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι επίσης μια σημαντική εστία δυσαρέσκειας και για το εσωτερικό της Ν.Δ., ειδικά για τους βουλευτές της περιφέρειας που γίνονται αποδέκτες της αγωνίας των αγροτών για τις επιδοτήσεις αλλά και παραπόνων για το φαγοπότι σε βάρος τους. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται ζυμώσεις προκειμένου να κατατεθεί προς τον γραμματέα της Κ.Ο., Μάξιμο Χαρακόπουλο, αίτημα για συνεδρίαση της Κ.Ο. με βασικό θέμα τα αγροτικά.

Στο μεταξύ αυξάνεται συνεχώς η πίεση προς τον υφυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη, για την κλήτευση του οποίου στην Εξεταστική η κυβερνητική πλειοψηφία παίζει καθυστερήσεις. Νέο δημοσίευμα του Documento με τίτλο «Διαιτητής ο Μυλωνάκης στο μπρα ντε φερ για την πίτα του ΟΠΕΚΕΠΕ» ανέφερε χθες πως ο υφυπουργός «από τον Ιούνιο του 2024 συντόνιζε σύσκεψη μεταξύ των δύο εταιρειών που πρωταγωνιστούσαν στις συμβάσεις του οργανισμού για να επιλύσει τις διαφορές τους και είχε παραλάβει τουλάχιστον δύο εταιρικές επιστολές».

Μέσω ανάρτησής του ο Γ. Μυλωνάκης απάντησε πως «καμία “διαιτησία” δεν υπήρξε» και ανέφερε πως «στην εν λόγω συνάντηση έγινε ξεκάθαρο τόσο από τον αρμόδιο υπουργό κ. Τσιάρα όσο και από εμένα ότι η θέση της κυβέρνησης είναι αταλάντευτη και δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση οι προστριβές μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στην ανάδοχη κοινοπραξία να θέσουν σε κίνδυνο το σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων παραγωγών της χώρας». Ο κ. Μυλωνάκης σημείωσε ακόμα πως «η σύμβαση είχε υπογραφεί και υπήρχαν εκκρεμή ζητήματα στην εκτέλεσή της που αν δεν αντιμετωπίζονταν άμεσα θα δημιουργούσαν μεγάλο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές του προς τους παραγωγούς», ενώ πρόσθεσε πως είναι στη διάθεση της Εξεταστικής για να απαντήσει «στις ανακρίβειες».

Τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τα Τέμπη ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, την Παρασκευή, κατήγγειλε fake news και σενάρια συνωμοσίας και κάλεσε τους ΟΝΝΕΔίτες να αντισταθούν «σε αυτό το νέο κύμα λαϊκισμού», που όπως είπε «καλλιεργείται σε κάθε θέμα της επικαιρότητας: από την τραγωδία των Τεμπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δυστυχώς μέχρι και σε θέματα που αφορούν την εξωτερική και αμυντική πολιτική της πατρίδας μας».

Στο κυριακάτικο μήνυμά του, όπως και στην ομιλία στην ΟΝΝΕΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε για άλλη μία φορά εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, τα οποία συζητήθηκαν και στο υπουργικό συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας. «Οι παρεμβάσεις αυτές, μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, είναι το μέρισμα από την καλή πορεία της οικονομίας και τη δημιουργία πλεονάσματος που το επιστρέφουμε στην κοινωνία» ανέφερε και σχολίασε πως «δεν εξαλείφουν, αλλά δημιουργούν ένα «ανάχωμα» στο κύμα της ακρίβειας», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συνεχίζεται η μάχη για τον περιορισμό της. Προανήγγειλε μάλιστα σύντομα εξαγγελίες για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Επαναπατρισμός

Ειδική αναφορά έκανε, τέλος, και στο Μεσανατολικό, χωρίς ωστόσο κάποια αναφορά στους Ελληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, για τους οποίους όμως ώρες αργότερα ανακοινώθηκε επιχείρηση επαναπατρισμού τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σημαντικό βήμα τις ανακοινώσεις της Χαμάς και τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και για τη δημιουργία ενός καινούργιου βιώσιμου σχήματος διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας», σημειώνοντας την πάγια θέση πως «πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή, με πραγματικές συνθήκες ασφαλείας, ως μόνη λύση για διαρκή ειρήνη προς όφελος ολόκληρης της περιοχής».

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε την ανάρτηση του πρωθυπουργού ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., σημειώνοντας ότι «για άλλη μια Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι ευθύνονται οι πολίτες που δεν καταλαβαίνουν τα οφέλη της οικονομικής του πολιτικής» και ότι «κάθε Κυριακή η απόσταση με την πραγματικότητα και με τις κοινωνικές ανάγκες μεγαλώνει».