Στην αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας

Ο Κώδικαςαφορά τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, όπως οι πλοιοκτήτες, οι πλοίαρχοι, οι εφοπλιστές και οι ναυτικοί

Στην αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ) προανήγγειλε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στο Ιδρυμα Ευγενίδου.

Ο Β. Κικίλιας συνεχάρη την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών Λία Αθανασίου, για τη μεγάλη συνεισφορά της στο εμβληματικό έργο της αναμόρφωσης του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ) υπογραμμίζοντας ότι «φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε το νομοθετικό αυτό έργο με αντίστοιχους κομβικούς τομείς, όπως είναι ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Προσβλέπουμε στη συνδρομή σας και στη συμμετοχή σας».

Να σημειωθεί ότι το 2022, ο τότε υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης προχώρησε στην αναμόρφωση του ΚΙΝΔ, με το σκεπτικό ότι ήταν ένα παρωχημένο νομοθέτημα καθώς είχε θεσπιστεί το 1958 και έκτοτε δεν είχε τροποποιηθεί, παρά τις εξελίξεις στην εθνική και τη διεθνή ναυτιλία, προκαλώντας όμως τις σφοδρές αντιδράσεις και διαφωνίες τόσο της ΠΝΟ, όσο και άλλων ναυτεργατικών σωματείων. Ο ΚΙΝΔ εγκρίθηκε στη Βουλή τον Φεβρουάριο του 2023.

Ο ΚΙΝΔ αφορά τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, όπως οι πλοιοκτήτες, οι πλοίαρχοι, οι εφοπλιστές και οι ναυτικοί, ρυθμίζοντας θέματα όπως π.χ. συμβάσεις ναύλωσης ή σύμβαση ναυτικής εργασίας. Αντίθετα, ο ΚΔΝΔ ασχολείται με τις σχέσεις του κράτους, των λιμενικών αρχών και των πλοίων, ρυθμίζοντας θέματα όπως π.χ. την ασφάλεια των πλοίων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.