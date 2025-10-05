«Κρύος ιδρώτας» και μόνο στο άκουσμα της Κοβέσι [βίντεο]

Σε άλλη μία λεκτική επίθεση κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρας Κοβέσι, προχώρησε την Κυριακή σε παρουσία της σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ η κυβερνητική βουλεύτρια Σοφία Βούλτεψη.
Η κ. Βούλτεψη στο άκουσμα της κ. Κοβέσι ταράχτηκε εμφανώς. Προχώρησε σε χαρακτηρισμό ενάντια στην κ. Κοβέσι αποκαλώντας την «απαράδεκτη», άλλαξε θέμα με ιλιγγιώδη ταχύτητα υποδεικνύοντας στην εισαγγελέα ποια χώρα θα ερευνήσει αντί για την Ελλάδα (συγκεκριμένα τη Ρουμανία) και συνέχισε την άσχετη αυτή συλλογιστική της αφήνοντας αναπόδεικτα υπονοούμενα για τους λόγους για τους οποίους δεν ερευνά τις χώρες αυτές. Όταν της υποδείχθηκε η αναρμοδιότητά της για τις έρευνες αυτές, αντέτεινε ότι θα τις κρίνει η ίδια, φωνασκώντας και καλύπτοντας τους συνομιλητές της σα να επρόκειτο για δική της τηλεοπτική εκπομπή.
Ισχυρίστηκε μάλιστα πως προϋπόθεση για να εισηγηθεί η Ευρωπαία εισαγγελέας μια συνταγματική τροποποίηση που να καταπολεμά τη διαφθορά, είναι δήθεν το να έχει εφαρμοστεί η ίδια αλλαγή στη χώρα, της οποίας η ίδια ατομικά τυγχάνει πολίτις - κάτι που φυσικά δεν προκύπτει από καμία εγχώρια ούτε κοινοτική διάταξη. Όταν ερωτάτο τις απόψεις της για τα λεγόμενα της εισαγγελέα, από ερωτώμενη μετατρεπόταν αμέσως σε ερωτώσα, αξιώνοντας... εκείνη απαντήσεις, τόσο από τους συνομιλητές της όσο και από τους δημοσιογράφους.
Η αλαζονεία και η άνεση της κ. Βούλτεψη στο πλατώ ήταν φανερές, και προκαλεί ερωτηματικά το γιατί μια τέτοια συμπεριφορά έγινε ανεκτή στον αέρα σε εκπομπή της ΕΡΤ, η οποία ως γνωστόν είναι Μέσο Ενημέρωσης δημόσιο και όχι κρατικό. Αυτό όμως που ήταν ακόμα πιο φανερό, ήταν η ταραχή της. Η οποία μετά από όλα όσα είπε και έκανε, είναι εύλογο να υποτεθεί ότι δεν την αφορούσε προσωπικά, αλλά αφορά την κυβέρνηση συνολικά:
Κυριακή απόγευμα σε εκπομπή της ΕΡΤ, εξαπολύθηκε μια λεκτική επίθεση της Σοφίας Βούλτεψη κατά της Λάουρας Κοβέσι η οποία το μόνο που κατάφερε είναι να επιβεβαιώσει, είναι ότι η κυβέρνηση ανησυχεί pic.twitter.com/r8Vue9kkYO— EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 5, 2025
Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την κ. Βούλτεψη:
«Η Σοφία Βούλτεψη από τη συχνότητα της ΕΡΤnews επιτέθηκε με σκαιό τρόπο για ακόμη μια φορά στην Ευρωπαία Εισαγγελέα με αφορμή τη παρουσία της στη χώρα. Την χαρακτήρισε «απαράδεκτη», χαρακτήρισε «ξενομανία» την επίκληση της έρευνας της από την αντιπολίτευση, είπε «να πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86», ενώ υπονόησε σαφώς ότι η έρευνα της στην Ελλάδα γίνεται με δόλο. Τελικά, η κ. Κοβέσι γκρέμισε το αφήγημα της αντιπολίτευσης όπως μας είπε το Μαξίμου ή ερευνά με δόλο τον ΟΠΕΚΕΠΕ;
Η Ελλάδα σέβεται τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ή όποιον δε τί συμφέρει θέλει να τον στείλει πίσω στη χώρα του; Η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά συμμερίζονται τις κρίσεις που έκανε η κ. Βούλτεψη δημόσια ή θα παίξουν πάλι το παιχνίδι των δύο γραμμών»;
