«Χτύπημα» και από Αβραμόπουλο για το αίτημα εκταφής από τον Πάνο Ρούτσι

«Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό» σχολιάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Μεγαλώνει ο πονοκέφαλος για κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία, καθώς πληθαίνουν οι τοποθετήσεις «γαλάζιων» στελεχών υπέρ του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι.

Νέα επίσημη τοποθέτηση ήρθε από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος χρησιμοποιεί προσεκτικά λόγια, αλλά υπογραμμίζει ότι «το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό».

Και συμπληρώνει με νόημα «η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό.»

Αναλυτικά η δήλωση Αβραμόπουλου:

Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά.

Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα.

Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό.

Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν.

Η δήλωση Αβραμόπουλου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση πιέζεται ασφυκτικά από την κοινωνική οργή που οι δικές της κινήσεις έχουν προκαλέσει, ενώ στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τη θύελλα έχει προκαλέσει τόσο τον Πάνο Ρούτσι και τους συγγενείς των θυμάτων, όσο και την κοινή γνώμη. Αποκορύφωμα, βέβαια, είναι οι καθημερινές παρεμβάσεις του υπουργού Υγείας, ο οποίος με χυδαίο τρόπο στοχοποιεί τους γιατρούς του απεργού πείνας και αφήνει αιχμές για τον αγώνα του.