Σάββατο, 04 Οκτωβρίου, 2025
Κυριάκος Μητσοτάκης

Ανάρτηση Μητσοτάκη για τη Γάζα, ουδέν σχόλιον για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
efsyn. gr
Ο πρωθυπουργός επιλέγει να σχολιάσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά σιωπά για τους 27 Έλληνες πολίτες απαχθέντες από το Ισραήλ

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τις ανακοινώσεις Χαμάς και Ισραήλ να υιοθετήσουν το προβληματικό σχέδιο που παρουσίασε ο Τραμπ, με στόχο την εκεχειρία. 

«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και όλες οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη των προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στην προώθηση της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή», αναφέρει στο X ο πρωθυπουργός. 
 

Προκαλεί αλγεινή εντύπωση πως ο πρωθυπουργός επιλέγει να σχολιάσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά σιωπά για τους 27 Έλληνες πολίτες απαχθέντες από το Ισραήλ κατά την επίθεση στον ανθρωπιστικό στόλο του Global Sumud Flotilla. Μάλιστα, μεταξύ των 27 Ελλήνων πολιτών είναι και μία βουλεύτρια του κοινοβουλίου, η Πέτη Πέρκα. 

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του March to Gaza, οι ισραηλινές αρχές έχουν στερήσει τη φαρμακευτική αγωγή σε έναν εκ των κρατουμένων, ενώ ακροδεξιός υπουργός του Νετανιάχου χθες έσπευσε να τους χλευάσει, να τους απειλήσει και να τους αποκαλέσει «τρομοκράτες», με βίντεο που κοινοποίησε στα social media. 

TAGS
Ανάρτηση Μητσοτάκη για τη Γάζα, ουδέν σχόλιον για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

