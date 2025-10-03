Προπαγάνδα περί ευημερίας και «κομματικός πατριωτισμός»

Μιλώντας στο συνέδιο της ΟΝΝΕΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε «ακτιφάρισμα» της δεξιάς νεολαίας και παρουσίασε την κατάσταση της χώρας ως εξαιρετικά ακμαία οικονομικά και πολιτικά, παρασιωπώντας μεθοδικά τους χειμαζόμενους πολίτες που εν αντιθέσει με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οριακά καταφέρνουν να επιβιώσουν από τα εισοδήματά τους

Μια εικόνα πως η κυβέρνηση καταγράφει αδιάκοπα θετικές επιδόσεις, αυξάνει τα εισοδήματα των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων, την αγοραστική τους δύναμη, και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής ​τους, παρουσιάζει ο πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ. Για άλλη μια φορά εκτίμησε ότι καταγράφεται έξαρση του... λαϊκισμού, ερμηνεύοντας ως δημαγωγική οποιαδήποτε πολιτική θέση επικρίνει τις κυβερνητικές επιλογές ως άδικη για τους μη προομιούχους.

Προχώρησε σε θριαμβευτικές δηλώσεις για τη συμπλήρωση 51 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. «Σαν αύριο πριν από 51 χρόνια, γεννιόταν ένα κόμμα το οποίο έμελλε να σφραγίσει τη ζωή του τόπου, αλλά και τη ζωή όλων μας: γιατί στις 4 Οκτωβρίου 1974 ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Η παράταξη που δημιουργήθηκε «για να υπηρετεί το έθνος και τα συμφέροντά του, όπως γράφει και η πρώτη της Διακήρυξη», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί για αυτήν την περήφανη Ελλάδα, όχι χωρίς λάθη ή αστοχίες, αλλά με τη βεβαιότητα ότι μόνο η ΝΔ εγγυάται, σήμερα, ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και ελπίδα. «Μακριά από περιπέτειες, που θα θέσουν σε κίνδυνο τις έως τώρα κατακτήσεις των Ελλήνων. Αλλά και κάνοντας πράξη ένα σχέδιο μελετημένο, με χειροπιαστά αποτελέσματα και με ορίζοντα το 2030», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Σημείωσε επίσης ότι, όπως η ΝΔ κέρδισε την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς το 2023, έτσι θα την κερδίσει και πάλι το 2027.

«Να μην ξεχνάτε ποτέ την αξία της ενασχόλησης με τα κοινά. Καθεμιά και καθένας σας οφείλει να συνδιαμορφώνει την επόμενη μέρα της χώρας. Χωρίς να υποκύπτει στον κυνισμό. Και κρατώντας σταθερά δυνατή την πίστη του στη δημοκρατία», συνέχισε. Και τόνισε: «Αποτελεί μια ανοιχτή πολιτική προειδοποίηση, ειδικά σε ύποπτους καιρούς. Με τα κοινωνικά δίκτυα να γίνονται θάλαμοι αντήχησης αυθαίρετων σεναρίων, μεθοδεύσεων που διαβρώνουν την αλήθεια. Υπονομεύοντας την ενημέρωση και τον διάλογο. Με την κοινή γνώμη σε σύγχυση, να μετατρέπεται σε όμηρο της παραπληροφόρησης. Αντιστεκόμενοι στις φήμες και στο ψέμα. Προβάλλοντας την αλήθεια και τις θέσεις μας. Εμμένοντας, ωστόσο, και στη σημασία των συγκλίσεων και της ενότητας, ιδίως στα σημαντικά», επισήμανε.

Ισχυρίστηκε πως η Ελλάδα αλλάζει προς το καλύτερο «παρά το πείσμα κάποιων. Παρά το κόστος του λαϊκισμού, καταφέραμε να βγούμε στο ξέφωτο και να αναπτυσσόμαστε τώρα, με ρυθμό υπερδιπλάσιο της Ευρώπης. Η χώρα δεν αντιμετωπίζεται πια ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης». Πανηγύρισε ότι υπάρχουν πλέον 500.000 νέες θέσεις εργασίας, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και ο τουρισμός βαδίζουν από ρεκόρ σε ρεκόρ και ο μέσος μισθός από τα 1.000 είναι ήδη στα 1.400 ευρώ και θα πάει πάνω από τα 1.500 το 2027.«Τα καλύτερα είναι μπροστά. Όχι γιατί τα προβλήματα δεκαετιών λύθηκαν ξαφνικά. Το αντίθετο. Η παγκόσμια ακρίβεια πολιορκεί ακόμη τα νοικοκυριά. Το πρόβλημα της στέγης παραμένει. Και οι κρατικές δομές είναι αρκετά μακριά από εκείνο που θέλουμε. Όμως η προσπάθεια για ανάταξη είναι συνεχής και φέρνει αποτελέσματα».

Αναφερόμενος στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ και πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο, σημείωσε ότι πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και αγρότες, θα δουν το εισόδημά τους να αυξάνεται σημαντικά και ότι το ίδιο θα συμβεί και σε 150.000 ένστολους μέσω του νέου μισθολογίου τους. Αναφέρθηκε σε «επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά. Η οικογένεια. Και η ελληνική περιφέρεια. Όχι με έκτακτα επιδόματα. Αλλά με σταθερά μέτρα τα οποία θα ισχύουν και μετά την έξαρση των ανατιμήσεων».