Πασχίζουν να… διευκρινίσουν τις δηλώσεις Δένδια για τον Ρούτσι

Ούτε οι δηλώσεις συμπόνοιας, ούτε η επιθετική γραμμή Γεωργιάδη δείχνουν να βοηθούν την κυβέρνηση να «ξεγλιστρήσει» από την κοινωνική οργή για τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ενώ τώρα τα όργανα έχουν αρχίσει να χτυπάνε δυνατά και στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης.

Οι παρεμβάσεις των τελευταίων ημερών, με κορυφαία εκείνη του Νίκου Δένδια, δημιουργούν συνθήκες κρίσης σε Μαξίμου και Νέα Δημοκρατία και τώρα γίνεται προσπάθεια διαχείρισης, αλλά και «διευκρίνισης» των δηλώσεων του υπουργού Άμυνας.

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη και η μη διευκρίνιση

Σήμερα έγινε γνωστό πως ο πρωθυπουργός, μετά την παρέμβαση Δένδια, ο οποίος δήλωσε από το βήμα της βουλής «δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του», πήρε τηλέφωνο τον υπουργό Άμυνας.

Το τηλεφώνημα επιβεβαιώνεται και από το περιβάλλον του υπουργού και η συνομιλία έγινε σε κλίμα συνεννόησης, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως ο Νίκος Δένδιας προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση για να μαζέψει τις προηγούμενες δηλώσεις του.

Τα περί «διευκρινίσεων» έκαναν χθες το βράδυ τον γύρου του Διαδικτύου μετά τη δεύτερη τοποθέτηση του υπουργού στη Βουλή όταν δήλωσε «δεν κατανοώ τον ψόγο προς την κυβέρνηση, όταν είναι θέμα που αφορά τη Δικαιοσύνη. Θα είχαμε ευθύνη αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη», όμως ο υπουργός Αμυνας επέμεινε πως «η αρχική μου τοποθέτηση είναι αυτή η οποία με εκφράζει».

Τι ανέφεραν Μαρινάκης, Πλεύρης

Σήμερα ήρθε η σειρά άλλων στελεχών της κυβέρνησης να εξηγήσουν μονομερώς τις δηλώσεις Δένδια προσπαθώντας να δείξουν πως δεν υπάρχει διαφοροποίηση από τον Νίκο Δένδια.

Ενδεικτικά:

Παύλος Μαρινάκης: Να σας θυμίσω ότι εγώ 5-6 φορές μόνο σε ενημερώσεις πολιτικών συντακτών, μόνο εγώ, γιατί είναι και άλλοι από την κυβέρνηση, και άλλες φορές σε συνεντεύξεις έχω πει και έχουμε πει ότι για να μιλήσω για τον εαυτό μου που εκπροσωπώ την κυβέρνηση -δεν μιλώ για τον εαυτό μου- έχω πει ότι σαν άνθρωπος και πατέρας στεκόμαστε δίπλα στον άνθρωπο αυτόν όσο μπορούμε να διανοηθούμε αυτό το οποίο περνάει. Και στεκόμαστε δίπλα του σε κάθε του διεκδίκηση. Από εκεί και πέρα, όμως, ουδείς έχει αρνηθεί στην κυβέρνηση -και αλίμονο αν δεν το λέγαμε- το τι θα γίνει είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Εκτός από γονείς, εκτός από άνθρωποι, ο καθένας τυχαίνει να έχει μια ιδιότητα που έχει μια ευθύνη σχετικά με αυτή την ιδιότητα. Αλίμονο αν οποιοδήποτε στέλεχος της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης που εκπροσωπεί μια εξουσία, όσο την έχει, την εκτελεστική τη νομοθετική εξουσία, διανοείτο να πει ότι η μια εξουσία να κάνει υπόδειξη σε άλλη εξουσία για το τι θα κάνει. Εκεί η Ελλάδα θα γίνει μπανανία, ζούγκλα. Η Ελλάδα πήγε να γίνει, με τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα. Όσο ανθρώπινα είπε ο κ. Δένδιας και έχουν πει και άλλοι βουλευτές και είναι αυτονόητο, στεκόμαστε δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν πρόκειται ποτέ η παράταξη αυτή η ΝΔ να μπει στη διαδικασία, για να γίνει αρεστή, να παρέμβει στη Δικαιοσύνη.

Θάνος Πλεύρης: Είναι προφανές ότι όχι απλά ο κάθε γονιός, πόσω μάλλον στην περίπτωση γονέα που βρίσκεται σε μια υπόθεση και έχει δικαιώματα, προφανώς πρέπει να ασκεί τα δικαιώματά του. Ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του θα ασκήσει όλα τα έννομα μέσα που κρίνει. Η δικαιοσύνη βλέπει ποια ευσταθούν και ποια όχι. Είναι προφανές, ότι οποιαδήποτε αμφιβολία, απορία ή να οτιδήποτε θέλει να διερευνήσει ένα μέρος, πρέπει να ασκήσει το δικαίωμά του να το εξετάσει. Η κυβερνητική πολιτική έχει μια σαφή θέση εδώ πέρα. Ότι στα θέματα που έχει το υλικό η δικαιοσύνη να αποφασίσει, δεν μπορεί να πάρει θέση ή υπέρ ή κατά. Ο κ. Δένδιας δεν είναι «εκτός γραμμής», αλλά λέει κάτι το αυτονόητο, ότι κάθε γονέας έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα, εάν αυτό το αίτημα θα γίνει δεκτό ή όχι, εξαρτάται από τη δικαιοσύνη. Ο κ. Ρούτσι υποβάλλει ένα αίτημα. Αυτό το αίτημα αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στον φάκελο. Πολιτικά, υπάρχει μια θέση γονέων που λέει ότι δε πρέπει να ξεκινήσει καμία διαδικασία και να γίνουν πρώτα όλες οι εξετάσεις που αφορούν στις σορούς.

Άδωνις Γεωργιάδης: Νομίζω ότι ο κύριος Δένδιας προχώρησε ο ίδιος χθες σεδιορθωτική δήλωση, ακριβώς επειδή είδε ότι υπήρξε πολιτική εκμετάλλευση της αρχικής του δήλωσης. Ο κύριος Δένδιας εξέφρασε το συναίσθημα το οποίο μας εκφράζει όλους, σας είπα, υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα ενός πατέρα; Όμως μετά από λίγη ώρα ο κύριος Δένδιας πήρε τον λόγο και είπε δεν διανοούμαι προφανώς παρέμβαση στη Δικαιοσύνη. Σέβομαι όποια απόφαση πάρει η Δικαιοσύνη