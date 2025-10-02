Δεύτερη «γαλάζια» παρέμβαση υπέρ του Ρούτσι

Η δήλωση Μαρκόπουλου έρχεται λίγο μετά την ηχηρή παρέμβαση Δένδια • Αμφότερες είναι σε ευθεία αντίθεση με τη «γραμμή» του Μαξίμου.

Ακόμα μια ηχηρή διαφοροποίηση στη Νέα Δημοκρατία, στο θέμα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Μετά τον υπουργό Άμυνας Νίκου Δένδια –που τάχθηκε αναφανδόν υπέρ του αιτήματος εκταφής του γιου Ρούτσι για «να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει με όποιο τρόπο κρίνει»– ο βουλευτής της Ν.Δ. Δημήτρης Μακρόπουλος κάλεσε τη Δικαιοσύνη «να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά».

«Το δυστύχημα στα Τέμπη είναι μία τραγωδία που συγκλονίζει όλους τους Έλληνες. Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε παρά να σταθούμε μόνο με σεβασμό και κατανόηση στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι. Να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη. Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά, ώστε να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι», δήλωσε συγκεκριμένα ο Δ. Μαρκόπουλος.

Το δεύτερο (μέσα σε λίγες ώρες) χτύπημα κατά των δικαστικών αρχών –που είναι επίσης σε ευθεία αντίθεση με τη γραμμή που θέλει να περάσει το Μαξίμου και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης– έρχεται τη στιγμή που αυξάνεται το κύμα αλληλεγγύης υπέρ του απεργού πείνας, που απλώς ζητά να μάθει πώς ακριβώς πέθανε ο γιος του στο έγκλημα των Τεμπών.