Μαξίμου σε βέρτιγκο μετά την προκλητική στάση για το Global Sumud Flottila

Η κυβέρνηση βάλλεται πανταχόθεν για την εμμονική ταύτισή της με το γενοκτονικό καθεστώς Νετανιάχου • Ο Μαρινάκης κρύφτηκε πίσω από την θολή ανακοίνωση του ΥΠΕΞ • Δεν απάντησε καθαρά για το εάν η έφοδος έγινε σε διεθνή ύδατα.

Παγιδευμένη στο μπάχαλο που η ίδια έχει δημιουργήσει με την αναφανδόν υπέρ του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ακόμη και τώρα που το γενοκτονικό καθεστώς λειτούργησε για ακόμη μια φορά ως πειρατής και τρομοκράτης κατά εκατοντάδων ακτιβιστών υπέρ της αλληλεγγύης.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην καταδικάζει την απρόκλητη επίθεση του Ισραήλ στο Global Sumud Flottila, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο με την θλιβερή χθεσινή ανακοίνωση πριν από την έφοδο όσο και με τα σημερινά μισόλογα και γενικότητες για τους Έλληνες απαχθέντες, που ανάμεσά τους είναι και ένα μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου.

Όπως αναμενόταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βρέθηκε κατά τη διάρκεια του μπρίφινγκ σε εξαιρετικά άβολη θέση δεχόμενος μπαράζ ερωτήσεων για το θέμα, ωστόσο, μάλλον τα έκανε… μαντάρα.

Ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να κρυφτεί πίσω από την προβληματική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών σημειώνοντας «έχει βγάλει ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών, πριν λίγη ώρα. Από χθες υπάρχει σχετικό διάβημα, μεταβαίνει η Ελληνίδα πρέσβης στο σημείο. Μένω σε όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών και στις απαντήσεις που έδωσε και ο υπουργός Εξωτερικών και η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. Προφανώς είμαστε πάνω από το θέμα, έχει πολύ μεγάλη αξία για εμάς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι περισσότερο εγώ από τη στιγμή που το αρμόδιο υπουργείο έχει τοποθετηθεί πριν από λίγη ώρα».

Απέφυγε να απαντήσει για το εάν το ελληνικό κράτος θα καταδικάσει το Ισραήλ, προτάσσοντας ξανά το θέμα της… στρατηγικής σχέσης με το καθεστώς Νετανιάχου και λέγοντας «η άσκηση εξωτερικής πολιτικής και η διαχείριση τόσο κρίσιμων θεμάτων από τη στιγμή που είναι στο καθ΄ ύλην αρμόδιο υπουργείο και έχουν δοθεί διευκρινίσεις, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή μέριμνα για τους ανθρώπους αυτούς, τους συμπολίτες μας».

Ενδεικτικό της σύγχυσης στην οποία βρέθηκε ήταν το γεγονός πως δεν θέλησε καν να παραδεχθεί πως η τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ έγινε σε διεθνή ύδατα, με τον Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει προκλητικά «δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ακριβείς λεπτομέρειες για το εάν ήταν ή όχι σε διεθνή ύδατα».