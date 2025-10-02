«Καρφιά» Μπουκώρου στους γαλάζιους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης - Τι είπε για τον Μυλωνάκη

Ο κ. Μπουκώρος αποκάλυψε πως είχε καταγγείλει από το 2021 παρατυπίες με τις αγροτικές επιδοτήσεις και από τότε δεν κουνήθηκε ρουθούνι • Θα μιλήσει όταν κρίνει εκείνος σχετικά με τις καταγγελίες που αφορούν τον κ. Μυλωνάκη.

Καταγγελίες που θα συζητηθούν πολύ εντός της γαλάζιας παράταξης εξαπέλυσε ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής Μαγνησίας, Χρήστος Μπουκώρος, σε συνέντευξή του στο OPEN, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μπουκώρος, το όνομα του οποίου εμπλέκεται στο δυσώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εμφανίζεται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αλλά και στις καταγγελίες εναντίον του κ. Μυλωνάκη, ανέφερε πως το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται μέχρι τις μέρες.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής ανέφερε το πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται μέχρι σήμερα, παρά τις καταγγελίες που είχε κάνει ήδη από το 2021 για παρανομίες με τις αγροτικές επιδοτήσεις, υπαινισσόμενος πως όλοι γαλάζιοι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης γνώριζαν για τις παρατυπίες και πως δεν έπραξαν τίποτα.

«Το 2021 είχα κάνει μια καταγγελία ότι εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα δηλώνονται από άσχετους από τον Λαγκαδά. Δεν ξέρω ποια η τύχη της καταγγελίας. Τώρα είχα την πληροφορία ότι αυτό συνεχίζεται. Βγαίνω να μιλήσω γιατί στόχος του πολιτικού συστήματος πρέπει να είναι η παύση αυτής της ασυδοσίας. Δηλώνονται από ΚΥΔ στην Κρήτη δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα», κατήγγειλε στο OPEN.

Σύμφωνα με τον κ. Μπουκώρο, τελικά μόνο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ευαισθητοποιήθηκε και έστειλε τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν την καταγγελία.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν είχε ενημερωθεί από τον Γιώργο Μυλωνάκη για εμπλοκή του ονόματός του σε τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, απάντησε ότι θα μιλήσει όταν κρίνει εκείνος, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το όνομα του υφυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού εγκαλείται από την αντιπολίτευση ότι γνώριζε από τον Ιούνιο του 2024 το υλικό των παρακολουθήσεων των τηλεφωνικών συνομιλιών, καθώς φέρεται να ενημέρωνε σχετικά βουλευτές της Ν.Δ. για το περιεχόμενό τους. Το είχε αποκαλύψει σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο Χρήστος Μπουκώρος που παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα τέλη του περασμένου Ιουνίου μετά την αποστολή της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη Βουλή.

«Δεν είμαι διατεθειμένος να επωμισθώ, ούτε κατ’ ελάχιστον, το βάρος όσων συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ...» σημείωνε τότε στην επιστολή της παραίτησής του ο βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ.