Τι απαντά η κυβέρνηση στην «Εφ.Συν.» για τα έντοκα γραμμάτια στο πόθεν έσχες Μητσοτάκη

«Απολύτως ανακριβής και παραπλανητική είναι η ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί δήθεν υπέρβασης του μεγίστου ορίου αγοράς εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, βάσει των στοιχείων της δήλωσης του πόθεν έσχες».
Το παραπάνω αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στην «Εφημερίδα των Συντακτών» με αφορμή ανάρτηση τού ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου Γιώργου Αναβαλόγλου που δημοσιεύτηκε στην efsyn.gr με τίτλο «Τρία ερωτήματα για το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη».
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Αναβαλόγλου, «το μέγιστο ποσό εντόκων γραμματίων που θα μπορούσε να αγοράσει ένας ιδιώτης ήταν 15,000€ και σε καμία περίπτωση 500,000€».
Για το θέμα, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στην «Εφ.Συν.» τα παρακάτω:
«Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός αγόρασε έντοκα γραμμάτια (26 εβδομάδων) του ελληνικού δημοσίου (28/7/23-26/01/24) με απόδοση 3,8% και αξίας 490.575 ευρώ ενώ υπάρχει ο ισχυρισμός ότι «το μέγιστο ποσό εντόκων γραμματίων που θα μπορούσε να αγοράσει ένας ιδιώτης ήταν 15.000 ευρώ και σε καμία περίπτωση 500.000 ευρώ».
Ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ψευδής για τους εξής λόγους:
1. Τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες, χωρίς όριο αναφορικά με το ύψος του ποσού που επιθυμούν να αγοράσουν αλλά και χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν εκ των προτέρων την τιμή αγοράς.
2. Επιπρόσθετα και μέσω δημοπρασιών, τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να αγοράζουν έντοκα γραμμάτια μέσω δημόσιας εγγραφής με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ αλλά σε συγκεκριμένη τιμή διάθεσης, που είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη σχετική δημοπρασία.
3. Επομένως, για τα φυσικά πρόσωπα που επιλέγουν να προμηθεύονται τους κρατικούς τίτλους μέσω τραπεζών ή χρηματιστηριακών εταιριών, χωρίς να συμμετέχουν σε δημόσια εγγραφή, δεν υφίσταται όριο αναφορικά με το ποσό των τίτλων που θέλουν να αποκτήσουν.
Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός περί δήθεν υπέρβασης του ορίου αγοράς εντόκων είναι ανυπόστατος.»
