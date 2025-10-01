Μπαράζ συναντήσεων Κοβέσι με υπουργούς - Την Πέμπτη «τα σπουδαία»

Η ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, έκανε «απόβαση» στην Αθήνα σήμερα και στη σκιά σκανδάλων όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη, συνάντησε μια σειρά από υπουργούς, όπως τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη αλλά και τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Η κ. Κοβέσι συνοδεύτηκε από τον Έλληνα ευρωπαίο εισαγγελέα, Νίκο Πασχάλη και τον επικεφαλής του εκτελεστικού γραφείου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, Μίλαν Γιάρον.

Στις διαδοχικές συναντήσεις της τέθηκαν ζητήματα οργανωτικού χαρακτήρα για τη λειτουργία του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, όπως η ενίσχυση του προσωπικού, οι αποσπάσεις Ελλήνων ευρωεισαγγελέων και η βελτίωση των κτηριακών υποδομών της εισαγγελίας.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η συνέντευξη Τύπου της ευρωπαίας εισαγγελέας αύριο για όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας αλλά και για τα θέματα που τέθηκαν στις συναντήσεις της με υπουργούς της κυβέρνησης και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η συνεργασία ΕΛ.ΑΣ.-Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο τραπέζι των συζητήσεων Κοβέσι-Χρυσοχοϊδη

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, δέχθηκε την επίσκεψη της ευρωπαίας εισαγγελέας Λάουρας Κοβέσι.

Στο «τραπέζι» των συζητήσεων των δύο πλευρών βρέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην αντιμετώπιση του εγκλήματος και «άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος»

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η κα Κοβέσι, εξήρε τη σημαντική συμβολή της ΕΛ.ΑΣ σε θέματα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Από την πλευρά του ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όποιες έρευνες αποφασιστούν από αυτήν.

Ζήτησε ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος

Νωρίτερα η ευρωπαία εισαγγελέας είδε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα. Στη συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, η κ. Κοβέσι ζήτησε την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.

Αναλυτικότερα, ζήτησε την ενίσχυση του ελληνικού τμήματος με 3 ακόμη εισαγγελείς (απασχολούνται σήμερα 10), την πρόσληψη 6 διοικητικών υπαλλήλων, την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, αλλά και τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του χώρου όπου εργάζονται.

Παράλληλα, ο Έλληνας Ευρωπαίος εισαγγελέας Νίκος Πασχάλης δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές.

Επιχειρησιακά ζητήματα επί τάπητος στον Άρειο Πάγο

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι συναντήθηκε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Κατά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου 15 λεπτά, η κ. Κοβέσι ζήτησε την αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα το οποίο είχε υποβάλει προηγούμενα και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Ακόμη, ζήτησε και να της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώνει η ίδια την απόσπαση ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων που λήγει η θητεία τους και όχι κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Συνεργασία ΥΠΟΙΚ-Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είδε την ευρωπαία εισαγγελέα στα γραφεία της ΑΑΔΕ, μαζί με τον υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα και τον διοικητή της ΑΑΔΕ. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) Μίλαν Γιάρον και ο Έλληνας Ευρωπαίος εισαγγελέας, Νικόλαος Πασχάλης.

Η συζήτηση των δύο πλευρών επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τελωνειακής και φορολογικής απάτης. Ο υπουργός και ο διοικητής της ΑΑΔΕ παρουσίασαν στην Ευρωπαία γενική εισαγγελέα το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των ελληνικών τελωνείων, το οποίο υλοποιείται υπό την ονομασία Customs NextGEN.

Έως το 2029 προβλέπονται, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών:

► Η πλήρης ένταξη της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ μέσα στον Οκτώβριο του 2025.

► Βρίσκεται σε εξέλιξη η προσέγγιση αξιόπιστων οικονομικών φορέων για τη χορήγηση καθεστώτος AEO και πρόσθετων απλουστεύσεων.

► Η δημιουργία Τελωνειακού Ελεγκτικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη, για τον έλεγχο τελωνειακών εγγράφων, με ενσωμάτωση διαδικασιών για 40 Τελωνεία σε όλη τη χώρα έως τον Ιούνιο του 2026.

► Εντός του 2026, η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής επιτήρησης για φορτηγά, κοντέινερ και οχήματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα με την ονομασία Hellenic Digital Customs Borders.

► Η δημιουργία έως τον Σεπτέμβριο 2026 εξειδικευμένου hub εντοπισμού υπόπτων κοντέινερ στον Λιμένα Πειραιά, σε συνεργασία με τις βρετανικές αρχές.

► Και η μεταρρύθμιση και συνολική αναβάθμιση του εθνικού τελωνειακού πληροφοριακού συστήματος, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC).

Ήδη έχουν διατεθεί 80 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για το ψηφιακό έργο παρακολούθησης φορτηγών και κοντέινερ στους συνοριακούς τελωνειακούς σταθμούς, ενώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα επενδυθούν επιπλέον 203 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας.

Επιπλέον έως το 2027 πρόκειται να δοθούν:

125 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των Τελωνείων με περίπου 1.100 εργαζομένους, επιπλέον του υφιστάμενου προσωπικού, με προτεραιότητα τον Λιμένα Πειραιά και τις υπηρεσίες logistics της Αττικής, 40 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 8 συστημάτων X-Ray για ελέγχους φορτίων, 20 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 2 συστημάτων X-Ray για εμπορευματικούς συρμούς και 18 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων.

Συνολικά, για τη χρηματοδότηση του Customs NextGEN θα διατεθούν περισσότερα από 280 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν, επίσης, επί τάπητος ο εντοπισμός και αναφορά υποθέσεων τελωνειακής και φορολογικής απάτης (ΦΠΑ), με αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης κινδύνου και διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων και η διάθεση εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών ερευνητών και τελωνειακών υπαλλήλων για την υποστήριξη των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

Επιπλέον, στις συζητήσεις τέθηκε το ζήτημα της απόσπασης εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με στόχο την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των εθνικών συστημάτων με τις διαδικασίες της ΕΕ.

Τέλος, συζητήθηκε η πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο δίκτυο πληροφοριών EUROFISC, ένα εργαλείο για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ. Μισθολογική εξομοίωση των στελεχών για τους NEDPAs (Γραμματείς και Χρηματοοικονομικούς Ερευνητές) που υπηρετούν στο Γραφείο της Αθήνας, με τις αμοιβές σε αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες των εθνικών αρχών, σε αναγνώριση του αυξημένου φόρτου εργασίας και της κρίσιμης συμβολής τους στην επιτυχία των ερευνών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η συνάντηση επιβεβαίωσε την άριστη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ εκφράστηκε η βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της κοινής δράσης, προς όφελος της διαφάνειας και της προστασίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.