Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
24.1° 21.7°
2 BF
66%
Θεσσαλονίκη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
17.3° 14.6°
1 BF
91%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
22°C
24.0° 21.6°
1 BF
55%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
68%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
52%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
2 BF
64%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
13°C
13.4° 13.4°
3 BF
62%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.8° 21.8°
2 BF
54%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 22.8°
2 BF
68%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.9° 21.0°
2 BF
51%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
64%
Σκόπελος
Ψιχάλες μικρής έντασης
20°C
21.5° 19.7°
2 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
64%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
88%
Λαμία
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
22.7° 20.1°
3 BF
64%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 24.8°
3 BF
57%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 22.8°
2 BF
56%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.4° 18.3°
3 BF
67%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.8° 15.8°
1 BF
86%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
64%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi

Σε νομαρχιακές κάλπες οδεύει η Νέα Δημοκρατία

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
efsyn. gr
Θα αναδείξουν τις νέες τοπικές και νομαρχιακές ηγεσίες που θα είναι ο κορμός του περιφερειακού κομματικού μηχανισμού ενόψει των εθνικών εκλογών

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν -εάν δεν υπάρξει νέα αναβολή- οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των προέδρων ΔΕΕΠ (Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικής Περιφέρειας) και ΔΗΜΤΟ (Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις), των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των συνέδρων για το προσεχές Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. 

Στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας έχουν αναρτηθεί οι εγκύκλιοι για τις εσωκομματικές εκλογές καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, την ανανέωση συνδρομής, την υποβολή υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία.

Οι εσωκομματικές εκλογές στην κυβερνώσα παράταξη αποκτούν ενδιαφέρον, καθώς θα αναδείξουν τις νέες τοπικές και νομαρχιακές ηγεσίες που θα είναι ο κορμός του περιφερειακού κομματικού μηχανισμού ενόψει των εθνικών εκλογών. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σε νομαρχιακές κάλπες οδεύει η Νέα Δημοκρατία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual