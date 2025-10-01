Σε νομαρχιακές κάλπες οδεύει η Νέα Δημοκρατία

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν -εάν δεν υπάρξει νέα αναβολή- οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των προέδρων ΔΕΕΠ (Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικής Περιφέρειας) και ΔΗΜΤΟ (Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις), των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των συνέδρων για το προσεχές Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας έχουν αναρτηθεί οι εγκύκλιοι για τις εσωκομματικές εκλογές καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, την ανανέωση συνδρομής, την υποβολή υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία.
Οι εσωκομματικές εκλογές στην κυβερνώσα παράταξη αποκτούν ενδιαφέρον, καθώς θα αναδείξουν τις νέες τοπικές και νομαρχιακές ηγεσίες που θα είναι ο κορμός του περιφερειακού κομματικού μηχανισμού ενόψει των εθνικών εκλογών.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας