Σε νομαρχιακές κάλπες οδεύει η Νέα Δημοκρατία

Θα αναδείξουν τις νέες τοπικές και νομαρχιακές ηγεσίες που θα είναι ο κορμός του περιφερειακού κομματικού μηχανισμού ενόψει των εθνικών εκλογών

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν -εάν δεν υπάρξει νέα αναβολή- οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των προέδρων ΔΕΕΠ (Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικής Περιφέρειας) και ΔΗΜΤΟ (Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις), των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των συνέδρων για το προσεχές Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας έχουν αναρτηθεί οι εγκύκλιοι για τις εσωκομματικές εκλογές καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, την ανανέωση συνδρομής, την υποβολή υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία.

Οι εσωκομματικές εκλογές στην κυβερνώσα παράταξη αποκτούν ενδιαφέρον, καθώς θα αναδείξουν τις νέες τοπικές και νομαρχιακές ηγεσίες που θα είναι ο κορμός του περιφερειακού κομματικού μηχανισμού ενόψει των εθνικών εκλογών.