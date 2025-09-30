Δημοσκόπηση ALCO: Πλήρης αποδοκιμασία της κυβέρνησης - «Άνθρακες» τα μέτρα της ΔΕΘ

Μετά το α' μέρος της έρευνας όπου οι πολίτες έκαναν ευθέως λόγο για διαφθορά, συγκάλυψη και αναποτελεσματικότητα εκ μέρους της κυβέρνησης, ήρθε το β' μέρος που αναδεικνύει πολύ παραστατικά τη συνεχή και αδιαμφισβήτητη πτώση της γενικότερης δημοτικότητάς της ● Πέντε στους δέκα αρνούνται να δηλώσουν ικανοποιημένοι με την κυβέρνηση, έξι στους δέκα (!) με τον πρωθυπουργό

Τεράστια -και σαφώς αυξημένη σε σχέση με τον Ιούνιο- δυσαρέσκεια των πολιτών για την κυβερνητική πολιτική, και μάλιστα με την αμφισβήτηση να επικεντρώνεται στο πρόσωπο του ίδιου του πρωθυπουργού, αποτυπώνει η έρευνα της δημοσκοπικής εταιρίας Alco η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha και το β' μέρος της οποίας, παρουσιάστηκε την Τρίτη.

Σε αυτήν, πάνω από τους μισούς, το 53%, δηλώνουν καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης, ποσοστό ίσο με εκείνο του Ιουνίου. Το 27% απαντά ότι είναι λίγο ικανοποιημένο. Δηλαδή το άθροισμα των ποσοστών που αρνούνται να δηλώσουν πλήρη ικανοποίηση με την κυβέρνηση ανέρχεται στο πανύψηλο 80%. Στον αντίποδα, μόλις το 19% λέει ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.

ALCO

Καθόλου ικανοποιημένο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δηλώνει το 56%, στην έρευνα της ALCO. «Λίγο» απαντά το 23% στο ίδιο ερώτημα και πολύ ή αρκετά, το 20%. Ο πρωθυπουργός καταγράφει χειρότερη επίδοση ακόμα και από την ίδια την κυβέρνησή του. Καταγράφεται μάλιστα και πτώση στην πάροδο του χρόνου, αφού το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν καθόλου ικανοποιημένοι με τον πρωθυπουργό είναι υψηλότερο από τον Ιούνιο, κατά μία ποσοστιαίο μονάδα.

ALCO

Στη ΔΕΘ «πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος»

Καμία άμβλυνση της αγανάκτησης δε φαίνεται να πέτυχε ο κ. Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ. Μετά από αυτές το 38% δηλώνει ότι έχει για την κυβέρνηση εικόνα το ίδιο κακή με πριν, και το 31% χειρότερη από πριν. Καλύτερη από πριν λέει το 5% και το ίδιο καλή με πριν, το 20%.

ALCO

Ερωτηθέντες για το εάν πιστεύουν ότι θα τους ωφελήσουν τα μέτρα που εξήγγειλε, το 53% απαντούν καθόλου, το 22% λίγο, το 15% αρκετά και μόλις το 1% πολύ.

ALCO

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει και μία μεγάλη ταύτιση του κοινού με το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, καθώς το 70% πιστεύει ότι θα είχε μεγαλύτερο όφελος αν αντί για μείωση φορολογικών συντελεστών είχε γίνει μείωση ΦΠΑ ή ειδικού φόρου κατανάλωσης.

ALCO

Μόνη εξαίρεση στη δυσαρέσκεια... ο «δελφίνος» Δένδιας

Εύγλωττη σε πολιτικά συμπεράσματα, είναι και η εικόνα των πολιτών για τους υπουργούς. Στην ερώτηση για τους πιο επιτυχημένους υπουργούς το 63% απαντούν «κανένας», ποσοστό κατά 11 μονάδες υψηλότερο από τον Ιούνιο - πρόκειται για τεράστια αύξηση. Ο Νίκος Δένδιας παραμένει ο υπουργός με το υψηλότερο ποσοστό δημοτικότητας μεταξύ των πολιτών (συγκεντρώνει το 21%), με τον Κυριάκο Πιερρακάκη (10%), τον Κωστή Χατζηδάκη (7%) και τον Άδωνι Γεωργιάδη (7%) να ακολουθούν.

ALCO

Πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ, το ποσοστό του Νίκου Δένδια εκτοξεύεται στο 51%, με δεύτερο ξανά τον Κυριάκο Πιερρακάκη (33%).

ALCO

