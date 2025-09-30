Σύγκρουση Αυγενάκη - Κασσελάκη για το «πόθεν έσχες» του πρώην υπουργού

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας κατέθεσε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία • Εξώδικο από τον βουλευτή της Ν.Δ. και απάντηση από τον Στέφανο Κασσελάκη.

Κόντρα εκτός ορίων ξέσπασε ανάμεσα στον Στέφανο Κασσελάκη και τον Λευτέρη Αυγενάκη με αφορμή το «πόθεν έσχες» του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, απείστελε εξώδικο στον πρόεδρο του «Κινήματος Δημοκρατίας», το οποίο αφορά δήλωση του τελευταίου για τη κατάθεση αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) περί «ανεξήγητων εσόδων» ύψους άνω του 1.200.000 ευρώ στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κ. Αυγενάκη («πόθεν έσχες») για το έτος 2024.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης στο εξώδικό του, αναφέρει ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το ποσό των 34.884,17 ευρώ. Επιπλέον εξηγεί ότι το ποσό των 580 χιλ. ευρώ δεν είναι μισθός αλλά προέκυψε από τη πώληση του πρώην πολιτικού γραφείου του βουλευτή στο Ηράκλειο. «Τα υπόλοιπα καταθέσεών μου σε τραπεζικά ιδρύματα είναι: α) 25.304,72 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, που είμαι συνδικαιούχος και β) 13.443,73 ευρώ. Τα εν λόγω ποσά αποτελούν, όπως φαίνεται άλλωστε και στη δήλωση πόθεν έσχες, εισοδήματα έτους 2023, συνεπώς δεν υφίσταται "συσσώρευση κεφαλαίων εκατομμυρίων"», αναφέρει το εξώδικό του.

Κάνει, ακόμη, λόγο για «ευθεία διαστρέβλωση της αλήθειας, με σκοπό την πρόκληση πολιτικής και προσωπικής βλάβης» και καλεί τον Κασσελάκη «να ανακαλέσει την ανάρτηση και τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς του», να την αφαιρέσει άμεσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, τον καλεί να προβεί σε έγγραφη δήλωση μη επανάληψης παρόμοιων προσβλητικών αναφορών στο μέλλον, διαφορετικά επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα του.

Σε ανάρτησή του στο Χ στην οποία επισυνάπτει την εξώδικη δήλωση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει πως «η αλήθεια δεν μπορεί να παραχαράσσεται και οι θεσμοί δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο φθηνής πολιτικής εκμετάλλευσης».

Μετά τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς του κ. Στέφανου Κασσελάκη εις βάρος μου, προχώρησα σήμερα στην κατάθεση εξώδικης δήλωσης, ζητώντας την άμεση ανάκλησή τους. Η αλήθεια δεν μπορεί να παραχαράσσεται και οι θεσμοί δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο φθηνής πολιτικής… pic.twitter.com/cLjiQnh5fR — Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) September 30, 2025

Έσκισε το εξώδικο ο Κασσελάκης

Από τη πλευρά του, ο Στέφανος Κασσελάκης, σε ανάρτηση που προχώρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απάντησε στο εξώδικο του Λευτέρη Αυγενάκη, σκίζοντας και πετώντας το εξώδικο στον «κάλαθο των αχρήστων». «Ο κ. Αυγενάκης είναι προφανώς ψεύτης, αλλά αν είναι κλέφτης θα το απαντήσει η Εισαγγελέας κα Κοβέσι. Η οποία κα Κοβέσι δυστυχώς για εκείνον δεν τραμπουκίζεται με τον τρόπο που εκείνος ξέρει να κάνει στο αεροδρόμιο Ηρακλείου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Μου ήρθε εξώδικο από τον Λευτέρη Αυγενάκη

Η απάντησή μου. pic.twitter.com/hv85smaaEW — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) September 30, 2025

Νωρίτερα τη Τρίτη, ο Κασσελάκης κατέθεσε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το εν λόγω θέμα, μια κίνηση την οποία είχε προαναγγείλει από τη προηγουμένη κατηγορώντας τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σχετικό βίντεο ο κ. Κασσελάκης δηλώνει πως τα συγκεκριμένα έσοδα «δημιουργήθηκαν όταν ο κ. Αυγενάκης ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης».

«Σήμερα όπως υποσχέθηκα χθες πήγα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατέθεσα αναφορά για το πόθεν έσχες του 2023 του Λευτέρη Αυγενάκη, που εμφανίζει έσοδα- χωρίς εξήγηση- πάνω από 1,2 εκατ.€ Έσοδα που δημιουργήθηκαν όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να διερευνηθούν ως μέρος της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνει πια η κοροϊδία με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου!», δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος.