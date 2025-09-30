Ένα μήνα χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη - Σοβαρά προβλήματα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Αιτία η δοκιμαστική λειτουργία της επέκτασης προς την Καλαμαριά ● Η κυβέρνηση επισπεύδοντας με κάθε τρόπο την έναρξη λειτουργίας του δικτύου με μόνο σκοπό να μη διαψευστεί η προώρη και επιπόλαιη υπόσχεση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2024, εντέλει έφτιαξε ένα μετρό «ράβε ξήλωνε» το οποίο με βάση τα χρονοδιαγράμματα επέκτασής του και τις διεθνείς προδιαγραφές, θα έπρεπε να έχει εκκινήσει αργότερα

Εκτός λειτουργίας θα παραμείνει το Μετρό Θεσσαλονίκης επί ένα μήνα και συγκεκριμένα από τις 10 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των δοκιμών που πρέπει να γίνουν, ενόψει της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά.

Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωσταντίνου Κυρανάκη, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και των αρμοδίων φορέων για το συγκοινωνιακό έργο (Ελληνικό Μετρό, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, THEMA), με κύριο θέμα τις δοκιμές συρμών και συστημάτων για την επέκταση.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρία, «Για την ασφαλή ολοκλήρωση των δοκιμών συρμών και συστημάτων της επέκτασης προς Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει εκτός επιβατικής λειτουργίας από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025. Κατά την περίοδο αυτή, καθώς και πριν και μετά από αυτήν, το πρόγραμμα των δρομολογίων του Μετρό θα τροποποιηθεί, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των δοκιμών του δικτύου προς την Καλαμαριά».

Η κυβέρνηση επισπεύδοντας με κάθε τρόπο την έναρξη λειτουργίας του δικτύου με μόνο σκοπό να μη διαψευστεί η προώρη και επιπόλαιη υπόσχεση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2024, εντέλει έφτιαξε ένα μετρό «ράβε ξήλωνε» το οποίο με βάση τα χρονοδιαγράμματα επέκτασής του και τις διεθνείς προδιαγραφές, θα έπρεπε να έχει εκκινήσει αργότερα.

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι με ανακοίνωσή τους επισημαίνουν τη γνωστή πραγματικότητα, δηλαδή ότι το δίκτυο αντιμετωπίζει συνεχή προβλήματα με διακοπές στη λειτουργία για ώρες λόγω τεχνικών προβλημάτων, κυλιόμενες σκάλες και ασανσέρ εκτός λειτουργίας, αλλά και συρμούς που παρουσιάζουν βλάβες, κάνοντας λόγο για ανάγκη για ένα Μετρό που να λειτουργεί ασφαλώς και αξιόπιστα για τον λαό της Θεσσαλονίκης και για μία διαχείριση όπου οι θυσίες των εργαζομένων και τα δισεκατομμύρια του λαού δεν θα καταλήγουν στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων

Η ανακοίνωση των εργαζομένων:

«Αγαπητοί επιβάτες, με την έναρξη λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης όλοι οι εργαζόμενοι της πόλης κερδίσαμε κάτι σημαντικό: πολύτιμο χρόνο από τη ζωή μας, μειώνοντας τη μετακίνηση στις δουλειές και τις καθημερινές μας υποχρεώσεις.

Αυτόν τον χρόνο που μας επιστρέφει το Μετρό, έρχεται να μας τον αρπάξει πίσω η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο για το 13ωρο, υλοποιώντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία για λογαριασμό των εργοδοτών. Γιατί τι σημαίνει στην πράξη; Ότι οι εργαζόμενοι θα φεύγουμε από το σπίτι και θα επιστρέφουμε ύστερα από 13 ώρες δουλειάς, που στην πραγματικότητα μπορεί να φτάνουν και τις 16 ώρες αν υπολογιστούν:

το διάλειμμα που δεν μετράει στον εργάσιμο χρόνο,

η παραλαβή και παράδοση μισή ώρα πριν και μετά τη βάρδια (ιδιαίτερα στη βιομηχανία),

αλλά και η μετακίνηση από και προς τη δουλειά.

Με το νέο νομοσχέδιο ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει υπερωρίες. Αντίθετα, έχει το δικαίωμα να "ανταποδίδει" τα 12ωρα και τα 13ωρα δίνοντας μειωμένο ωράριο ή ρεπό... όταν δεν θα έχει δουλειά, ακόμα και έναν χρόνο μετά! Δηλαδή ο εργαζόμενος θα εξαντλείται για μήνες δουλεύοντας ατελείωτες ώρες και η πλήρης "ξεκούραση" θα έρχεται όποτε βολεύει την εργοδοσία.

Παρά τα 3 δισ. ευρώ που τσεπώσαν για το Μετρό επιχειρηματικοί όμιλοι –χρήματα του λαού και των φορολογουμένων– και ενόψει κερδών της THEMA οι εργαζόμενοι του Μετρό ήδη εξουθενωνόμαστε με διαλυτικά ωράρια και εντατικοποίηση (κυλιόμενες βάρδιες). Τούτοχρονα εργαζόμενοι και επιβάτες ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με:

κυλιόμενες σκάλες και ασανσέρ εκτός λειτουργίας,

συρμούς που παρουσιάζουν βλάβες,

διακοπές στη λειτουργία για ώρες λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Γιατί απεργούμε την 1η Οκτώβρη;

Γιατί το σύγχρονο σήμερα είναι το 7ωρο–5ήμερο–35ωρο, όχι το 13ωρο.

Γιατί θέλουμε ένα Μετρό που να λειτουργεί ασφαλώς και αξιόπιστα για τον λαό της Θεσσαλονίκης.

Γιατί οι θυσίες των εργαζομένων και τα δισεκατομμύρια του λαού δεν μπορεί να καταλήγουν από τη μια στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων και από την άλλη σε μισθούς που τελειώνουν στη μέση του μήνα και σε υποβάθμιση της ζωής μας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Απόσυρση τώρα του νομοσχεδίου για το 13ωρο.

Σωστή και ασφαλή λειτουργία του Μετρό και της επέκτασης Καλαμαριάς.

Συλλογική Σύμβαση με υποχρεωτικές αυξήσεις.

Αναγνώριση ειδικοτήτων – κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων – ένταξη στα ΒΑΕ.

Μαζικές προσλήψεις και ανθρώπινο πρόγραμμα βαρδιών.

Κανένας εργαζόμενος χωρίς σταθερή δουλειά.

Το Μετρό μας έδωσε χρόνο, το νομοσχέδιο πάει να μας τον κλέψει. Γι' αυτό στις 1 Οκτώβρη απεργούμε – για τις ζωές μας, για τις ανάγκες των εργαζομένων και των επιβατών».