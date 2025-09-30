Ρεσιτάλ αλαζονείας από τον Μητσοτάκη: «Περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς»

Διαρκή είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να υπενθυμίζει και να προπαγανδίζει τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η εισαγωγική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο. «Παραπάνω από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες θα δουν το εισόδημά τους να ενισχύεται, ενώ το ίδιο θα συμβεί συμπληρωματικά σε 150.000 ένστολους μέσω του νέου μισθολογίου», τόνισε ο πρωθυπουργός αθροίζοντας πρόχειρα τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, δίχως όμως να αναφερθεί στον πληθωρισμό που ροκανίζει το εισόδημα.

Ο Κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και ζήτησε από τους υπουργούς να είναι σε «άμεση επιφυλακή» για «να αποκρούουμε άμεσα τα fake news που διασπείρονται στην κοινή γνώμη». Ζήτησε να αναδεικνύεται «με επιμονή η δικιά μας προσπάθεια η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους. Είναι ο δύσκολος δρόμος αλλά είναι μονόδρομος τους πρόοδο. Ας μη μας παρασύρουν οι εντυπώσεις, οι Έλληνες που ακούν και σκέφτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς», κατέληξε σε ένα ρεσιτάλ αλαζονείας. Το κυβερνητικό, προπαγανδιστικό δόγμα εδώ και καιρό είναι ευδιάκριτο: «Μητσοτάκης ή χάος».

Ο πρωθυπουργός σχολίασε επιλεκτικά όσα συνέβησαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι «εκπέμψαμε το σήμα της ισχυρής Ελλάδας. Η Ελλάδα δεν ζητά βοήθεια αλλά την παρέχει», ισχυρίστηκε ο πρωθυπουργός, αποσιωπώντας την ακυρωμένη συνάντηση με το Ερντογάν και τα deals του Τούρκου προέδρου με τον Τραμπ. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «αμόκ παραπληροφόρησης» σχετικά με τη φωτογραφία του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εξαγγελίες Τραμπ-Νετανάχου και το σχέδιο τους για τη Γάζα που είναι «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα του Ισραήλ, προσθέτοντας πως ελπίζει «αυτό το σχέδιο να γίνει αποδεκτό από την Χαμάς έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Τέλος, ο Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στις τιμές της ενέργειας για τις οποίες ισχυρίστηκε ότι «θα είναι σταθερές τον επόμενο μήνα. Φαίνεται ότι σταθερά επιστρέφουμε σε μία κανονικότητα που αφενός δεν θέλει προσθέτει στήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό και από την άλλη διαμορφώνει τιμές ενέργειας που θα παραμείνουν σε προσιτά επίπεδα για καταναλωτές για νοικοκυριά για τις επιχειρήσεις ειδικά για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις», σχολίασε χαρακτηριστικά, παραβλέποντας πως η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια ταλανίζουν τα νοικοκυριά πάνω από τρία χρόνια - παρά τα υπερκέρδη των ενεργειακών κολοσσών.