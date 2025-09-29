«Φαρμακερό» γκάλοπ: Κυβέρνηση ανεπαρκής και διεφθαρμένη

Την τεράστια δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης για την κυβερνητική πολιτική αποτυπώνει έρευνα της εταιρίας δημοσκοπήσεων Alco η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha και παρουσιάστηκε τη Δευτέρα. Σε αυτήν οι περισσότερες απαντήσεις των πολιτών είναι συντριπτικά κατά της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες της καταλογίζουν ρητά, συγκάλυψη, διαφθορά και αναποτελεσματικότητα.
Το 70% υποστηρίζει ότι η «διαφθορά» εκφράζει το κυβερνητικό έργο.
Η «συγκάλυψη» ταιριάζει περισσότερο στην κυβέρνηση σε σχέση με τη «διαφάνεια» σύμφωνα με το 74% των ερωτηθέντων.
Το 69% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι το έργο της Κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματικότητα, ενώ αντίθετη οπτική έχει το 23%.
Ανάλογα είναι τα ποσοστά δυσαρέσκειας και σε άλλους τομείς. Το 71% δηλώνει ανικανοποίητο από τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό και 62% ότι δεν είναι ικανοποιημένο από την εξωτερική πολιτική της χώρας.
Η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς είναι τόσο μεγάλη, που η πλειοψηφία θεωρεί πως ούτε με την εμπλοκή της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν για το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει κόμμα. Η πλειοψηφία (42%) τόνισε ότι το βλέπει αρνητικά, το 37% δήλωσε ότι του είναι αδιάφορο, ενώ το 19% το βλέπει θετικά. Από όσους το βλέπουν θετικά το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοπροσδιορίζεται στο Κίνημα Δημοκρατίας (78%), ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ (54%) και η Πλεύση Ελευθερίας (50%).
Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της με 24% στην πρόθεση ψήφου με τους αναποφάσιστους να ακολουθούν με 19%, το ΠαΣοΚ με 11,5% και την Ελληνική Λύση με 9,3%. Η πλειονότητα όσων δήλωσαν αναποφάσιστοι αυτοπροσδιορίζονται στην κεντροδεξιά (28%).
