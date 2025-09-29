Έχω κι εγώ φωτογραφία με τον Αλμέιδα να ξέρετε

Τη μπάλα στην εξέδρα προσπάθησε να πετάξει σήμερα στο briefing ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε για την επίμαχη φωτογραφία Τραμπ-Μητσοτάκη. Μία φωτογραφία που είναι πανομοιότυπη με καμιά 20αριά άλλες, απλώς στη θέση του κ. Μητσοτάκη μπαίνει κάποιος άλλος αρχηγός κράτους.



Αναρωτιόμαστε λοιπόν πώς γίνεται αυτό; Και τι απάντησε ο κ. Μαρινάκης; Ότι την επίμαχη φωτογραφία την έστειλε ο Λευκός Οίκος. «Έχω εδώ μαζί μου την ηλεκτρονική αλληλογραφία, το εισερχόμενο δηλαδή που λάβαμε από το επίσημο γραφείο official white house photograf with president Donald Trump με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου, όπου μας επισυνάπτουν την σχετική φωτογραφία από τον Λευκό Οίκο και από τους σχετικούς συνεργάτες». Και προτρέπει όλους όσοι αναρωτιούνται τι έχει συμβεί, αν δεν ζητήσουν συγγνώμη, «να κατηγορήσουν τους συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ ότι έκαναν μοντάζ σε μία φωτογραφία».



Ξέρουμε πολύ καλά και από την πρώτη στιγμή ότι τη φωτογραφία την έστειλε ο Λευκός Οίκος. Από το πρωί του Σαββάτου που ενημέρωσε τους αρμόδιους συντάκτες το Γραφείο του Πρωθυπουργού. Η ενημέρωση έλεγε όντως για τον Λευκό Οίκο.



Εμείς άλλο ρωτάμε: τι ακριβώς συνέβη εκεί; Γιατί δεν μας το λέει ο ίδιος ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ώστε να ξέρουμε; Να μας πει, πήγε ο κ. Μητσοτάκης στο δείπνο, συνάντησε έναν ακίνητο Τραμπ, φωτογραφήθηκε μαζί του και αυτό ήταν. Ή, δεύτερη εκδοχή, πήγε εκεί ο κ. Μητσοτάκης, φωτογραφήθηκε σε ένα booth και μετά ο Λευκός Οίκος έκανε μοντάζ στη φωτογραφία και την έστειλε. Ή, μπορεί να συνέβη και μία τρίτη εκδοχή που δεν τη γνωρίζουμε. Αυτό ρωτάμε λοιπόν, τι συνέβη εκεί; Τόσο δύσκολο είναι να απαντήσει;



Να ξέρετε πως πέρυσι πήγα στο Μουσείο της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μπήκα λοιπόν σε ένα booth και με φωτογράφησαν. Έτσι, τώρα, έχω στο σπίτι μου μία φωτογραφία μου δίπλα στον Αλμέιδα. Την κορνίζαρα. Τώρα πρέπει να βγάλω και με τον Νίκολιτς;

Η άρνηση απαντήσεων συνεχίζεται

Για να καταλάβετε την άρνηση του Κυβερνητικού Εκπροώπου να απαντήσει, δείτε το διάλογο που ακολούθησε στο briefing όταη η συντάκτρια της «Εφ.Συν.» επανήλθε στο θέμα.



Γ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ: Κύριε Εκπρόσωπε, θέλω λίγο να συνεχίσω το ερώτημα του συναδέλφου, για την επίμαχη φωτογραφία από την Αμερική. Φαντάζομαι θα γνωρίζετε εσείς ότι πώς βγήκε η φωτογραφία, δηλαδή ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, όπως και άλλοι ηγέτες, γιατί είδαμε αρκετούς ηγέτες, στήθηκαν στο πλευρό του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ ή έβγαλαν μια φωτογραφία οι δυο τους και στη συνέχεια ο Λευκός Οίκος έφτιαξε τη φωτογραφία; Δεν το ρίχνω στο Μαξίμου, είναι σαφές, έτσι; Ρωτάω αν γνωρίζετε πώς βγήκαν οι φωτογραφίες αυτές;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Σας το ξαναλέω, τη φωτογραφία αυτή, έδειξα και σχετικό αποδεικτικό από e-mail που θα το επισυνάψω στη γραπτή αποδελτίωση της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών, την έλαβε το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού από το αρμόδιο Γραφείο, τέλος πάντων, του Λευκού Οίκου. Αυτή η φωτογραφία, λοιπόν, εστάλη σε εμάς, έτσι; Είναι προφανές, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα αρμοδιότητας δικής μας. Ο πρωθυπουργός παρευρέθηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση, φαντάζομαι, είναι προφανές, θα φωτογραφήθηκε, όπως και οι υπόλοιποι ηγέτες, και μας εστάλη αυτή η φωτογραφία. Όποιος, λοιπόν, ισχυρίζεται ότι γίνει μοντάζ, γιατί ο ισχυρισμός είναι ότι είναι μονταζιέρα από εμάς, από το Μαξίμου, καλό είναι ν' απευθυνθεί στους συνεργάτες του Προέδρου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και αν θέλει, εκείνοι, δεν ξέρω, μπορεί να πάρουν περισσότερο στην πλάκα αυτόν τον ισχυρισμό, να πει ότι έχει γίνει μοντάζ. Αλλά, το να κάθομαι εγώ να απαντάω τι συνέβη με μια φωτογραφία η οποία εστάλη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτός των αρμοδιοτήτων και των δικών μου και της κυβέρνησης.

Γ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ: Πάντως, εγώ δεν είπα ότι είναι μονταζιέρα από το Μαξίμου σας το έκανα σαφές...

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όχι, δεν είπα ότι το είπατε εσείς, άλλα έχουμε και πρωτοσέλιδο σήμερα...

Γ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ: Αν γνωρίζετε πώς βγήκε η φωτογραφία, γιατί είδαμε πανομοιότυπη στάση σώματος και έκφρασης για το προεδρικό ζεύγος της Αμερικής. Αυτό.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω, δεν είναι δική μου δουλειά να ερμηνεύσω τη στάση του σώματος του προεδρικού ζεύγους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έχω απαντήσει σε πάρα πολλά πράγματα εξαντλώντας το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων ενός κυβερνητικού Εκπροσώπου για να σας διευκολύνω με απαντήσεις, κατά καιρούς, όπου μπορώ να έχω πληροφορία, αλλά νομίζω ότι είμαι ο τελευταίος που μπορεί ν' απαντήσει για κάτι τέτοιο.