Βαριά σκιά πάνω από το Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομα ρουσφέτια εν γνώσει του πρωθυπουργού;

Η αποκάλυψη του Documento στριμώχνει ακόμη περισσότερο το Μαξίμου • Την ώρα που «δικοί τους άνθρωποι» μοιράζονται παράνομες επιδοτήσεις, οι πραγματικοί δικαιούχοι αγρότες μένουν απλήρωτοι • Το υποτιθέμενο «επιτελικό κράτος» αποδεικνύεται ένα αναχρονιστικό και παλαιοκομματικό δίκτυο ημετέρων, συναλλαγών και εξυπηρετήσεων

Νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται και στριμώχνουν περαιτέρω την κυβέρνηση που αδυνατεί να δώσει πειστικές απαντήσεις για το «γαλάζιο» σκάνδαλο διαφθοράς. Το σύστημα ρουσφετολογικής εξυπηρέτησης έχει αναδειχθεί και το Μαξίμου βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, την ώρα που η εξεταστική του «κουκουλώματος» αναζητά ευθύνες.... στο 1998.

Ειδικότερα, η κυριακάτικη εφημερίδα «Documento» αποκαλύπτει σήμερα πως ο Γιώργος Κατσαούνος, διορισμένος από τον πρωθυπουργό ως προϊστάμενος του γραφείου κοινωνικών θεμάτων και αργότερα ως συντονιστής καθημερινότητας στο Μαξίμου, κανόνιζε επιδοτήσεις τηλεφωνικά με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη.

Η εφημερίδα φέρνει στο φως της δημοσιότητας τους επίμαχους διαλόγους που φανερώνουν πως το σύστημα των παράνομων επιδοτήσεων λειτουργούσε συντονισμένα, με συντονισμό από το Μέγαρο Μαξίμου. Όλα αυτά, τη στιγμή που η αντιπολίτευση πιέζει τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική και να δώσει απαντήσεις, καθώς φέρεται πως είχε «προνομιακή πρόσβαση» στις έρευνες και τη δικογραφία.

Κυνικός διάλογος Διαβάστε ολόκληρο τον διάλογο στο δημοσίευμα του Documento Μπαμπασίδης: Ο άνθρωπός μας σας είπε τίποτα; Κατσαούνος: Πήρε. Ναι, μας είπε ότι πήρε κάποια έτσι, όλα καλά απ' ότι μου είπε. Μπαμπασίδης: Α, επήρε, έξι χιλιάρικα σχεδόν. [...] Μπαμπασίδης: Εντάξει; Δεν μπορούσα παραπάνω να ξέρεις. Κατσαούνος: Ντάξει, ντάξει, μια χαρά.

Η πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου

Πριν ακόμη κυκλοφορήσει το ρεπορτάζ, η κυβέρνηση έσπευσε χθες μέσω πηγών να υποβαθμίσει την αποκάλυψη, να θυματοποιηθεί αλλά και να καταγγείλει εργαλειοποίηση του σκανδάλου, το οποίο ζέχνει από τα τερτίπια των γαλάζιων ακρίδων.

«Σχεδόν τρεις μήνες από τη διαβίβαση της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, είχαμε ακόμα μία «μεγάλη ανακάλυψη», σε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας. Αυτή τη φορά το «κυνήγι μαγισσών» έχει ως επίκεντρο ένα και μόνο τηλεφώνημα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη, στο οποίο απαντούσε σε καταγγελία αγρότη σε συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης, αρμόδιο να δέχεται καταγγελίες πολιτών και ο οποίος την έλαβε και τη διαβίβασε, όπως και τη σχετική απάντηση σε αυτή. Ο εν λόγω αγρότης, μάλιστα, έχει προσφύγει στις αρχές για τη συγκεκριμένη υπόθεση, διεκδικώντας τα ποσά που θεωρεί ότι θα έπρεπε να του έχουν καταβληθεί. Η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πια απροκάλυπτη, όταν όλες οι πτυχές της υπόθεσης ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής», αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές.

Οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι σφοδρές.

ΠΑΣΟΚ: Το περιβάλλον του πρωθυπουργού όχι μόνο γνώριζε αλλά κι ενορχήστρωνε

«Οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μεταξύ του τέως προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη και του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, Γεωργίου Κατσαούνου είναι ενδεικτικοί του ύφους και του ήθους της διακυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.

«Αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον του πρωθυπουργού όχι μόνο γνώριζε αλλά γνώριζε κι ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων», τονίζεται στη ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Επίσης υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά πως «δεδομένου ότι ο κ. Μπαμπασίδης έχει πάθει αμνησία και δεν θυμάται καν με ποιους μιλούσε στο τηλέφωνο, μήπως ο κ. Κατσαούνος έχει καλύτερη μνήμη και μπορεί να μας διαφωτίσει για τους διαλόγους που ακούγονται; Μήπως θυμάται ποιος είναι ”ο άνθρωπος μας” για τον οποίο συζητούν και ”πήρε έξι χιλιάρικα”; Επίσης, με πραγματικό ενδιαφέρον ρωτάμε: Είχαμε κανένα νέο για τον κ. Μυλωνάκη και τον κ. Μπουκώρο; Πότε θα σπάσουν τον ”όρκο σιωπής”;».

ΣΥΡΙΖΑ: Η διαφθορά βρίσκεται στην καρδιά του Μεγάρου Μαξίμου

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η απόδειξη ότι η διαφθορά βρίσκεται στην καρδιά του Μεγάρου Μαξίμου. Πρόκειται για πολλαπλά σκάνδαλα με την υπογραφή του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, παραδέχθηκε ότι παρέλαβε υπόμνημα για παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο παραμένει εξαφανισμένο, ενώ είχε πρόσβαση σε ηχογραφημένες συνομιλίες της ΕΥΠ πριν καν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή. Με βάση αυτές μάλιστα, σχεδίαζε και τους ανασχηματισμούς της Κυβέρνησης. Παρά τις καταγγελίες Μ. Σαλμά και Ν. Σαλάτα, κρύβεται από την Εξεταστική Επιτροπή με συνενόχους του Βουλευτές της πλειοψηφίας που αρνήθηκαν την κλήση του, μετατρέποντας την Επιτροπή σε παρωδία συγκάλυψης.

Παράλληλα, ο Γιώργος Κατσαούνος, στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, διορισμένος από τον ίδιο ως Προϊστάμενος του Γραφείου Κοινωνικών Θεμάτων και αργότερα ως Συντονιστής Καθημερινότητας στο Μαξίμου, εμπλέκεται – όπως αποκάλυψε το Documento – σε διάλογο με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μπαμπασίδη, όπου δηλώνει πως εξασφάλισε 6.000 ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις σε "δικό μας άνθρωπο". Η συνομιλία αυτή καταρρίπτει κάθε ψευδή ισχυρισμό ότι το πρωθυπουργικό γραφείο δεν γνώριζε. Αντίθετα, βρισκόταν στον πυρήνα της μεθόδευσης.

Την ίδια στιγμή αποκαλύπτεται - από ρεπορτάζ της Αυγής – ότι συγγενικά πρόσωπα και ο Χρ. Μαγειρίας - σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, ενώ ελέγχονταν για κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το Μαξίμου την έχρισε στη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ, έως να δημοσιοποιηθεί ότι ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Φαίνεται πως για να ανέβεις στην επετηρίδα του Μαξίμου, πρέπει να έχεις εμπλοκή σε σκάνδαλα που στερούν εκατομμύρια κονδυλίων από την ύπαιθρο και την ελληνική κοινωνία. Την ώρα που «δικοί τους άνθρωποι» μοιράζονται παράνομες επιδοτήσεις, οι πραγματικοί δικαιούχοι αγρότες μένουν απλήρωτοι, οδηγούμενοι σε οικονομική ασφυξία.

Η αλήθεια είναι πια ξεκάθαρη: το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε, μεθόδευε και συμμετείχε. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε εργαλείο ρουσφετιών, παράνομων επιδοτήσεων και εξυπηρετήσεων «ημετέρων».

Δεν αρκούν οι παραιτήσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να ανασάνει η χώρα και να αποκατασταθεί η διαφάνεια, η οικονομία και η δικαιοσύνη.

Νέα Αριστερά: Οργανωμένος μηχανισμός ρουσφετιών και πληρωμών μέσα στο Μαξίμου

«Ο "συντονιστής καθημερινότητας" του πρωθυπουργού συνομιλεί καταγεγραμμένα με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για "ανθρώπους μας" και για "έξι χιλιάρικα". Η εικόνα αυτή καταρρίπτει για ακόμη μία φορά το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι το πρωθυπουργικό γραφείο δεν έχει καμία εμπλοκή.

Πλέον ξέρουμε με βεβαιότητα ότι είχε στηθεί και παραμένει μέχρι σήμερα ένας οργανωμένος μηχανισμός ρουσφετιών και πληρωμών μέσα στο ίδιο το γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού. Το υποτιθέμενο «επιτελικό κράτος» αποδεικνύεται το κράτος των 6.000 ευρώ – ένα αναχρονιστικό και παλαιοκομματικό δίκτυο ημετέρων, συναλλαγών και εξυπηρετήσεων που φέρει την προσωπική σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συγκάλυψη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η πολιτική και προσωπική ευθύνη του πρωθυπουργού είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Η χώρα δεν χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που στήνει μηχανισμούς μέσα στο Μαξίμου για να εξυπηρετεί "δικούς του ανθρώπους". Χρειάζεται διαφάνεια, λογοδοσία και μια κυβέρνηση που υπηρετεί την κοινωνία – όχι τα ρουσφέτια και τη διαπλοκή».

Κίνημα Δημοκρατίας: Εγκληματική οργάνωση με κέντρο το Μαξίμου

«Οι σημερινές αποκαλύψεις της εφημερίδας Documento επιβεβαιώνουν αυτό που εξαρχής έχουμε επισημάνει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Δημοκρατίας μετά τις αποκαλύψεις του Documento για τον Γ. Κατσαούνο.

«Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο στενός συνεργάτης και προϊστάμενος του Γραφείου “καθημερινότητας” του πρωθυπουργού, Γιώργος Κατσαούνος, εμφανίζεται σε ηχογραφημένη συνομιλία με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη, να παζαρεύει παράνομες αγροτικές ενισχύσεις και να ενημερώνεται για το εάν ικανοποιήθηκε ο “άνθρωπος” τους.

“Δεν μπορούσα παραπάνω, να ξέρεις” και “Πάλι κίτρινα βγαίνουν και κόκκινα, τα μισά του τα δώσαμε, αν δεν ήσασταν εσείς…», τον ενημερώνει ο Μπαμπασίδης, με τον Κατσαούνο να τον ευχαριστεί, εκφράζοντας επανειλημμένως την ευαρέσκειά του. Πρόκειται για απροκάλυπτη πολιτική συναλλαγή μέσα από το ίδιο το πρωθυπουργικό γραφείο, που εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλη την κυβέρνησή του. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διηύθυνε και κατηύθυνε μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου ποιος, πότε και πόσα θα εισέπραττε παρανόμως από τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Η εξεταστική που συγκροτήθηκε στη Βουλή δεν έπρεπε ποτέ να γίνει. Η υπόθεση έπρεπε να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ως μόνη αρμόδια να διερευνήσει τις ποινικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων με δεδομένο την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης».