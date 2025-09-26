«Μαγική εικόνα» για την ελληνική οικονομία από τον Μητσοτάκη στο Bloomberg

«Έχουμε σαφώς γυρίσει σελίδα. Αλλά, όπως είπα, αν θέλουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη πρέπει να αναπτυχθούμε ταχύτερα από την Ευρώπη. Το κάνουμε αυτό, αλλά η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι ποιοτικά διαφορετική. Πρέπει να επικεντρωθεί στις επενδύσεις, στην καινοτομία, στις εξαγωγές, στη δημιουργία θέσεων εργασίας πραγματικά υψηλής αξίας».

Τα παραπάνω υποστήριξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Bloomberg και παρουσιάζοντας –για ακόμα μια φορά– μια «μαγική εικόνα» για την ελληνική οικονομία. Την ώρα που η ακρίβεια χτυπά «κόκκινο», που η στεγαστική κρίση είναι πρωτοφανής και που οι εξαγγελίες του από τη ΔΕΘ έχουν αποδοκιμαστεί από τους πολίτες (όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις), ο Κυρ. Μητσοτάκης συνεχίζει το ίδιο αφήγημα, προαναγγέλλοντας μάλιστα πως θα συνεχίσει σε ανάλογο δρόμο, επικαλούμενος τη δημοσιονομική σταθερότητα και πειθαρχία.

«Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα είναι να διασφαλίσουμε ότι στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά πρέπει να το κάνουμε με δημοσιονομικά βιώσιμο τρόπο. Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αναμένω ότι και το επόμενο έτος θα έχουμε πάλι πολύ καλές επιδόσεις», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι οι καλύτερες μέρες βρίσκονται μπροστά μας και κάνοντας λόγο για «μια πολιτική που θα τους αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη»: τα οποία σε αυτή τη φάση είναι πολύ λίγα για τους πολλούς.

Από εκεί ο πρωθυπουργός παραδέχεται ότι «τελικά κανείς δεν μπορεί να νικήσει τις αγορές», αποδεχόμενος ότι δεν θα κάνει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος. «Πιστεύω ότι σε κάποιο σημείο οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν δύσκολες αποφάσεις για να βάλουν σε τάξη τα δημόσια οικονομικά τους», δήλωσε αναφερόμενος στην πολιτική και οικονομική κρίση που βιώνει η Γαλλία το τελευταίο χρονικό διάστημα. «Εμείς το πετύχαμε αυτό. Μόλις το πετύχεις, τότε μπορείς να εισέλθεις στον ενάρετο κύκλο όπου μπορείς να οδηγήσεις σε ανάπτυξη την οικονομία, να μειώσεις τους φόρους, να στηρίξεις το εισόδημα μέσω στοχευμένων μέτρων. Εμείς το καταφέραμε, αλλά βιώσαμε και πολύ δύσκολες περιόδους και πολύ επώδυνες μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέντευξη ο πρωθυπουργός, μίλησε για μεγάλη επιτυχία της κυβερνητικής πολιτικής, την οποία απέδωσε στην δημοσιονομική πειθαρχία της Ελλάδας, μια πειθαρχία η οποία δεν επιστέφει στους πολίτες τα χρήματα που της αναλογούν.

«Πιστεύω, όμως, ότι η μεγάλη επιτυχία της πολιτικής μας είναι ότι διασφαλίζουμε την ταυτόχρονη ανάπτυξη της οικονομίας, ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Έχουμε δημιουργήσει 500.000 θέσεις εργασίας από τότε που έγινα Πρωθυπουργός. Ο πραγματικός στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο συλλογικός πλούτος κατανέμεται ισότιμα. Θέλω ο μέσος Έλληνας να έχει απτό όφελος από αυτή την διαδρομή ανάπτυξης. Από την 1η Ιανουαρίου, όταν θα τεθούν σε ισχύ αυτές οι φοροελαφρύνσεις, θα δουν πραγματική αύξηση στους μισθούς τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Αντιθέτως, δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση των στρατιωτικών εξοπλισμών μέσω του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοδότησης για την άμυνα, ενόψει μιας ενισχυμένης εξοπλιστικής κούρσας από τα κράτη της Ευρώπης.

«Υποστηρίζω εδώ και καιρό την ανάγκη κοινού δανεισμού για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα», δήλωσε ο πρωθυπουργός. Εκτίμησε ότι το κλίμα στην Ευρώπη έχει αλλάξει, σημειώνοντας πως «ορισμένες χώρες που ήταν παραδοσιακά αντίθετες έχουν αλλάξει γνώμη και πιστεύω ότι τελικά και η Γερμανία θα συμφωνήσει».