Στην πρέσα ο Μυλωνάκης - Κλήση στην εξεταστική θέλει και «γαλάζιο» μέλος

«Σφίγγει» ο κλοιός για τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού μετά τη βόμβα Σαλάτα για την καρατόμησή του • Τι δήλωσε ο βουλευτής Ν.Δ. και μέλος της εξεταστικής Βαγγέλης Λιάκος.

Στη δίνη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και της εμπλοκής του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, εξακολουθεί να κλυδωνίζεται η κυβέρνηση, μετά και τη χθεσινή βόμβα του πρώην προέδρου του Οργανισμού.

Ο Νίκος Σαλάτας δήλωσε στην εξεταστική επιτροπή ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης ήταν το πρόσωπο που τον καρατόμησε, δημιουργώντας νέα δεδομένα και οδηγώντας την αντιπολίτευση στο να ζητήσει κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ στην επιτροπή.

Τώρα, το αίτημα αυτό φαίνεται να βρίσκει ευήκοα ώτα και στις τάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με τον Βαγγέλη Λιάκο να δηλώνει ανοικτός στο να κληθεί ο κ. Μυλωνάκης στην εξεταστική.

Ο βουλευτής ΝΔ και μέλος της επιτροπής, μιλώντας στο OPEN, επισήμανε πως «εγώ είμαι ξεκάθαρος: Ο οποιοσδήποτε έχει να συνεισφέρει στη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης πρέπει να καλεστεί».

Στην τοποθέτησή του ο κ. Λιάκος κράτησε, φυσικά, αποστάσεις από την καταγγελία Σαλάτα και τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης, ενώ τόνισε ότι «για μένα είναι παρα πολυ σημαντικό το να στηρίζουμε τους θεσμούς. Και μέσα από αυτό, να έχουμε μια πετυχημένη εξεταστική επιτροπή δηλαδή να οδηγηθούμε σε πορίσματα που, κατα το δυνατόν περισσότερο, να συγκλίνουν περισσότερα κόμματα, είναι και κάτι το οποίο το οφείλουμε και ως βουλευτές και πρέπει να γίνει».

Άφησε, τέλος, ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλουτιστεί ο κατάλογος των μαρτύρων, ακόμη και να κληθούν οι περιβόητοι «Φραπές» και «Χασάπης».

«Στο κομμάτι του καταλόγου των μαρτύρων είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι είναι ανοιχτός και δυναμικός να προστίθενται και άλλα άτομα. Θα το συζητήσουμε και από τον επόμενο μήνα, είπε και ο πρόεδρος της επιτροπής, θα υπάρχει ημερήσια διάταξη που θα συζητήσουμε με ποιους θα εμπλουτιστεί ο κατάλογος» τόνισε, ενώ σε ερώτηση εάν θα κληθούν οι «φραπές» και «χασάπης» απάντησε «Φαντάζομαι πως ναι».

Η παρέμβασή του από το 12ο λεπτό και μετά.