Τα «win-win λεφτόδεντρα» που φέρνουν την ευτυχία

Η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη περιελάμβανε επίσης και πανηγυρισμούς για αυτονόητες ρυθμίσεις μεγάλης ευκολίας στην θέσπισή τους, οι οποίες για τον ίδιο ακριβώς λόγο θα έπρεπε να έχουν θεσπιστεί από χρόνια.

Το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με απέραντη ευημερία και λυμένα όλα τα μεγάλα προβλήματα, θα αποκόμιζε κάποιος ξένος, αν στηριζόταν για την κρίση του αποκλειστικά και μόνο στην ανάρτηση στην οποία προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

Εκτός από πανηγυρισμούς για αυτονόητες ρυθμίσεις μεγάλης ευκολίας στην θέσπισή τους, οι οποίες για τον ίδιο ακριβώς λόγο θα έπρεπε να έχουν θεσπιστεί από χρόνια, όπως ένα event της ΔΥΠΑ, η μετατροπή της ήδη υπαρκτής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ και σε εφαρμογή κινητού και οι... κατά ενάμιση μήνα νωρίτερες μετεγγραφές στα ΑΕΙ (ναι, μάλλον αξιώνει συγχαρητήρια ακόμα και γι' αυτό), το «μενού» του κ. Μητσοτάκη είχε επίσης θριάμβους για τη ρύθμιση της ΑΟΖ με τη Λιβύη, φρεγάτες, Κινητές Μονάδες Υγείας -εκεί όπου λείπει ένα Κέντρο Υγείας ή έστω ένα Τοπικό Ιατρείο- και μια νέα πλατφόρμα του ΟΑΣΑ για να στέλνουμε τα παράπονά μας π.χ. για τον ΗΣΑΠ, και αυτάς μετά να συνεχίσει να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.

Ξεχωριστής μνείας, η αναφορά του στο νόμο με τον οποίο κατήργησε τις προσαυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών σε υπερεργασία, υπερωρίες, αργίες και νυχτερινά. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι εργοδότες ενθαρρύνθηκαν να δηλώνουν την υπερωρία -τώρα που τους κοστίζει κατάτι φθηνότερα-, πλήρωσαν περισσότερα κατ' απόλυτη τιμή σε εισφορές, και οι εργαζόμενοι έκαναν υπερωρία που δεν είναι πια «μαύρη», κι έτσι κατά τη γνώμη του «κέρδισαν» - είχαν, δηλαδή, κι εκείνοι... «τα τυχερά τους». Έκλεισε με το περιβόητο win-win situation, αφήνοντας προφανώς κατά μέρος ακόμα και τα θεμελιωδέστερα μαθηματικά του καπιταλισμού που λένε ότι είναι εγγενώς αδύνατο να κερδίζει κάποιος χωρίς να χάνει κάποιος άλλος - μάλλον δηλαδή ανακάλυψε τα περίφημα «λεφτόδεντρα» τα οποία ανέκαθεν διατεινόταν ότι δεν υπάρχουν. Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού: