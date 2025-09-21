Τα «win-win λεφτόδεντρα» που φέρνουν την ευτυχία

Το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με απέραντη ευημερία και λυμένα όλα τα μεγάλα προβλήματα, θα αποκόμιζε κάποιος ξένος, αν στηριζόταν για την κρίση του αποκλειστικά και μόνο στην ανάρτηση στην οποία προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.
Εκτός από πανηγυρισμούς για αυτονόητες ρυθμίσεις μεγάλης ευκολίας στην θέσπισή τους, οι οποίες για τον ίδιο ακριβώς λόγο θα έπρεπε να έχουν θεσπιστεί από χρόνια, όπως ένα event της ΔΥΠΑ, η μετατροπή της ήδη υπαρκτής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ και σε εφαρμογή κινητού και οι... κατά ενάμιση μήνα νωρίτερες μετεγγραφές στα ΑΕΙ (ναι, μάλλον αξιώνει συγχαρητήρια ακόμα και γι' αυτό), το «μενού» του κ. Μητσοτάκη είχε επίσης θριάμβους για τη ρύθμιση της ΑΟΖ με τη Λιβύη, φρεγάτες, Κινητές Μονάδες Υγείας -εκεί όπου λείπει ένα Κέντρο Υγείας ή έστω ένα Τοπικό Ιατρείο- και μια νέα πλατφόρμα του ΟΑΣΑ για να στέλνουμε τα παράπονά μας π.χ. για τον ΗΣΑΠ, και αυτάς μετά να συνεχίσει να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
Ξεχωριστής μνείας, η αναφορά του στο νόμο με τον οποίο κατήργησε τις προσαυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών σε υπερεργασία, υπερωρίες, αργίες και νυχτερινά. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι εργοδότες ενθαρρύνθηκαν να δηλώνουν την υπερωρία -τώρα που τους κοστίζει κατάτι φθηνότερα-, πλήρωσαν περισσότερα κατ' απόλυτη τιμή σε εισφορές, και οι εργαζόμενοι έκαναν υπερωρία που δεν είναι πια «μαύρη», κι έτσι κατά τη γνώμη του «κέρδισαν» - είχαν, δηλαδή, κι εκείνοι... «τα τυχερά τους». Έκλεισε με το περιβόητο win-win situation, αφήνοντας προφανώς κατά μέρος ακόμα και τα θεμελιωδέστερα μαθηματικά του καπιταλισμού που λένε ότι είναι εγγενώς αδύνατο να κερδίζει κάποιος χωρίς να χάνει κάποιος άλλος - μάλλον δηλαδή ανακάλυψε τα περίφημα «λεφτόδεντρα» τα οποία ανέκαθεν διατεινόταν ότι δεν υπάρχουν. Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν είπε λέξη για όλα όσα είναι σημαντικά για τη χώρα
Η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της σχετικά με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, σχολίασε:
«Κι όμως το έγραψε κι αυτό ο κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του: "Η πρόοδος όμως δεν φαίνεται μόνο στους δείκτες και στις εφαρμογές. Φαίνεται κυρίως στην καθημερινότητα των πολιτών, και δη των πιο ευάλωτων".
Όντως οι πολίτες κρίνουν με βάση και την καθημερινότητά τους την κυβέρνηση, που παρά την επικοινωνιακή καταιγίδα με δυσκολία πείθει πια και τους γαλάζιους βουλευτές ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα ή θα πάνε καλύτερα.
Ούτε λέξη για την ακρίβεια και τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων.
Ούτε λέξη για τον πληθωρισμό που καλπάζει με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό του ευρωπαϊκού μέσου όρου και πλέον φρενάρει την μεγέθυνση της οικονομίας.
Ούτε λέξη για την στεγαστική κρίση, η οποία αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από τις εναγώνιες προσπάθειες των οικογενειών των εισαχθέντων στα πανεπιστήμια να βρουν σπίτια για τα παιδιά τους αυτή την περίοδο.
Ούτε λέξη για τον εργασιακό μεσαίωνα που φέρνει η ελαστικοιποίηση των σχέσεων εργασίας, ούτε ο Τόμσεν στα πιο σκληρά μνημονιακά χρόνια δεν ζήτησε ελαστικό 13ωρο που νομοθετούν Μητσοτάκης – Κεραμέως.
Ούτε λέξη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που καταστρέφει το εισόδημα των κτηνοτρόφων και της περιφέρειας.
Ούτε λέξη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για την εξεταστική επιτροπή που από τις πρώτες συνεδριάσεις της εξελίσσεται σε παρωδία αφού καλούν μάρτυρες που έχουν αποδημήσει εδώ και χρόνια και δεν καλούν, παρά το αίτημα της αντιπολίτευσης, τον "Χασάπη", τον "Φραπέ", την κυρία με τις Porshe και τις Ferrari – την κυρία Σεμερτζίδου δηλαδή.
Ούτε λέξη για τις μεγάλες ελλείψεις στο χώρο της Δημόσιας Υγείας.
Ούτε λέξη για τις μεγάλες ελλείψεις στον χώρο της Δημόσια Παιδείας.
Ούτε λέξη για τη διπλωματική απίσχναση της δυναμικής της χώρα σε μια ιδιαίτερα ρευστή και δυναμικά μεταβαλλόμενη συγκυρία.
Ούτε λέξη για τη γενοκτονία στη Γάζα, ούτε αυτοκριτική για την πρόσφατη αναφορά του ότι η γενοκτονία είναι βαρύς χαρακτηρισμός παρά την αντίθετη τοποθέτηση του ΟΗΕ.
Και προφανώς ούτε λέξη ούτε θέση αναφορικά με το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι που για 7η ημέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών. Η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη, για να πέσει φως σε όλες τις πτυχές της πολύνεκρης τραγωδίας. Ο κ. Μητσοτάκης σιωπά.
Για όλα αυτά που δεν είπε ούτε λέξη, για όλα αυτά που δεν έχει σχέδιο και αδιαφορεί, η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, η κοινωνία χρειάζεται την Προοδευτική Ελλάδα».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας