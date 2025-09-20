«Φροντιστήριο» Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές

«Μασάζ» στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. έκανε χθες ο πρωθυπουργός στην πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ο. μετά τη ΔΕΘ, όπου έδειξε να έχει συναίσθηση της μεγάλης απόστασης με ένα σημαντικό μέρος του κόσμου που στήριξε το κυβερνών κόμμα στις δύο προηγούμενες εκλογές, αλλά και της δυσαρέσκειας στο εσωτερικό. Κατά κάποιο τρόπο τούς είπε πως αν δεν συστρατευτούν μπροστά στον κοινό στόχο της επανεκλογής, τότε όλοι μαζί θα υποστούν τις συνέπειες.

«Δεν ξεχνώ πως είμαι πρωθυπουργός γιατί είμαι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αντλώ τη δύναμή μου από εσάς, τα συμφέροντά μας είναι απολύτως ταυτισμένα και ευθυγραμμισμένα», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά του στους βουλευτές, με την παράλληλη επισήμανση πως «πάντα απαιτείται εσωτερικός διάλογος» αλλά «απαιτείται και εξωτερική πειθαρχία, ένας πλουραλιστικός προβληματισμός αλλά και κοινή στάση».

Αναγνωρίζοντας το κλίμα δυσαρέσκειας αλλά και ηττοπάθειας σε μερίδα βουλευτών, σημείωσε πως «αξίζει τον κόπο, σε ένα γενικότερο κλίμα δυσθυμίας και απαισιοδοξίας, να θυμίζουμε πού βρισκόμασταν, πού βρισκόμαστε, αλλά κυρίως πού θέλουμε να πάμε τους επόμενους 20 μήνες».

Εσωτερική γκρίνια

Το βασικό στοιχείο της ομιλίας του πρωθυπουργού ήταν η έκκληση προς τους βουλευτές να πείσουν την κοινωνία για το όφελος από τις φορολογικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, κάτι που θα χρειαστεί ακόμα μερικούς μήνες για να το νιώσουν στις τσέπες τους οι πολίτες.

Αυτό αποτυπώνεται και στις πρώτες δημοσκοπήσεις, όπου η Ν.Δ. καταγράφει οριακά κέρδη και σίγουρα όχι αρκετά για να αντιστρέψουν το κλίμα. Στην τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis το 49% των ερωτηθέντων έκρινε αρνητικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες και μόνο το 18% θετικά, ενώ το 29% απάντησε «ουδέτερα».

Στόχευση και αγωνία του κυβερνητικού επιτελείου δεν είναι άλλη από το να περάσουν το μήνυμα στους πολίτες πως με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο κάνουν ό,τι μπορούν για τη βελτίωση της καθημερινότητας. «Είμαστε το κόμμα των πολλών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς «προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν τέσσερα εκατομμύρια συμπολίτες μας: μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και επαγγελματίες».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε διεξοδικά στα μέτρα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην από καιρό εξαγγελθείσα επιστροφή ενός ενοικίου, ζητώντας από τους βουλευτές να την προβάλλουν. Επίσης τους ζήτησε «δυναμικό άνοιγμα στις Περιφέρειες».

Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι μειώσεις φόρων που ισοδυναμούν με πραγματική αύξηση μισθών είναι «η καλύτερη απάντηση» σε όσους προτείνουν συμπληρωματικά μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ ή ο 13ος μισθός για το Δημόσιο. «Εκεί που κάποιος πρότεινε “πατριωτικούς φόρους”, εμείς κάνουμε πράξη τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Αλλος μοίρασε υποσχέσεις 4 δισ., βάφοντας “πράσινο” το δικό του “λεφτόδεντρο”» ήταν η σαφής αιχμή του για Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη.

Ειδικά για τον ΦΠΑ, απέρριψε για άλλη μια φορά τη μείωσή του, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων το παράδειγμα του καφέ, που όπως είπε δεν μειώθηκε η τιμή για τον καταναλωτή, αλλά και το παράδειγμα της Ισπανίας. Προειδοποίησε δε πως αν οι εξαγγελίες κινούνταν εκτός του ορίου δαπανών που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα υπήρχε κίνδυνος για νέες «ευρωπαϊκές περιπέτειες» και επικαλέστηκε εκ νέου τον «μπαμπούλα» της πολιτικής αστάθειας, φέρνοντας το παράδειγμα της Γαλλίας.

Απάντηση έδωσε και για την γκρίνια που εκφράζεται στο εσωτερικό του κόμματος με αφορμή την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου. «Εμείς κάναμε πράξη, το λέμε πολλές φορές, αυτή τη διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ότι είμαστε η παράταξη που πηγαίνει πέρα από τις “ετικέτες” του κέντρου, της δεξιάς, της αριστεράς. Αυτή η πολιτική της Ν.Δ. έκανε πράξη αυτή την επιταγή της ιδρυτικής μας διακήρυξης, γι’ αυτό φτάσαμε και σε αυτά τα ποσοστά», είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Βασικό θέμα της χθεσινής συνεδρίασης ήταν η εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του νέου γραμματέα της Κ.Ο. Μια πρόταση του Κυρ. Μητσοτάκη που στόχο είχε να συσπειρώσει το εσωτερικό αλλά και έναν συμβολισμό ανοίγματος προς την καραμανλική ομάδα, «εξουδετερώνοντας» παράλληλα άλλη μια κατά καιρούς επικριτική φωνή. Από τη χθεσινή διαδικασία ξεχώρισε η παρέμβαση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου, ο οποίος ζήτησε να στηθεί κάλπη όπως προβλέπει το καταστατικό.

Η αντιπολίτευση

Ο πρωθυπουργός, που είχε προτείνει την εκλογή διά εγέρσεως, ρώτησε τότε τον βουλευτή αν σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα και σχολίασε πως το αίτημα δεν συνάδει με την ενότητα της παράταξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Ανατ. Αττικής τού απάντησε: «Εσείς το ρωτάτε αυτό που ξέρετε ότι αρνήθηκα;». Η απάντηση του Γ. Βλάχου εξηγείται επειδή σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές είχε γίνει κι αυτός αποδέκτης προσέγγισης για τη θέση του γραμματέα, όπως και ο Ευρ. Στυλιανίδης.

Παρά τα παράπονα αρκετών βουλευτών για σειρά θεμάτων, με κορυφαίο την ακρίβεια αλλά και τους χειρισμούς γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη συνεδρίαση της Κ.Ο. δεν ακούστηκαν αυτές οι φωνές, που ούτως ή άλλως είχαν προϊδεάσει πως δεν έχει νόημα να επισημαίνουν συνεχώς κάποια πράγματα και να μην εισακούονται. Ετσι, τον λόγο πήραν περίπου δέκα βουλευτές, από αυτούς που θεωρούνται από τους πιο πιστούς στον πρόεδρο του κόμματος.

Για «εμφανή πολιτική αμηχανία» του πρωθυπουργού, «ανικανότητα» να πατάξουν την αισχροκέρδεια και έλλειψη πρωτοτυπίας για τα περί «πράσινων λεφτόδεντρων» έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ, ενώ η Νέα Αριστερά χαρακτήρισε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη «κρεσέντο ναρκισσισμού και αυτοθαυμασμού». Το δε ΚΚΕ σχολίασε πως «ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του για να μη γίνουμε σαν τις άλλες χώρες της Ε.Ε.!».

Παρέμβαση Σαμαρά υπέρ του Π. Ρούτσι

Ηχηρή παρέμβαση για το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι να δοθεί άδεια εκταφής του παιδιού του, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, έκανε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. «Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους.

»Εχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα, που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα», τόνισε στη δήλωσή του που προφανώς δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης από την πλευρά της κυβέρνησης, που έχει ήδη τονίσει πως πρόκειται για αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.