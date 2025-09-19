Politico: Deadline έως τις 2 Οκτωβρίου για τις ελληνικές αγροτικές επιδοτήσεις

Η Ελλάδα έχει προθεσμία μέχρι τις 2 Οκτωβρίου για να διορθώσει το σχέδιο επιδοτήσεων για τις αγροτικές καλλιέργειες • Διαφορετικά, κινδυνεύει να ανασταλούν οι πληρωμές της Ε.Ε., όπως προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις της Ε.Ε., εάν δεν υποβάλει έως τις 2 Οκτωβρίου ένα βελτιωμένο σχέδιο δράσης για τον τρόπο με τον οποίο θα σταματήσει τα φαινόμενα διαφθοράς στην καταβολή τους, λίγο μετά το τεράστιο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Politico αναφέρει πως οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να καταπολεμήσουν τις απάτες που αποσπούν από την Ε.Ε. εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο της οποίας ορισμένες ελληνικές «ακρίδες» έλαβαν γεωργικά κονδύλια για βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν, ούτε είχαν μισθώσει, ή για γεωργικές εργασίες που δεν είχαν εκτελέσει, στερώντας από τους νόμιμους και πραγματικούς αγρότες τα κονδύλια που τους αναλογούσαν. Αρκετοί υπουργοί και υφυπουργοί παραιτήθηκαν λόγω της φερόμενης εμπλοκής τους στο σκάνδαλο, το οποίο διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), θυμίζει το διεθνές Μέσο στο ρεπορτάζ της Νεκταρίας Σταμούλη.

Αφού αποκαλύφθηκε η απάτη, η Ελλάδα υπέβαλε ένα σχέδιο δράσης για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τις καταχρήσεις πληρωμών από την Κοινή Γεωργική Πολιτική, η οποία αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της Ε.Ε.

Η γενική διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI), σε επιστολή που απέστειλε στην ελληνική κυβέρνηση τον περασμένο μήνα και την οποία έχει δει το POLITICO, ανέφερε ότι η πρόταση της κυβέρνησης δεν αντιμετώπιζε τις βασικές ελλείψεις και δεν συμμορφωνόταν με τους κανόνες της Ε.Ε. «Το σχέδιο, όπως προτείνεται επί του παρόντος, δεν είναι επαρκές για να διορθώσει τις ελλείψεις και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις», αναφέρεται στην επιστολή. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα πρέπει να «τροποποιήσει και να ενισχύσει» το σχέδιο δράσης της.

«Υπενθυμίζεται ότι, εάν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλει σχέδιο δράσης, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών ή των ενδιάμεσων πληρωμών», πρόσθεσε η γενική διεύθυνση Γεωργίας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας διαβεβαίωσε την Πέμπτη τους αγρότες ότι δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων και εξέφρασε την εμπιστοσύνη πως ότι το νέο σχέδιο της Ελλάδας θα κατευνάσει τις ανησυχίες της Ε.Ε. «Η προθεσμία έχει να κάνει με την υποβολή ενός νέου σχεδίου, το οποίο προφανώς θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης», είπε. «Δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας των αγροτικών κονδυλίων της Ε.Ε».

Εντωμεταξύ, το ελληνικό κοινοβούλιο συνεδρίασε αυτή την εβδομάδα για να ξεκινήσει την έρευνα για το σκάνδαλο της ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλη η αντιπολίτευση αμφισβητεί τη δέσμευση του κυβερνώντος κεντροδεξιού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για διεξοδική έρευνα, σημειώνει το Politico.Την Πέμπτη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι υπονόμευσε την έρευνα από την αρχή, καθώς απέρριψε έναν κατάλογο βασικών μαρτύρων που αναφέρονται στη δικογραφία, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών προσώπων.