Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Δημοσκόπηση: ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια και ΔΕΘ «καίνε» τον Μητσοτάκη

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
efsyn.gr
Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ δεν έπεισαν τους πολίτες, τη στιγμή που η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά.

Δεν διάγει τις καλύτερες ημέρες της η κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς η δυσαρέσκεια των πολιτών –όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις– είναι έντονη και διάχυτη στην κοινωνία. 

Δύο νέες έρευνες επιβεβαιώνουν τα παραπάνω και καταγράφουν ότι την κυβέρνηση «καίνε» σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και το συνεχές ράλι ακρίβειας που έχει γονατίσει τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Ταυτόχρονα, φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι οι εξαγγελίες του Κυρ. Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ δεν έπεισαν τους πολίτες, με τον κυβερνητικό «θησαυρό» να αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά «άνθρακες».

Συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, οι 3 στους 5 πολίτες (ποσοστό 58,7%) εκτιμούν ότι τα προβλήματα που προέκυψαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλονται κυρίως στην κυβέρνηση και την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων. 

Στην ίδια δημοσκόπηση, οι πολίτες τοποθετούν ως κυρίαρχο πρόβλημα την ακρίβεια (με ποσοστό 54%), με την «απονομή δικαιοσύνης /κράτος δικαίου» να ακολουθεί (25,1%).

Όσο για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από τη ΔΕΗ, οι οι 3 στους 5 πολίτες (ποσοστό 60,7%) αξιολογούν ως πολύ ή αρκετά αρνητικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ως προς την αποτελεσματικότητά τους. 

Περίπου ανάλογο είναι το ποσοστό (59,3%) όσων πιστεύουν ότι τα μέτρα είναι λιγότερα από αυτά που επιτρέπει η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. 

Σχεδόν ένας στους τρεις (ποσοστό 35,4%) δηλώνουν ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη ευνοούν περισσότερο τα υψηλά εισοδήματα, ενώ 3 στους 10 (29,6%) εκτιμούν πως ουσιαστικά δεν ευνοούν κανέναν. 

Επίσης, 3 στους 5 (ποσοστό 59,8%) απαντούν ότι οι ίδιοι δεν ευνοούνται από τα μέτρα, ενώ το 28,3% απαντούν ότι θα ευνοηθούν «λίγο».

Μοιραία, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η Ν.Δ. σημειώνει απώλειες και προσγειώνεται στο 21,8%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 10,6%.

► Ανάλογη η εικόνα και στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA

Η χώρα κινείται προς λανθασμένη κατεύθυνση απαντούν 7 στους 10 πολίτες. 

Ακρίβεια και οικονομία, τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, εκτιμούν σε σχετική ερώτηση. 

Οι 7 στους 10 αξιολογούν αρνητικά το κυβερνητικό έργο. Παρόμοιο το ποσοστό (71%) όσων αξιολογούν αρνητικά τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ο Κυρ. Μητσοτάκης. 

Όσο για τις κυβερνητικές εξαγγελίες από τη ΔΕΘ, το 49% των πολιτών τις αξιολογεί αρνητικά, το 29% ουδέτερα και μόνο το 18% θετικά. 

Και σε αυτή τη δημοσκόπηση, η Ν.Δ. σημειώνει απώλειες, αγγίζοντας ποσοστό μόλις 21,8%, με το ΠΑΣΟΚ να έπεται με 10,5%.

Δημοσκόπηση: ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια και ΔΕΘ «καίνε» τον Μητσοτάκη

