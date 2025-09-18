Η ΝΔ κάλεσε... νεκρούς να καταθέσουν αλλά όχι «Χασάπη» και «Φραπέ»

Κοινή συνισταμένη των μαρτύρων που προτείνει η αντιπολίτευση να κληθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πρόταση για την κλήση προς εξέταση του Γιώργου Μυλωνάκη, υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όπως φαίνεται όμως, το κυβερνών κόμμα έχει άλλη γνώμη, καθώς στον προτεινόμενο κατάλογο για τους προς εξέταση μάρτυρες στην εξεταστική δεν έχει συμπεριλάβει ούτε τον κ. Μητσοτάκη, ούτε τον κ. Μυλωνάκη. Στη λίστα επίσης της ΝΔ δεν περιλαμβάνονται ούτε βασικά στελέχη του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο «Φραπές» και ο «Χασάπης», με μια ακόμα επιχείρηση συγκάλυψης να στήνεται από το Μαξίμου.
«Να αιτιολογείται η απόρριψη κάθε προσώπου, να μας πει η ΝΔ γιατί δεν πρέπει να έρθει ο κύριος Μυλωνάκης» επισήμανε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή, Βασίλης Κόκκαλης εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη γνωστή τακτική της συγκάλυψης «κόβοντας» βασικούς μάρτυρες από τον κατάλογο των μαρτύρων.
Εντύπωση επίσης προκαλεί η καταγγελία της βουλεύτριας και εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ στην επιτροπή, Μιλένας Αποστολάκη, η οποία ανέφερε πως η ΝΔ καλεί ακόμα και... μακαρίτες.
Ειδικότερα, στον κατάλογο του κυβερνώντος κόμματος περιλαμβάνεται και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλης Σεφεριάδης, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.
