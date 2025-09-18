Τον παίρνει ο… Βαρδάρης

Θα πρέπει να γυρίσει κανείς αρκετά χρόνια πίσω για να θυμηθεί πρωθυπουργικές εξαγγελίες από τη ΔΕΘ που να τις πήρε ο Βαρδάρης πριν σβήσουν καν τα φώτα της Εκθεσης. Το παραδέχτηκε, με αγωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του (χθες, στον ANT1), όταν σημείωσε ότι οι πολίτες δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη πόσο… γαλαντόμο είναι το καλάθι που τους πρόσφερε, προσδοκώντας ωστόσο, όπως είπε, να το... κατανοήσουν από Γενάρη.

Γιατί ξέρει και ο ίδιος πρώτα ότι οι τρεις αυτοί τελευταίοι μήνες του έτους θα είναι οι πιο δύσκολοι για την κυβέρνησή του. Χωρίς... καθρεφτάκια, αλλά με νέες δικογραφίες και σκάνδαλα. Αλλά και από το νέο έτος η κατάσταση δεν θα είναι καλύτερη για το κυβερνητικό σκάφος, αφού τα μέτρα είναι αφενός ανύπαρκτα για τους πολλούς, αφετέρου πλουσιοπάροχα για τους έχοντες.

Η κυβέρνηση μετρά ήδη αντίστροφα, παρά τον διακηρυγμένο στόχο του πρωθυπουργού για εξάντληση της τετραετίας - κι αυτό φαίνεται πως το έχουν κατανοήσει πρώτοι οι βουλευτές της παράταξης. Κάθε μέρα κι ένα μίνι αντάρτικο: προχθές ερώτηση οκτώ «γαλάζιων» βουλευτών για τις συντάξεις του ΟΓΑ, χθες ο… αστερίσκος του βουλευτή Σιμόπουλου («δυσκολεύομαι να στηρίξω την κυβέρνηση»).

Σε αυτό το κλίμα, τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης έχουν πολλά να θέσουν σήμερα στη Βουλή: Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, νομοσχέδιο Φλωρίδη, γενοκτονία στη Γάζα, και οι απαντήσεις του πρωθυπουργού είτε εξοργιστικές είτε ανύπαρκτες.