Δημοσκόπηση: Μόλις το 7% των πολιτών είναι ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Άλλη μια δημοσκόπηση – κόλαφος για την κυβέρνηση και για όσα υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, έρχεται στο φως. Η εν λόγω δημοσκόπηση βγαίνει στο προσκήνιο σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία κυβερνητικά στελέχη επιδίδονται σε συνεχές μασάζ προς τους πολίτες, προσπαθώντας να ωραιοποιήσουν τα φορο-ψίχουλα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.
Στην πανελλαδική έρευνα της PULSE για τον ΣΚΑΪ, λοιπόν, που διενεργήθηκε το διάστημα 14-16 Σεπτεμβρίου, μόλις το 7% των πολιτών δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες που ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης. Αντίθετα, το 82% χαρακτηρίζουν τα μέτρα ως λανθασμένα ή ανεπαρκή.
Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη και η μοναδική δημοσκόπηση, στην οποία εκφράζεται με έντονο τρόπο η δυσαρέσκεια των πολιτών για τα ημίμετρα που ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης. Παρά, λοιπόν, τη μεγάλη κινητοποίηση του επικοινωνιακού μηχανισμού του Μαξίμου, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν συνεχώς το υψηλό ποσοστό δυσαρεστημένων πολιτών από τα μέτρα – ασπιρίνες.
Στην ίδια δημοσκόπηση, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει προβάδισμα στην ερώτηση για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Συγκεκριμένα, ο Αλ. Τσίπρας συγκεντρώνει ποσοστό 16%, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ακολουθεί με 14% και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έπεται με 10%.
Την ίδια ώρα, οι ερωτηθέντες εμφανίζονται επιφυλακτικοί όσον αφορά τη δημιουργία νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αλ. Τσίπρα. Ειδικότερα, το 20% βλέπουν «θετικά» ή «με ενδιαφέρον» το ενδεχόμενο αυτό, το 39% το αντιμετωπίζουν «ουδέτερα» ή «αδιάφορα», ενώ το 31% «αρνητικά».
Το 32% αξιολογούν θετικά τον Κυρ. Μητσοτάκη για την παρουσία του στη ΔΕΘ, ενώ το 51% αρνητικά. Για τον Ν. Ανδρουλάκη τα ποσοστά είναι 23% (θετικά) και 47% (αρνητικά) ενώ για τον Αλ. Τσίπρα 19% (θετικά) και 51% (αρνητικά).
Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η Ν.Δ. κινείται χαμηλά στο 24%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση αλλά με μεγάλη απόσταση (συγκεντρώνει 11,5%).
Στην 3η θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας, στην 5η το ΚΚΕ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, με μόλις 6%, είναι στην 6η θέση.
Ακολουθεί ολόκληρη η δημοσκόπηση:
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας