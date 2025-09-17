Αθήνα, 26°C
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
EUROKINISSI

Δημοσκόπηση: Μόλις το 7% των πολιτών είναι ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
efsyn. gr
Οι 4 στους 5 χαρακτηρίζουν ως λανθασμένα ή ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ • Προβάδισμα Αλ. Τσίπρα στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Άλλη μια δημοσκόπηση – κόλαφος για την κυβέρνηση και για όσα υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, έρχεται στο φως. Η εν λόγω δημοσκόπηση βγαίνει στο προσκήνιο σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία κυβερνητικά στελέχη επιδίδονται σε συνεχές μασάζ προς τους πολίτες, προσπαθώντας να ωραιοποιήσουν τα φορο-ψίχουλα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός. 

Στην πανελλαδική έρευνα της PULSE για τον ΣΚΑΪ, λοιπόν, που διενεργήθηκε το διάστημα 14-16 Σεπτεμβρίου, μόλις το 7% των πολιτών δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες που ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης. Αντίθετα, το 82% χαρακτηρίζουν τα μέτρα ως λανθασμένα ή ανεπαρκή

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη και η μοναδική δημοσκόπηση, στην οποία εκφράζεται με έντονο τρόπο η δυσαρέσκεια των πολιτών για τα ημίμετρα που ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης. Παρά, λοιπόν, τη μεγάλη κινητοποίηση του επικοινωνιακού μηχανισμού του Μαξίμου, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν συνεχώς το υψηλό ποσοστό δυσαρεστημένων πολιτών από τα μέτρα – ασπιρίνες.

Στην ίδια δημοσκόπηση, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει προβάδισμα στην ερώτηση για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Συγκεκριμένα, ο Αλ. Τσίπρας συγκεντρώνει ποσοστό 16%, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ακολουθεί με 14% και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έπεται με 10%.

Την ίδια ώρα, οι ερωτηθέντες εμφανίζονται επιφυλακτικοί όσον αφορά τη δημιουργία νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αλ. Τσίπρα. Ειδικότερα, το 20% βλέπουν «θετικά» ή «με ενδιαφέρον» το ενδεχόμενο αυτό, το 39% το αντιμετωπίζουν «ουδέτερα» ή «αδιάφορα», ενώ το 31% «αρνητικά». 

Το 32% αξιολογούν θετικά τον Κυρ. Μητσοτάκη για την παρουσία του στη ΔΕΘ, ενώ το 51% αρνητικά. Για τον Ν. Ανδρουλάκη τα ποσοστά είναι 23% (θετικά) και 47% (αρνητικά) ενώ για τον Αλ. Τσίπρα 19% (θετικά) και 51% (αρνητικά).

 

 

 

 

 

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η Ν.Δ. κινείται χαμηλά στο 24%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση αλλά με μεγάλη απόσταση (συγκεντρώνει 11,5%).

Στην 3η θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας, στην 5η το ΚΚΕ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, με μόλις 6%, είναι στην 6η θέση.  

Ακολουθεί ολόκληρη η δημοσκόπηση: 

Δημοσκόπηση: Μόλις το 7% των πολιτών είναι ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

