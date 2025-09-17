Δεν λέει τη λέξη «γενοκτονία», επιφυλάσσεται και για τις κυρώσεις της ΕΕ στο Ισραήλ

Αναφανδόν δεμένος στο άρμα του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρωθυπουργό να δίνει προκλητικές απαντήσεις στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 για το μεγάλο θέμα της εποχής μας, μια γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση για την οποία όλοι καλούνται να κριθούν από την Ιστορία.

Κι ενώ ο IDF ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, δολοφονεί και εκδιώκει με βίαιο τρόπο τους Παλαιστίνιους από τα εδάφη τους, ενώ ακόμη και η επιτροπή του ΟΗΕ κάνει λόγο για γενοκτονία στη Γάζα, ο πρωθυπουργός δεν τολμά να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα είπε ότι συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, ενώ στην επισήμανση του Νίκου Χατζηνικολάου στις καταγγελίες για γενοκτονία ο ίδιος είπε «δεν θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο», υποστηρίζοντας ότι έχει μεγάλη βαρύτητα, ενώ έσπευσε να ξεπλύνει το Ισραήλ σημειώνοντας ότι «είναι μια δημοκρατία που αντέδρασε σε μια αδιανόητης έκτασης βία».

Έσπευσε, φυσικά, να σημειώσει πως αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση της έκτασης της βίας και μας ενημέρωσε πως αυτά τα έχει πει και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και στον πρόεδρο του Ισραήλ.

«Το Ισραήλ κινδυνεύει να απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους και φίλους» είπε ο πρωθυπουργός και ανέφερε πως κάνει δημόσια έκκληση να σταματήσει η επιχείρηση στη Γάζα, αλλά… δεν έχει αυταπάτες για αυτό.

Αίσθηση, πάντως, προκάλεσε και η τοποθέτησή του επί των προτάσεων της Κομισιόν για επιβολή κυρώσεων προς το Ισραήλ, καθώς είπε πως η Ελλάδα θα τοποθετηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά συμπλήρωσε ότι δεν είναι σίγουρος πως μια τέτοια κίνηση εξυπηρετεί τα ευρωπαϊκά και ελληνικά συμφέροντα.

Τι είπε για εκλογές και Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να διαψεύσει για ακόμη μια φορά τα εκλογικά σενάρια, επισημαίνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ενώ δεν θα υπάρξει αλλαγή στον εκλογικό νόμο.

Σε ό,τι αφορά σε σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό τόνισε ότι «με ρωτάτε τώρα τι μπορεί να γίνει σε 18- 20 μήνες από τώρα. Εγώ να σας πω όμως μια κουβέντα. Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα. Ψηφίζει και πρωθυπουργό. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές… και ξέρετε, διασκεδάζω μερικές φορές διότι βλέπω την πολιτική κουζίνα, εντός εισαγωγικών, στην οποία όλοι μας, και εσείς, και εγώ, με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούμε διάφορα σενάρια, δε νομίζω ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία είναι μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει το νοικοκυριό με το νοίκι, με το ρεύμα, να αυξήσει κάπως τους μισθούς, το διαθέσιμο εισόδημα; Όλα τα υπόλοιπα είναι ενδιαφέροντα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά τελικά ο λαός θα κρίνει και δε θα κρίνει μόνο την άλλη μεριά, θα κρίνει και εμένα και το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι η καλύτερη απόδειξη του αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δε θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, γιατί δε νομίζω ότι ενδιαφέρουν τόσο πολύ τους τηλεθεατές μας»

Ερωτηθείς και για το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός υποστήριξε «σήμερα ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολύ σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα αλλά δεν ξέρω, τι να πω, μπορεί να θυμίζει αθλητής που καίγεται στο ζέσταμα. Δεν ξέρω τι.., αλλά δεν με αφορά το θέμα».

Ξανά αιχμές κατά των συγγενών για τα Τέμπη

Για την εν εξελίξει δικαστική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι κάποια στιγμή θέλουμε να ξεκινήσει αυτή η δίκη, έτσι δεν είναι; Δηλαδή πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη αν δεν γίνει αυτή η δίκη; Εγώ αυτό το οποίο ξέρω ότι μια ανάκριση διήρκησε δυόμισι χρόνια. Υπάρχουν αν δεν κάνω λάθος 36 κατηγορούμενοι. 'Αρα είναι σαφές ότι έχει γίνει μια δουλειά, έχουν εντοπιστεί κατηγορούμενοι. Δεν θέλω να παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση πως αυτοί οι οποίοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη ταυτόχρονα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην ξεκινήσει η δίκη».

«Δεν γνωρίζω» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφορικά με το μεγάλο σκάνδαλο των ψεύτικων αγροτικών επιδοτήσεων ο πρωθυπουργός επέστρεψε ξανά στον ρόλο του ανήξερου, καλύπτοντας τον Γιώργο Μυλωνάκη και κάνοντας λόγο για ανυπόστατα σενάρια πως το Μαξίμου γνώριζε για τη δικογραφία.

«Θα κριθούμε για τις πράξεις μας, θα χρεωθούμε τις παραλείψεις μας, είμαι πολύ ειλικρινής. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν προσπάθησε και δεν προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο, όπως και εσείς αναγνωρίσατε, έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Αλλά αυτό για εμένα δεν είναι άλλοθι» ισχυρίστηκε.

Ανάμεσα σε άλλα επανέλαβε πως η κυβέρνηση κληρονόμησε ένα «εξαιρετικά σύνθετο και πολυδαίδαλο πρόβλημα», δεν κατάφερε να βάλει τάξη, αλλά ανέλαβε δράση επειδή.. κατάργησε τον Οργανισμό και τον έβαλε στην ΑΑΔΕ.

Κάλυψε, τέλος, για ακόμη μια φορά τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη επαναλαμβάνοντας ότι «ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτό: ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Αυτό το ζήτημα απαντήθηκε στη Βουλή με τρόπο πολύ σαφή» και έσπευσε να παρουσιάσει ως επιτυχία τους ελέγχους στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρα μας χρεώνεται, δεν μας πιστώνεται. Και θα μπει και αυτό στο ζύγι της κρίσης των Ελλήνων πολιτών» κατέληξε.

Πρόκληση για ακρίβεια, στεγαστικό και 13ο μισθό

Εκεί, όμως, που πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό του ήταν στην υπεράσπιση των όσων ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, ισχυριζόμενος ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ακρίβειας με «μια πολύ γενναία, μόνιμη, αλλά ταυτόχρονα και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών, διότι αυτό ουσιαστικά συνιστά η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία εξαγγείλαμε στη ΔΕΘ».

Αναφορικά με το πακέτο, που εξήγγειλε προ 10ημέρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «είχαμε στη διάθεσή μας να επιστρέψουμε στην κοινωνία ως μέρισμα ανάπτυξης περί τα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ -στη συνέχεια μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το ποσό, διότι η αντιπολίτευση επιμένει να αυξάνει πολύ τον λογαριασμό, χωρίς να μας εξηγεί από πού θα τον πληρώσει. Η δική μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους, αλλά περισσότερο γι' αυτούς που έχουν παιδιά και για τους νέους. Αυτό θα ισοδυναμεί, λοιπόν, από τον Ιανουάριο -και καταλαβαίνω γιατί οι πολίτες μπορεί να μην το έχουν αντιληφθεί ακόμα πλήρως, διότι θα δουν την επίπτωση των μέτρων αυτών στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου- με μία πραγματική αύξηση μισθού, δηλαδή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, μεγαλύτερη ανάλογα με το πόσα παιδιά έχεις, πολύ σημαντική αν έχεις από τρία παιδιά και πάνω».

Φούμαρα πούλησε και για τη στεγαστική κρίση κάνοντας τη δική του αριθμητική για να πείσει πως η επιστροφή ενός ενοικίου προς τους ενοικιαστές ισοδυναμεί με μείωση των ενοικίων κατά 8%.

Ξεκαθάρισε, όμως, ότι δεν έχει πρόθεση να προχωρήσει σε πιο ριζικές παρεμβάσεις σημειώνοντας «αν πιστεύει κάποιος ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές και με ένα νόμο και ένα άρθρο μπορεί να παγώσει τα ενοίκια ή να σταματήσει, να αφήσει την αγορά να λειτουργεί όπως λειτουργεί, είναι γελασμένος. Εμείς έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο πως θα αυξήσουμε την προσφορά των διαμερισμάτων. Έχουμε μία σειρά από προγράμματα «Aνακαινίσω - Ενοικιάζω» για να δώσουμε κίνητρα σε ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κλειστά διαμερίσματα με μία σχετική, όχι ευκαταφρόνητη βοήθεια από το κράτος, να μπορούν αυτά τα διαμερίσματα να τα φτιάξουν και να τα ξαναβάλουν στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η προσφορά των διαμερισμάτων και με κάποιο τρόπο θα ισορροπήσουν οι τιμές».

Σε ό,τι αφορά στις αιτιάσεις περί 13ου μισθού ο Κυριάκος Μητσοτάκης απήντησε ότι «οποίος θέλει να δώσει τον 13ο μισθό θα πρέπει να μην δώσει τις φοροαπαλλαγές που δώσαμε. Αυτό το μέτρο στοιχίζει 1,3 δισ. Θέλουμε να δώσουμε 13ο μισθό σε 600.000 δημοσίους υπαλλήλους; Βεβαίως. Μπορεί να είναι μία επιλογή του ΠΑΣΟΚ, τότε όμως δεν θα βοηθήσει τον νέο, δεν θα βοηθήσει τον πολύτεκνο, δεν θα βοηθήσει τον τρίτεκνο. Από τα δικά μας μέτρα θα ωφεληθούν 300.000 νέοι. Στέλνω κι ένα μήνυμα και στη νέα γενιά, ειδικά στα παιδιά τα οποία επιλέγουν την τεχνική εκπαίδευση, που εκ των πραγμάτων μπαίνουν πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας, ότι τους φροντίζουμε και νοιαζόμαστε γι΄ αυτούς».