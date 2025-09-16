Ο Μητσοτάκης συναντά τον αρχιεπίσκοπο Κρήτης μετά το σκάνδαλο Μελχισεδέκ

Με αντιπροσωπεία της εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, παρουσία του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, συναντήθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεσή τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η εκκλησία της Κρήτης.

Η συνάντηση στο Μαξίμου έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το αδιέξοδο στην εκλογή μητροπολίτη στη χηρεύσασα μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και το τεράστιο σκάνδαλο της μαφία της Κρήτης που φέρεται να είχε απλώσει τα πλοκάμια της και να προσπαθούσε να επηρεάσει την εκκλησία της Κρήτης για την τοποθέτηση του Μελχισεδέκ στην εν λόγω θέση. Ο ηγέτης της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να υπολόγιζε στην εκλογή του Μελχισεδέκ, με στόχο να μην προχωρήσει η δικαστική αντιπαράθεση για φιλέτο 175 στρεμμάτων της Εκκλησίας που έχουν καταπατήσει και πουλήσει πλέον ο ίδιος και ο αδερφός του (βλ. Από τον Αβραάμ... στην κρητική μαφία).

Τον περασμένο Μάιο, παρ’ όλο που η Ιερά Σύνοδος της Κρήτης ψήφισε με 8-0 για τη μετάθεση του μητροπολίτη Αμφιλόχιου από την Κίσσαμο στα Χανιά, λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό πως δεν βγήκε λευκός καπνός...

Λίγες μέρες μετά, η κυβέρνηση έφερε τροπολογία, σε άσχετο νομοσχέδιο, με την οποία απαγορεύει τη μετάθεση μητροπολίτη από μια μητρόπολη στην άλλη, παρεμβαίνοντας άγαρμπα στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης, αλλά πετυχαίνοντας να κλείσει τον δρόμο στον Αμφιλόχιο, ώστε να προωθηθεί ο Μελχισεδέκ.