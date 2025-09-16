Προκλητικός Μαρινάκης για Σεμερτζίδου: «Δεν φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος»

Δηλώσεις «ξεπλύματος» των ευθυνών της κυβέρνησης για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, το πρωί στον ANT1.
«Δεν φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις διαδικασίες που κινήθηκαν εις βάρος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου. «Το συγκεκριμένο πρόσωπο ελέγχεται» υπογράμμισε, αποσιωπώντας τα γαλάζια τοπικά στελέχη, τους βουλευτές και υπουργούς που βρίσκονται επίσης στη δικογραφία. «Τα κλεμμένα επιστρέφονται πίσω», ισχυρίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Συμπλήρωσε πως για την υπόθεση της Σεμερτζίδου, η ΝΔ θα εκτιμήσει την κατάσταση για να κινηθεί διαδικασία αναστολής της κομματικής ιδιότητας. «Δεν αρνείται κανείς ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ελέγχεται».
«Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεράστια αξία γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φωτιστούν πτυχές μιας πληγής που έχει κοστίσει στη χώρα 3 δισ. σε βάθος 30 ετών», πρόσθεσε προσπαθώντας να αιτιολογήσει την αναζήτηση ευθυνών στο...μακρύ παρελθόν.
«Σίγουρα πάντως επί ημερών Μητσοτάκη ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα ανήκεις ή σε ποια τάξη, εάν η Δικαιοσύνη κρίνει ότι πρέπει να ελεγχθείς θα γίνει», σημείωσε προκλητικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Σχόλιο από ΠΑΣΟΚ:
«Χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα για να σπάσει τη σιωπή του ο κ. Μαρινάκης και να ομολογήσει αυτό που ήξεραν όλοι, ότι δηλαδή ως σήμερα η κα. Σεμερτζίδου είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας με δόξα και τιμή».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας