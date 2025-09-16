Προκλητικός Μαρινάκης για Σεμερτζίδου: «Δεν φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος»

«Επί ημερών Μητσοτάκη ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα ανήκεις ή σε ποια τάξη, εάν η Δικαιοσύνη κρίνει ότι πρέπει να ελεγχθείς θα γίνει», σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης

Δηλώσεις «ξεπλύματος» των ευθυνών της κυβέρνησης για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, το πρωί στον ANT1.

«Δεν φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις διαδικασίες που κινήθηκαν εις βάρος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου. «Το συγκεκριμένο πρόσωπο ελέγχεται» υπογράμμισε, αποσιωπώντας τα γαλάζια τοπικά στελέχη, τους βουλευτές και υπουργούς που βρίσκονται επίσης στη δικογραφία. «Τα κλεμμένα επιστρέφονται πίσω», ισχυρίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Συμπλήρωσε πως για την υπόθεση της Σεμερτζίδου, η ΝΔ θα εκτιμήσει την κατάσταση για να κινηθεί διαδικασία αναστολής της κομματικής ιδιότητας. «Δεν αρνείται κανείς ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ελέγχεται».

«Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεράστια αξία γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φωτιστούν πτυχές μιας πληγής που έχει κοστίσει στη χώρα 3 δισ. σε βάθος 30 ετών», πρόσθεσε προσπαθώντας να αιτιολογήσει την αναζήτηση ευθυνών στο...μακρύ παρελθόν.

«Σίγουρα πάντως επί ημερών Μητσοτάκη ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα ανήκεις ή σε ποια τάξη, εάν η Δικαιοσύνη κρίνει ότι πρέπει να ελεγχθείς θα γίνει», σημείωσε προκλητικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σχόλιο από ΠΑΣΟΚ:

«Χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα για να σπάσει τη σιωπή του ο κ. Μαρινάκης και να ομολογήσει αυτό που ήξεραν όλοι, ότι δηλαδή ως σήμερα η κα. Σεμερτζίδου είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας με δόξα και τιμή».