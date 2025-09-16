Μπαλάκι στην… εξέδρα το υπόμνημα

«Στρίβειν διά του αρραβώνος» - αυτό επιλέγει η κυβέρνηση απέναντι στα πιεστικά ερωτήματα της αντιπολίτευσης σχετικά με τους χειρισμούς του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον απόηχο των δημοσιευμάτων και των απαντήσεων που έδωσε ο ίδιος ο υφυπουργός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε χθες εκ νέου εξηγήσεις και τον κάλεσε να προσκομίσει στη Βουλή αυτό που ίδιος χαρακτήρισε «εσωτερικό σημείωμα» συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης, αρνούμενος πως έχει παραλάβει πολυσέλιδο υπόμνημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο κύριος Μυλωνάκης καλείται να απαντήσει τι έκανε με αυτό το υπόμνημα, που καθ’ ομολογία του έχει στα χέρια του από τα μέσα Ιουνίου! Ποιος ενημερώθηκε για την παραγγελία του υπομνήματος; Ποιος ενημερώθηκε για το περιεχόμενό του; Ενημερώθηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός; Αν υπάρχουν σημεία του υπομνήματος, που το αποκαλεί “άτυπο” ή “ενημερωτικό” ή “εσωτερικό” σημείωμα, αν υπάρχουν λοιπόν σημεία αυτού του σημειώματος, άλλως υπομνήματος, που δεν χρησιμοποιήθηκαν και αν υπάρχουν χωρία του υπομνήματος αυτού που μιλούν για ποινικές ευθύνες», δήλωσε η Ζ. Κωνσταντοπούλου σχετικά με την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε.

Ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά τη χθεσινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών, εάν ο κ. Μυλωνάκης θα καταθέσει το επίμαχο «υπηρεσιακό σημείωμα», είπε πως «όλα αυτά έχουν απαντηθεί και στη Βουλή από τον κύριο Μυλωνάκη και με ανακοινώσεις του και σε σχετικές ερωτήσεις που έχετε κάνει σε μένα».

«Στην πραγματικότητα γίνεται μια προσπάθεια να επανέλθει ένα θέμα για το οποίο έχουν δοθεί απαντήσεις», πρόσθεσε και χαρακτήρισε «λεπτομερείς» τις απαντήσεις αυτές.

Σε άλλο ερώτημα για το αν η κυβέρνηση θα ζητήσει τον ποινικό έλεγχο του υφυπουργού, ο Παύλος Μαρινάκης ουσιαστικά είπε ότι είναι πολύ πρόωρα αυτά με την επισήμανση «δεν χρειάζεται να μιλάμε υποθετικά», αλλά τόνισε πως «όταν και εφόσον έρθει κάτι στη Βουλή, το αξιολογούμε με βάση τα δεδομένα τα οποία περιγράφει αυτό το οποίο θα έρθει». Το κλίμα για τον κ. Μυλωνάκη πάντως σε μια τέτοια περίπτωση δεν είναι και τόσο ευνοϊκό. Οπως σχολίαζαν «γαλάζιες» πηγές στην «Εφ.Συν.» πριν από την ανάπαυλα του Αυγούστου μια μερίδα βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος που διαφωνούσε με την επιλογή της Εξεταστικής «χρέωνε» στον κ. Μυλωνάκη τη σχετική εισήγηση.

Με αφορμή δε την πρεμιέρα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν χθες πως «κάθε περίπτωση θα ελεγχθεί, και οποιοσδήποτε αποδειχθεί πως καταχράστηκε τις αγροτικές επιδοτήσεις, θα αντιμετωπίσει και τις αντίστοιχες κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται». Οι ίδιες πηγές σημείωναν πως «το μείζον πολιτικό διακύβευμα» είναι να επιστραφούν τα χρήματα.

Την άμεση κλήση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική και την πλήρη ποινική διερεύνηση της υπόθεσης ζήτησε χθες και η Νέα Αριστερά, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της πως «οι απειλές Μυλωνάκη προς τον Τύπο δεν θα περάσουν». Επιπλέον, με αφορμή την «ομολογία» του Χρ. Μπουκώρου, ότι είχε ενημερωθεί για παρακολούθησή του, η Νέα Αριστερά σημειώνει πως «η προνομιακή αυτή ροή πληροφόρησης δεν αποτελεί απλώς ηθικό ή πολιτικό ατόπημα. Δημιουργεί σοβαρότατες ενδείξεις για ποινικές ευθύνες. Ειδικά όταν πρόκειται για τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, που φαίνεται να αξιοποίησε θεσμικές δομές του κράτους για να ενημερώσει εκλεκτούς “γαλάζιους” αξιωματούχους εν κρυπτώ».