Πλήρης κάλυψη Γεωργιάδη από Μαξίμου για την αδιανόητη δήλωση για το ΔΠΔ

Ο Π. Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο υπουργός «εξέφρασε έναν προβληματισμό, όπως έχει δικαίωμα να κάνει», επιχειρώντας να προλάβει μια κυβερνητική κρίση.

Σε μια άνευ προηγουμένου δήλωση, που επέφερε μάλιστα και την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, προέβη σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός είπε ουσιαστικά ότι δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, λέγοντας ότι είναι «ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς». Μάλιστα, σε διευκρινιστική ερώτηση που του έγινε εάν κακώς η Ελλάδα αναγνωρίζει το ΔΠΔ, ο Άδ. Γεωργιάδης απάντησε χωρίς ενδοιασμούς: «Κακώς, πολύ καλώς».

→ Η επίμαχη δήλωση Γεωργιάδη περίπου στο 13:40 του παραπάνω βίντεο

Λίγο αργότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει την αδιανόητη δήλωση Γεωργιάδη. Και επέλεξε να τον καλύψει πλήρως, επιβεβαιώνοντας τις κυβερνητικές «προτεραιότητες», αλλά και επιχειρώντας να προλάβει μια κυβερνητική κρίση μετά την ηχηρή διαφοροποίηση κορυφαίου υπουργού από την κυβερνητική γραμμή για το ΔΠΔ.

Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο Π. Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο υπουργός «εξέφρασε έναν προβληματισμό, όπως έχει δικαίωμα να κάνει», τονίζοντας επίσης ότι «δεν έχει αλλάξει η θέση της κυβέρνησης».

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Ο πρωθυπουργός υιοθετεί τη διαχρονική εθνική θέση, το αναγνωρίζουμε το Δικαστήριο της Χάγης, από κει και πέρα ο κύριος Γεωργιάδης κι εκείνος είπε ότι το αναγνωρίζει, εξέφρασε έναν προβληματισμό, όπως έχει δικαίωμα να κάνει, αλλά ήταν πολύ προσεκτικός στην απάντησή του, δεν μίλησε για άλλη θέση από τη θέση της Κυβέρνησης, εξέφρασε ουσιαστικά έναν προβληματισμό ως προς κάποιες αποφάσεις, όπως έχει νομίζω δικαίωμα ως πολιτικός, άρα και ως πολίτης, να κάνει. Δεν είναι διαφορετική η θέση της κυβέρνησης, ούτε ο ίδιος πήρε αποστάσεις από την εν τέλει θέση που έχει για το συγκεκριμένο θέμα».

Και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση έχει τη θέση που έχει. Δεν έχει αλλάξει η θέση της Κυβέρνησης. Ένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και μάλιστα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλόγου, δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να το απαγορεύσουμε αυτό, εκφράζει κάποιους προβληματισμούς. Δικαίωμά του να το κάνει και πολύ καλά κάνει και τους εκφράζει. Μέχρι εκεί. Η θέση της κυβέρνησης παραμένει η ίδια».

→ Η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη που έχουν υπογράψει την ιδρυτική πράξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το Καταστατικό της Ρώμης, το 2002, ημέρα έναρξης λειτουργίας του δικαστηρίου.

Σφοδρές αντιδράσεις

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα στη δήλωση Γεωργιάδη, καθώς και στην κάλυψη από Μαρινάκη.

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος ζήτησε τη δημόσια αποδοκιμασία της δήλωσης του κ. Γεωργιάδη και σημείωσε με νόημα «πώς να αποδοκιμάσεις κάτι με το οποίο συμφωνείς;», αναφερόμενος στην κάλυψη από τον Π. Μαρινάκη.

«Η σημερινή κυνική δήλωση του κ. Άδωνι Γεωργιάδη ότι η χώρα μας ”πολύ κακώς αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο” εκθέτει τη χώρα διεθνώς και προσβάλλει όχι μόνο την εθνική αλλά και τη διεθνή έννομη τάξη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Μάντζος και πρόσθεσε:

«Η αποστροφή του υπουργού Υγείας δεν είναι απλώς ακόμη μια ντροπιαστική διατύπωση που απάδει προς την ιδιότητα υπουργού μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, αλλά αποτελεί τη φυσική συνέχεια και κλιμάκωση της συνολικής στάσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της εθνοκάθαρσης και των εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα. Αρκεί κανείς να ανατρέξει στις σχετικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Π. Μαρινάκη, ο οποίος τον Νοέμβριο 2024 αρνήθηκε την εφαρμογή των ενταλμάτων του Δικαστηρίου εις βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησής του».

Όπως ανέφερε, «απέναντι σε όσα επικίνδυνα ισχυρίζεται ο υπουργός Υγείας και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι μια: Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από το 2002, με την κύρωση του Καταστατικού της Ρώμης (ν. 3003/2002) και δεσμεύεται νομικά από τις καθ' όλα εφαρμοστές αποφάσεις -εκτός αν η πρόθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η αποχώρηση της Ελλάδας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Και κατέληξε λέγοντας: «Θα ζητούσαμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσουν δημόσια τον κ. Γεωργιάδη, αλλά τα μισόλογα του κυβερνητικού εκπροσώπου τα είπαν όλα. Άλλωστε, πώς να αποδοκιμάσεις κάτι με το οποίο συμφωνείς;».

«Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα παραπολιτικά 90,1fm στην εκπομπή των κυρίων Ξενάκη και Σκουρή, κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τον Νετανιάχου ότι είναι εγκληματίας πολέμου δήλωσε ότι είναι "ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς"», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Είναι αυτή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης; Είναι αυτή η θέση του πρωθυπουργού; Είναι αυτή η θέση της ΝΔ; Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στρέφεται κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου;», διερωτάται η Κουμουνδούρου και καταλήγει:

«Ο κ. Γεωργιάδης, ο προ εικοσαετίας επικριτής του Ισραήλ ως βουλευτής του ΛΑΟΣ, σήμερα είναι πιο φανατικός και πιο σκληρός από τον IDF και τον Νετανιάχου. Τι μένει σταθερό σε αυτή τη διαδρομή; Ο φανατισμός, η χυδαιότητα και η τοξικότητα».