Τι είπαν Μητσοτάκης και Κόστα για το SAFE και τη συμμετοχή της Τουρκίας

«Xώρες που απειλούν κράτη-μέλη με πόλεμο δεν μπορούν να συμμετέχουν», τόνισε ενώ το αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE είναι υπό εξέταση • «Είμαστε 27 κράτη μέλη με διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικούς τρόπους που εξετάζουμε τον κόσμο αλλά και τις σχέσεις με τους εταίρους», απάντησε ο Κόστα

«Χώρες που απειλούν κράτη-μέλη με πόλεμο δεν μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιες πρωτοβουλίες, εκτός αν σεβαστούν τις ευρωπαϊκές αρχές», διαμήνυσε ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δείχνοντας» προς την Τουρκία, ο Έλληνας πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι «είναι στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη αλλά αυτό προϋποθέτει σεβασμό των αρχών της». Αναφερόμενος στο υπερεξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα το εγχείρημα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινό χρηματοδοτικό ευρωπαϊκό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, αναφερόμενος ιδιαίτερα στα αντιπυραυλικά συστήματα και τους εξοπλισμούς.

Έστειλε μήνυμα για τη συμμετοχή της Τουρκίας, σημειώνοντας πως «η δική μας θέση είναι ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν χώρες που απειλούν με πόλεμο χώρες της Ένωσης», είπε ο πρωθυπουργός «φωτογραφίζοντας» την Άγκυρα. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει κάνει αίτημα για το πρόγραμμα SAFE το οποίο ακόμα βρίσκεται υπό αξιολόγηση με τη διαδικασία να «τρέχει».

Παίρνοντας τον λόγο ο Αντόνιο Κόστα τόνισε πως «αν θέλουμε αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή άμυνα χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Σημαντικό βήμα το πρόγραμμα SAFE αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα από κοινού. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι πρέπει να δαπανούμε περισσότερα αλλά και καλύτερα. Αυτή είναι η μόνη ορθολογική προσέγγιση. Βεβαίως χρειάζεται μια καλύτερη οικονομία ώστε οι επιχειρήσεις να προσφέρουν καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για την αμυντική βιομηχανία» είπε.

Ειδικά για την Ελλάδα είπε ότι «είναι σε μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική θέση. Είναι η γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας είναι σημαντικά. Αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή προκαλούν δυσκολίες στην Ευρώπη. Όσον αφορά την άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα και τη δημιουργία συνθηκών για δημιουργία δύο κρατών αυτά πρέπει να γίνουν αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και με την εταιρική σχέση με την Αίγυπτο αλλά και να μελετήσουμε την κατάσταση στη Συρία. Είμαστε 27 κράτη μέλη με διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικούς τρόπους που εξετάζουμε τον κόσμο αλλά και τις σχέσεις με τους εταίρους», πρόσθεσε ακόμα.