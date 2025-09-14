Με κινδυνολογίες απαντά στον Ανδρουλάκη η κυβέρνηση

Με τη γνωστή συνταγή ωραιοποίησης των προγραμματικών εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, οι οποίες ήταν μια τρύπα στον ωκεανό της ανέχειας, και κινδυνολογίας περί οικονομικού εκτροχιασμού και δημοσιονομικής απειθαρχίας, απάντησε η κυβέρνηση μέσω πηγών στις δηλώσεις Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ.
Οι κυβερνητικές πηγές κατηγόρησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη για «πράσινα λεφτόδεντρα» αλλά και για «ακάλυπτες» υποσχέσεις.
Για ακόμη μια φόρα η κυβέρνηση επιχείρησε να υπεραμυνθεί των ιδεοληψιών της και της άρνησής της να μειώσει τον ΦΠΑ και να δώσει τον 13ο μισθό επικαλούμενη το κόστος και τους δημοσιονομικούς κανόνες, ενώ δεν δίστασε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και να αναφέρει πως η χώρα συγκλίνει με την Ευρώπη, παρά τις τόσες έρευνες που αποδεικνύουν το αντίθετο.
Τέλος, απάντησαν και στο κάλεσμα του Ανδρουλάκη για εκλογές, λέγοντας πως αυτές θα διεξαχθούν το 2027, καθιστώντας σαφές πως δεν αφήνουν τις κυβερνητικές καρέκλες παρά την ευρεία δυσαρέσκεια των πολιτών που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.
Αναλυτικά η απάντηση των κυβερνητικών πηγών
Αντί για «προγραμματικό σχέδιο», ο κ. Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ επανέφερε τις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος με «πράσινα λεφτόδεντρα» και «ακάλυπτες» υποσχέσεις.
Αντί για εναλλακτικές προτάσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε τον πιο γρήγορο δρόμο για επιστροφή της χώρας στις περιπέτειες του παρελθόντος, που οι πολίτες έχουν πληρώσει ακριβά.
Οι ακοστολόγητες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ καθώς υπερβαίνουν την οροφή δαπανών, κάτι που σημαίνει ότι θα οδηγούσαν σε επιτήρηση, αυξήσεις φόρων και μέτρα λιτότητας.
Απέναντι στις ανεύθυνες υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση υλοποιεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ύψους 1,76 δισ. ευρώ, με μειώσεις φόρων που θα φέρουν αυξήσεις εισοδημάτων σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες αλλά και γενναίες ελαφρύνσεις με έμφαση στις οικογένειες, στους νέους, στην ελληνική περιφέρεια και στα ακριτικά μας νησιά.
Ο κ. Ανδρουλάκης προσθέτει μέτρα αρκετών δισ. ευρώ και άρα εισηγείται πλήρη δημοσιονομικό εκτροχιασμό, που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε τη χώρα μας σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, υιοθετώντας πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν στον «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».
Μόνο το κόστος από την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, ύψους 1,35 δισ., αρκεί για να μπει η χώρα σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος καθώς είναι πρόσθετο των εξαγγελθέντων μέτρων. Η κυβέρνηση επέλεξε αυξήσεις μισθών και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα μέσω της μείωσης των κρατήσεων, όπου ειδικά για τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά οδηγεί σε αύξηση πέραν του ενός μισθού ανά εργαζόμενο γονέα.
Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά που πρότεινε εκ νέου το ΠΑΣΟΚ, το κόστος για τα τρόφιμα και συντελεστή 6% από 13%, είναι περίπου 1 δισ. ευρώ. Ο κ. Ανδρουλάκης ας δει τι έγινε στην Ισπανία όπου το μέτρο εφαρμόστηκε προσωρινά και αποσύρθηκε γιατί το όφελος δεν πέρασε στον τελικό καταναλωτή. Τουλάχιστον, ας διαβάσει τη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος από την οποία προκύπτει ότι μόνο το 19% του μέτρου θα έφτανε στους πολίτες. Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε την απευθείας ενίσχυση των πολιτών μέσω της μείωσης της άμεσης φορολογίας που από 1ης Ιανουαρίου θα οδηγήσει σε αυξήσεις εισοδημάτων για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και σε συνταξιούχους.
Ο κ. Ανδρουλάκης ανακάλυψε ότι η Ελλάδα αποκλίνει από την υπόλοιπη Ευρώπη όταν αντιθέτως συγκλίνει σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εισοδήματα, ιδιωτική κατανάλωση, μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης.
Μίλησε για ανάγκη ψηφιοποίησης του κράτους, προφανώς επειδή δεν χρησιμοποιεί το Gov.gr όπου είναι ψηφιοποιημένες οι υπηρεσίες του Δημοσίου προς όφελος των πολιτών.
Απέναντι στις ισοπεδωτικές και ανεύθυνες λογικές του ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες ξέρουν ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας.
Αμφιβάλουμε κατά πόσο εννοεί ο κ. Ανδρουλάκης όσα λέει για εκλογές, οι οποίες όπως έχει τονίσει επανειλημμένως ο Πρωθυπουργός θα γίνουν το 2027 και τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου να παρουσιάσει κανονικό και κοστολογημένο πρόγραμμα και όχι τις τωρινές αοριστολογίες με τις ακάλυπτες υποσχέσεις.
Τα ίδια Παντελάκη μου...
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έσπευσε να σχολιάσει τις δηλώσεις του του κ. Ανδρουλάκη.
Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για μη κοστολογημένα μέτρα και παράλληλα ευλόγησε τα γένια του πρωθυπουργού για τα μέτρα ψίχουλα που ανακοίνωσε, επειδή ανέφερε ότι το κόστος ανέρχεται μόλις στα 1,76 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μαρινάκη
Πράγματι, υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σε λίγα δευτερόλεπτα, εάν θέλει να είναι πειστικός, γιατί πολύ απλά απαιτείται τεκμηρίωση.
Υπάρχουν, όμως και ερωτήσεις, στις οποίες η απάντηση είναι μονολεκτική, εάν θες κάποια στιγμή να σε πάρουν στα σοβαρά.
Αξίζει τον κόπο να δει κανείς τον τρόπο που απάντησε στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην πολύ απλή, αλλά κομβική ερώτηση: «πόσο κοστίζουν τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες;».
Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να πει έναν αριθμό, μιλούσε για αρκετά λεπτά και, αφού μας ταξίδεψε μέχρι και στο 2009, απλώς δεν απάντησε. Με παρόμοιο τρόπο (δεν) απάντησε και σε ανάλογη ερώτηση για τη μείωση του ΦΠΑ που εξήγγειλε χθες, όπως και σε κάθε σχετικό ερώτημα κοστολόγησης του πλουσιοπάροχου «καλαθιού» του.
Αντιθέτως, πριν από μία εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι κοστίζει 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι» και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα. Εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα αναγκαία έσοδα για τη χρηματοδότηση αυτών των εξαγγελιών, είναι ένα ακόμα «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που απλώς... πρασίνισε.
