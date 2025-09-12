Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος προτείνεται για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ

Η αναμενόμενη εκλογή του θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου κατά τη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κ.Ο. υπό τον πρωθυπουργό • Τι σηματοδοτεί η επιλογή του.

Έπειτα από έντονο παρασκήνιο ημερών περί δυστοκίας εύρεσης νέου γραμματέα για την Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, που έμεινε κενή από τις 21 Αυγούστου, μετά τον αδόκητο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο κύβος ερρίφθη. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, με απόφαση του πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Η αναμενόμενη εκλογή του, θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου, κατά τη συνεδρίαση της Κ.Ο. υπό τον πρωθυπουργό. Αυτή θα είναι και η πρώτη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κ.Ο. έπειτα από περίπου πέντε μήνες, καθώς η τελευταία είχε πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου με την εκλογή τότε του κ. Βεσυρόπουλου και με μια ομιλία του πρωθυπουργού που τότε είχε λειτουργήσει συσπειρωτικά και το κλίμα γενικώς καταγραφόταν θετικά από την πλειοψηφία των βουλευτών. Η προσεχής συνεδρίαση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να πιάσει τον «παλμό» στο εσωτερικό του κόμματος στον απόηχο των εξαγγελιών της ΔΕΘ, για το οποίο πέραν της ικανοποίησης σε γενικές γραμμές καταγράφεται μια υπόκωφη δυσαρέσκεια σε μερίδα των βουλευτών για λάθη στρατηγικής και καλλιέργεια υψηλότερων προσδοκιών σε σχέση με όσα ανακοινώθηκαν.

Πέραν τούτου, η συνεδρίαση έρχεται σε μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία για το κόμμα και για το πολιτικό σύστημα, καθώς σε λίγες ημέρες ξεκινάει η Εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και επομένως στόχος για την κυβέρνηση είναι να επιφέρει ξανά συσπείρωση στο εσωτερικό για μια χωρίς ρωγμές εικόνα άμυνας απέναντι στο αναμενόμενο σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης. Σημειώνεται ότι μέσα στο καλοκαίρι το κλίμα στη «γαλάζια» Κ.Ο. δεν ήταν και το καλύτερο και αρκετοί βουλευτές παρασκηνιακά κυρίως εξέφραζαν την έντονη δυσφορία τους για όσα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και την εικόνα που εξέπεμπε το κόμμα λόγω σχέσεων με τύπους σαν τον «Φραπέ», τον «Χασάπη» και την Πόπη Σεμερτζίδου. Πολύ μεγάλη βέβαια ήταν και η δυσφορία για τις κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις με τις μαζικές επιστολικές ψήφους κατά την ψηφοφορία για σύσταση Προανακριτικής επιτροπής. Πέραν όμως της Εξεταστικής, που ξεκινάει τις εργασίες της στις 15 Σεπτεμβρίου, υπάρχει και μια αίσθηση αγωνίας για τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που κατά πληροφορίες θα φτάσει εντός του μήνα στη Βουλή.

Η επιλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου είναι μια επιλογή που προφανώς έχει στόχευση να δείξει στο εσωτερικό του κόμματος πως βασικό ζητούμενο και για την κυβέρνηση είναι η κάθαρση. Ο βουλευτής Λάρισας, ο οποίος έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι γνώστης των αγροτικών θεμάτων και έχει καταγγείλει το προηγούμενο διάστημα περίεργες επιδοτήσεις μετά τον Daniel, ενώ κάποιοι ερμήνευαν τις τοποθετήσεις του μέσα στο καλοκαίρι ως θετική στάση στο ενδεχόμενο σύστασης Προανακριτικής. Με την επιλογή του αρκετοί θεωρούν πως κατευνάζεται αναγκαστικά άλλη μια φωνή από εκείνους που ασκούν κριτική. Είναι επίσης παλαιός και έμπειρος βουλευτής, με αρκετές συμπάθειες στο κόμμα, και αυτό σύμφωνα με πληροφορίες ήταν επίσης ένα κριτήριο για την επιλογή του νέου γραμματέα.

«Τιμή και πρόκληση»

Από την πλευρά του ο Μάξιμος Χαρακόπουλος προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

Η πρόταση που μου έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να αναλάβω την υπεύθυνη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας είναι αναμφίβολα ιδιαίτερα τιμητική, αλλά και πρόκληση ακόμη ενεργότερης προσφοράς στην παράταξη σε μια ιδιαίτερη συγκυρία.

Και για τούτο την αποδέχομαι και τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου και στην πολιτική μου διαδρομή.

Ασφαλώς, η τελική κρίση της υποψηφιότητάς μου είναι στα χέρια των φίλων συνάδελφών μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, ο επόμενος Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας καλείται να συνεχίσει το δύσκολο έργο που είχε αναλάβει ο αείμνηστος Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο αδόκητος θάνατος του οποίου μας συγκλόνισε όλους.

Στην παρούσα ασταθή διεθνή συγκυρία, ως βουλευτές της παράταξης ευθύνης που ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, οφείλουμε ακόμη περισσότερο να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, σε κλίμα ενότητας και δημιουργικής συμμετοχής, το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης.

Κοινός μας στόχος είναι η άνοδος της ευημερίας όλων των Ελλήνων και η επιτυχής αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών προκλήσεων.