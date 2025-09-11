Η επίθεση στη Ντόχα στο επίκεντρο των συνομιλιών Μητσοτάκη με τον σεΐχη του Κατάρ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani είχε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια αυτής και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το γραφείο τύπου, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και υπογράμμισε ότι η διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.
Υπενθυμίζεται ότι το Κατάρ δέχθηκε επίθεση τη Τρίτη το μεσημέρι σε μια επιχείρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, με στόχο να εξολοθρεύσουν τη πολιτική ηγεσία της Χαμάς.
