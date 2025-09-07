Μέσω...πηγών ήρθε η απάντηση - επιβεβαίωση στην «Εφ.Συν.», αφού ο Μητσοτάκης δεν γνώριζε

Με καθυστέρηση λίγων ώρων και μέσω...«Λαμίας» ήρθε η απάντηση στην ερώτηση της «Εφ.Συν.» προς τον πρωθυπουργό σχετικά με τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ.
Πηγές του υπουργείου Οικονομικών, μέσω άτυπης ενημέρωσης, διαψεύδουν.... επιβεβαιώνοντας το ζήτημα που έθιξε η «Εφ.Συν.» σχετικά με το ζήτημα μη εναρμόνισης της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ότι επί του θέματος, η Κομισιόν έχει προειδοποιήσει πως θα παραπέμψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εάν δεν ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Οι πηγές παραδέχτηκαν πως η κυβέρνηση γνώριζε την σχετική Οδηγία καθώς διατάξεις αυτής ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο.
Παράλληλα, διευκρινίζουν πως η σχετική Οδηγία είναι προαιρετική και όχι υποχρέωση της χώρας.
Ωστόσο, «διαβεβαιώνουν» πως η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Κομισιόν δεν θα συνεχιστεί.
Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, δήλωσε με ωμή υποκρισία πως «δεν γνωρίζω καν το θέμα» και έκλεισε το μικρόφωνό του. Όταν η δημοσιογράφος απάντησε πως έχει υποβληθεί σχετική ερώτηση στο ευρωκοινοβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε προκλητικά πως «θα ενημερωθώ και θα σας απαντήσω».
Σχετικά με την ερώτηση δημοσιογράφου στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, για την οποία μάλιστα η Κομισιόν "προειδοποιεί με παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο", η πραγματικότητα είναι:
Προφανώς δεν ισχύει.
Η σχετική Οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας. Η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών.
Οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί.
Η Ελλάδα έχει ήδη μειωμένο ΦΠΑ σε πολλές περισσότερες κατηγορίες από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
