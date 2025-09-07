Μέσω...πηγών ήρθε η απάντηση - επιβεβαίωση στην «Εφ.Συν.», αφού ο Μητσοτάκης δεν γνώριζε

Διατάξεις της Οδηγίας σχετικά με τον ΦΠΑ για τα τρόφιμα έχουν ενσωματωθεί στον Τελωνειακό Κώδικα από τον Ιούλιο, κάτι που σημαίνει πως η κυβέρνηση γνώριζε. «Προαιρετική» η οδηγία απαντούν πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

Με καθυστέρηση λίγων ώρων και μέσω...«Λαμίας» ήρθε η απάντηση στην ερώτηση της «Εφ.Συν.» προς τον πρωθυπουργό σχετικά με τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών, μέσω άτυπης ενημέρωσης, διαψεύδουν.... επιβεβαιώνοντας το ζήτημα που έθιξε η «Εφ.Συν.» σχετικά με το ζήτημα μη εναρμόνισης της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι επί του θέματος, η Κομισιόν έχει προειδοποιήσει πως θα παραπέμψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εάν δεν ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Οι πηγές παραδέχτηκαν πως η κυβέρνηση γνώριζε την σχετική Οδηγία καθώς διατάξεις αυτής ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο.

Παράλληλα, διευκρινίζουν πως η σχετική Οδηγία είναι προαιρετική και όχι υποχρέωση της χώρας.

Ωστόσο, «διαβεβαιώνουν» πως η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Κομισιόν δεν θα συνεχιστεί.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, δήλωσε με ωμή υποκρισία πως «δεν γνωρίζω καν το θέμα» και έκλεισε το μικρόφωνό του. Όταν η δημοσιογράφος απάντησε πως έχει υποβληθεί σχετική ερώτηση στο ευρωκοινοβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε προκλητικά πως «θα ενημερωθώ και θα σας απαντήσω».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα